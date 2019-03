El ambicioso proyecto del tren Panamá â” David

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp lunes 25 de marzo de 2019 — 12:13 a.m. Tiene un costo de 1,400 millones, especialistas se preguntan de dónde saldrá la plata ENTREVISTA Oscar Ramírez es el coordinador del estudio de impacto ambiental del proyecto del tren Panamá-David. También es gerente del aeropuerto internacional de Tocumen. Ingeniero de profesión, defiende el tren porque asegura que contribuirá a mitigar la migración del campo a la ciudad, habrá una conexión directa y eficaz entre la capital y las provincias y moverá mucha carga. Lo que los críticos alertan es que este millonario proyecto puede servir más a los intereses de los chinos, antes que a los panameños. ¿Por qué el tren es importante para Panamá? Si el gobierno de Panamá accedió a que se hiciera el estudio es porque había una oportunidad con fondos no reembolsables. Pero más allá de eso, se entiende que el proyecto es importante. Le explico: estamos hablando de un mejoramiento del sistema de comunicación y conectividad terrestre. Se han hecho inversiones millonarias en distintos gobiernos por resolver temas en la ciudad de Panamá y de Colón. Se han invertido miles de millones de dólares en infraestructuras viales, puentes, pasos elevados, líneas del metro, y un cuarto puente sobre el canal. Debemos empezar por preguntarnos por qué hemos tenido que hacer esto. Es para resolver problemas básicos de la población de Panamá y Colón. Entre estas dos ciudades vive el 60% de la población que ocupa el 22% de la superficie terrestre de la República. Sin embargo, en estas zonas se produce el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) en el resto del país, concentrado en el 78% de la superficie, solamente vive el 40% de la población y genera el 15% del PIB. De ese porcentaje, solamente 6% lo aporta Chiriquí y de ese 15% solamente el 1% lo aporta el agro. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un desbalance en la estrategia de país y en detectar cuáles son los temas y soluciones. ¿Podemos sostener ensanchando calles, líneas del metro para poder atender la concentración de población en el país? ¿Eso lo va a resolver el tren? Por supuesto que sí. El costo es de $4,100 millones, ¿por qué el país necesita invertir en eso antes que en otros proyectos? Nadie ha dicho que tiene que invertir primero en el tren. En todo caso, si nosotros tratamos de justiciar $100 millones para que traiga gente de Chiriquí a Panamá y lo devuelva en la tarde, definitivamente que eso es una locura, no se puede justificar. En rema de prioridades, nadie ha dicho que se va a empezar a construir un tren el día de mañana. Nosotros tenemos que hablar de agua potable para la población del país y para operar el Canal y necesitamos garantizar esto. El tren es un estudio, un instrumento a ser evaluado por la administración entrante a efectos de decidir si realmente el país lo requiere y lo necesita. ¿En este gobierno se van a tomar algún tipo de decisiones importantes con este proyecto? Yo no lo veo. Nosotros acabamos de recibir el estudio, lo vamos a revisar a parte de las revisiones que hemos hecho internamente, vamos a tener un panel de expertos con responsabilidad que nos va a llevar hasta abril o mayo. Nadie va a implementar una acción, es mi opinión, en este gobierno para amarrar una decisión que para nosotros no es una decisión de administración, sino de país. ¿Esa también es la opinión del presidente Juan Carlos Varela? Bueno eso usted tiene que preguntárselo a él. Yo soy una persona que acepté, desde el punto de vista técnico, coordinar el proyecto. Yo creo en el proyecto. Si usted me pregunta estoy preparado para defender el proyecto. Las decisiones políticas no es lo que determina mi función. Lo que le digo es que a pesar de las opiniones adversas de un producto que ni siquiera se conoce aún, el presidente y su gobierno han tenido la visión de aprovechar esa oportunidad para tener en su mano un estudio para que nos de información sobre el tema. El costo de este proyecto sumado a los proyectos llave en mano que suman otros $4 mil millones, sin contar las futuras obras de infraestructura que se pretenden desarrollar, endeudaría el país a un monto similar a la mitad del presupuesto nacional, bajita la mano. Eso es preocupante para los ciudadanos que vemos como se incrementa la deuda. Le explico algo, la construcción de este proyecto toma alrededor de 6 años. Antes de iniciar construcción, si se aprobara, debe ser revisado por los expertos que le mencioné. Segundo, es un estudio de factibilidad que debe convertirse en un documento que pudiera servir de base para una licitación que cumpla con las leyes de nuestro país. Tiene que haber una etapa de diseño antes de comenzar la construcción. No es un proyecto que se prevee en uno o dos años. ¿En cuántos años se va a pagar el proyecto? El análisis financiero, la estrategia, si el país decide que es importante, debe haber un modelo financiero a efectos de estrategia para saber cómo se va a financiar. ¿Quién lo financiaría? Cómo se financió la línea del metro uno y dos, así como todas las obras. Puede ser un banco de cualquier fuente. Para poder cuadrar objetivamente, alejándonos de la parte política y las pasiones, nosotros tenemos que hablar de proyecto país a futuro. Que alguien empiece a laborar qué soluciones ve para integrar la plataforma logística de Panamá. Hay estudios elaborados por el gabinete logítisco y por el Banco Interamericano de Desarrollo que identifican un corredor logístico entre la ciudad de Santiago y David, ya hay otro estudio elaborado por la Corporación Andina de Fomento que identifican una visión 2050 para desarrollar logísticamente la zona occidental de Panamá. ¿Cuánto tiempo van a proponer para discutir el proyecto? Yo creo que la primera etapa es revisar el estudio y que los expertos nos digan qué puntos hay que aclarar y tener una agenda para que el equipo que preparó el estudio venga a dar las explicaciones. Tampoco se sabe con qué se garantizaría este repago, me imagino… Es parte de la estrategia de negocio y financiera del proyecto. A veces cuando me preguntan, cuánto cuesta el tren, me gusta pensar que pudiéramos hacer un análisis crítico de cuánto costaría no hacerlo. La expansión del Canal por ejemplo, cuánto hubiera costado no hacerla, por eso es que todo es relativo. 