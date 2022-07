Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo El alquiler promedio en Manhattan supera los US$5,000 por primera vez en la historia Julio 14, 2022 por Percha El alquiler medio mensual —que es la suma de todos los alquileres dividida por el número de alquileres incluidos en los datos— fue aún más alto: US$ 5.058 en junio. Esto supone un aumento de casi el 30% con respecto a hace un año y es la primera vez que la media supera los U$S 5.000 al mes.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com