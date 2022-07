El almacenamiento de la energía renovable es imprescindible

Entornointeligente.com /

Combatir el cambio climático a través del uso de energías renovables es un elemento fundamental que ya se encuentra en proceso, sin embargo, el desafío más importante para la industria es el almacenamiento de esa energía.

Los especialistas consideran que el almacenamiento revolucionará el avance de la energía solar y la adopción de la tecnología fotovoltaica en diversas escalas, aceleran la transición energética renovable en México , en un país que es el quinto con mayor irradiación solar en el mundo.

La fusión de la energía fotovoltaica con las tecnologías de almacenamiento acelerará la transición energética renovable en México y el mundo:

México pertenece al selecto grupo de 10 países que cuentan con grandes reservas de litio. Actualmente contamos con el yacimiento de litio más grande del mundo con reservas probadas de 243.8 millones de toneladas (Mining Technology). En una década, los precios de las baterías de Ion de Litio cayeron 87% hasta alcanzar el precio de 156 dólares/kWh (BloombergNEF). La capacidad mundial de almacenamiento de energía solar y eólica alcanzará los 5,000 GW en 2030 (IRENA). El mercado del almacenamiento generará ganancias por 300,000 mdd en toda la cadena de valor einversiones globales por 440,000 mdd para 2030 (WEF). Todo esto creará un nuevo mercado eléctrico de prosumidores— que producen, consumen y almacenan su propia energía—impulsando ahorros y eficiencia en toda la red eléctrica. Valor agregado Según un documento de Solar Power México se menciona que el almacenamiento de la energía favorecerá el uso de energías renovables, combatiendo el cambio climático.

Debido a sus características físicas y operativas únicas, el almacenamiento de energía puede proporcionar una amplia gama de servicios a lo largo de la cadena de valor de la energía:

Ventajas operativas Incrementa la confiabilidad, flexibilidad y operatividad de la red eléctrica. Acaba con el problema de la intermitencia gracias a que permite el uso futuro de la energía. Ayuda a nivelar las fluctuaciones repentinas en la oferta y la demanda energética. Mejorar la confiabilidad del suministro de energía, ya que puede suministrarlo efectivamente sin los costos, las ineficiencias y la contaminación generada por las plantas de combustibles fósiles. Genera múltiples flujos de valor al participar en los mercados de energía a corto plazo y en tiempo real. Promueve la seguridad energética al mitigar los riesgos de dependencia del combustible. Proporciona la capacidad de recuperación del suministro de energía durante interrupciones causadas por desastres naturales o fallas en la red. Ventajas económicas Empodera a los consumidores al darles un papel más activo en sus decisiones de consumo y generación, así como medios adicionales para reducir sus gastos por electricidad. Contribuye a reducir costos y mejorar la capacidad resiliente de energía para consumidores comerciales, industriales y residenciales. Permite que los usuarios finales eviten pérdidas financieras por irregularidades en el servicio eléctrico. Reduce los costos por actualizaciones en infraestructura de transmisión y distribución. Representa una nueva industria que puede generar beneficios económicos adicionales a través de la creación de una cadena de valor (investigación, desarrollo, manufactura, instalación, etc.). Ventajas sociales Es la tecnología con mayor potencial para apoyar la transición energética hacia las energías renovables, luchar contra el cambio climático y dar cumplimiento a los Acuerdos de París. Los sistemas de almacenamiento de energía no generan emisiones directas y no tienen impacto en la calidad del aire relacionado con su ubicación. Es una tecnología crucial para dar acceso eléctrico a personas en áreas rurales remotas. Contribuyen a la seguridad energética del país al diversificar nuestra matriz energética lejos de los combustibles fósiles.

México y la cadena de valor del almacenamiento de energía México es una potencia solar. El 85% del territorio nacional se encuentra en el «cinturón solar», lugar que recibe una irradiación solar diaria anual entre 4,4 kWh/m2 y 6,3 kWh/m2, con lo que México puede generar el doble de energía fotovoltaica con la misma capacidad instalada en otros países como Alemania.

Somos uno de los países con mejores condiciones para emprender la transición energética renovable; contamos con la tercera mejor irradiación solar del planeta, el yacimiento de lito más grande del mundo, una industria fotovoltaica madura y el talento de nuestra juventud STEM, lo que nos permite ser competitivos en toda la cadena de valor de las energías renovables.

Gracias a los bajos costos de la energía fotovoltaica y eólica en México, los sistemas de almacenamiento representan la oportunidad de satisfacer la creciente demanda sin un crecimiento proporcional en los precios de la electricidad al tiempo de ayudarnos a cumplir con las metas estipuladas en el Acuerdo de París.

Para países con industrias de componentes competitivos como México, participar en la cadena de valor del almacenamiento de energía puede crear oportunidades atractivas en actividades como:

Creación de empleo en la fabricación, instalación y operación de sistemas de almacenamiento. Desarrollo de nuevas estructuras industriales. Oportunidades de exportación para las industrias de almacenamiento y componentes. Investigación y desarrollo para impulsar la competitividad de la industria. Suministro confiable de electricidad. Derrames a otras industrias directamente vinculadas al almacenamiento, como los Vehículos Eléctricos, Industria 4.0, software, telecomunicaciones y finanzas. La descarbonización del sector eléctrico es una tendencia imparable a nivel mundial. La eficiencia energética y las energías renovables serán los pilares estratégicos para la descarbonización, particularmente en países con un gran potencial renovable como México.

