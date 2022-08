El aleccionador testimonio de una migrante venezolana indocumentada en EE.UU.

Entornointeligente.com /

Los migrantes venezolanos siguen regados por el continente pese al mantra chavista que inisite en que «Venezuela se arregló», sin embargo no todos sienten que han tomado la decisión acertada como es el caso de una pareja de venezolanos que asegura, en un aleccionador testimonio, que se «arrepienten» de haberse ido a los Estados Unidos (EE.UU.), tras pasar caminando la selva del Darién y nueve países en búsqueda del sueño americano.

«Si me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos», así empieza el relato de la mujer de 19 años que hace unos meses arribó a la nación norteamericana; en un reportaje especial de la Voz de América (VOA).

Actualmente espera, junto a su pareja, que le aprueben el asilo para poder permanecer en ese país, aunque se muestra convencida de que fue un error haber tomado esa decisión.

La mujer, a la que se refieren como Rosa en el video pues prefirió mantenerse en el anonimato, también esta a la espera de que nazca su primer hijo.

#6Ago | Tras caminar medio continente durante cuatro meses, una venezolana embarazada dice arrepentirse de migrar a EEUU. Divalizeth Cash, periodista de la Voz de América | Video: VOA

— Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 6, 2022

«NO ERA LO QUE PENSABA» Sin embargo, tanto ella como su pareja, enfrentan un idioma y un sistema legal para el que confiesan, no estaban preparados.

«No era lo que pensaba, el abogado te va a cobrar 10.000 dólares para ver si es que tu apruebas el asilo, 10 años para poder salir. Sabes que yo no tengo pasaporte y me las estoy viendo fea, primero si aquí no tienes pasaporte no eres nadie; para aplicar para una casa tienes que tener pasaporte», reveló el hombre al referido medio de comunicación.

Asimismo, la mujer recomendó a quienes tengan la idea de migrar, pensarlo bien, ya que no todo es color de rosa.

«Una cosa es que yo lo cuente y otra cosa muy distinta es que la persona lo viva. No lo ven porque solo piensan en el sueño americano. Un sueño que en realidad, Dios me guarde y a mis padres también, me llega a pasar algo a mí acá y ese sueño no valió de nada», dijo casi entre lagrimas.

En definitiva un aleccionador testimonio para aquellos que piensan migrar.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

