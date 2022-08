El alcalde de Maracaibo gobierna las comunidades como si fueran hordas de Primero Justicia

Entornointeligente.com /

Por Gian Carlo Di Martino

Postrecitos de Huevos Chimbos 1.- El fake news del exconvicto Manuel Rosales sobre los 200 estudiantes excluidos de las becas JEL… Zorro viejo pierde el pelo, pero no las mañas. Traigo a colación este refrán, porque esa es la postura que siempre ha tomado ese cabecilla de la banda delincuencial Un Nuevo Tiempo, desde la Gobernación de Zulia.

Rosales, con la intención de que la gente se olvide del caso, envió una información a los medios de comunicación social diciendo que aprobó un aporte para que esos bachilleres puedan continuar sus estudios el próximo trimestre, pero en la Universidad Rafael Urdaneta (URU) no hay actividades administrativas, ni los mismos beneficiarios, que de una manera miserable excluyó de las becas Jesús Enrique Lossada (JEL), tienen conocimiento al respecto. De modo, que todo eso es una mentira y los becarios corren el riesgo de perder sus carreras.

Lo peor es que no surge en Maracaibo, ni en Zulia, ni en Venezuela, un organismos o institución capaz de llegar a un acuerdo con la URU, para que los afectados puedan seguir sus estudios. No podemos dejar el porvenir de esos jóvenes en manos de un politiquero forajido como Manuel Rosales.

2.- Las «goticas milagrosas»… Muchos se burlaron cuando el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros , anunció el Carvativir, un medicamento contra el covid-19. Los medios de comunicación social al servicio del golpe de estado en Venezuela, y científicos simpatizantes de la oposición terrorista, subestimaron y se mostraron indiferentes ante el novedoso fármaco.

Incluso, la Academia de Medicina advirtió sobre la supuesta inexistencia de fundamentos clínicos del antiviral, pero ahora todos esos adversarios están con retortijones en el estómago, no por el coronavirus, sino por el odio, después que el Carvativir recibiera el aval en instancias internacionales homologadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ensayo clínico contra la covid-19.

3.- Más de la Venezuela que se recupera… El presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela produce más del 80 % de los alimentos que se consumen… El ministro para Agricultura, Wilmar Castro Soteldo , señaló que en el país se han producido más de 10 millones de toneladas de materia prima que se requieren para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano…

Tras el bloqueo gringo y la persecución a Pequivén, el vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami , informó que la petroquímica venezolana, a partir del año 2020, creó 14 fórmulas de fertilizantes, para la producción de alimentos. El Bank Of America (Bofa), entidad financiera estadounidense, prevé un crecimiento entre 9% y 12% del producto interno bruto (PIB) venezolano para finales de 2022.

4.- Otro cantante arrepentido… Juanes, un férreo servil de los gringos que organizó un festival en 2008 llamado Paz Sin Fronteras, que después repitió en Cuba en 2009, y que también participó en el famoso Concierto de Cúcuta, el cual buscaba la invasión a Venezuela por parte de los norteamericanos a través Colombia, con el apoyo de los países del entonces Cartel de Lima, ahora anuncia una presentación en nuestro país, sin importarle que sigue mandando Nicolás Maduro, a quien tanto vilipendió… Así es la dignidad de todos esos artistas que participaron en el recordado recital golpista.

5.- Entre Biden y Trump … No hay mucha diferencia entre uno y otro, al fin y al cabo, son un par de genocidas que obedecen a la doctrina Monroe, a los designios del criminal y destructivo imperio norteamericano en el mundo, sin embargo, si me ponen a elegir, me quedo con Joe Biden. Sé que Biden resultó fácilmente manipulable por los asesinos que lo rodean, pero Trump además de atender los consejos de sus criminales colaboradores, le pone de su condición psicópata.

6.- La prisión de Guaidó… Apenas hay un escándalo mundial, como ese que se desató por las pretensiones que tiene el imperio gringo de robarse un avión venezolano, aprovechando la corrupción del sistema judicial de Argentina, la gente pone a reventar las redes sociales pidiendo el encarcelamiento del narcoladrón Juan Guaidó. Algunos con un tono incrédulo, pesimista.

Pero yo creo en la justicia venezolana. Me lo demostró nuevamente el encarcelamiento de los responsables del intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios de la revolución en Caracas.

Ya cuando la gente ni mencionaba el caso, sorprendió el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informando sobre la prisión de esos terroristas asesinos, mediante un proceso legal ajustado a derecho. Y no descarto que, en cualquier momento, anuncien la detención de Guaidó.

7.- Levantando con el presidente Nicolás Maduro la antorcha de la dignidad… Aquí estoy en Milán, Italia, siguiendo las directrices que nos impartió el máximo líder de la revolución bolivariana, tendentes a recuperar los activos que nos han robado desde el exterior mediante esa perversa confabulación que existe entre el imperio gringo, los piratas de Inglaterra, los terroristas de la oposición venezolana y lamentablemente, la servil «justicia» de Argentina.

Sigo activo en la guerra mediática que los revolucionarios y los pueblos antimperialistas, libres y soberanos, debemos librar, con el fin de contrarrestar tanto desafuero en el planeta, donde para los gringos no vale derecho internacional, sino la ley del más fuerte, la ley del ladrón y del hampón con mayor capacidad delictiva.

Aquí estoy, con mucho orgullo porque, ante tanta podredumbre; Venezuela se da el lujo de levantar la antorcha de la dignidad ante el mundo, para exigir que nos devuelvan el oro que nos tienen los corsarios ingleses de la nueva era, el avión de Emtrasur secuestrado en Argentina, al igual que Citgo en EE. UU. y Monómeros en Colombia.

Sabemos que los gringos son unos genocidas y los ingleses unos ladrones, y de la misma forma hay que advertir sobre el silencio del presidente de Argentina, Alberto Fernández, acerca del robo del avión venezolano en su territorio. Fernández ya desde candidato presidencial mostraba debilidad por el imperio gringo.

En todo caso, en Argentina, por orden de los EE. UU., decidieron apropiarse de la aeronave venezolana comprando a la fiscal Cecilia Incardona, quien luego pasó a cobrar su pillería jurídica en la embajada gringa y la de Israel en su país, y al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien todavía debe estar de cuclillas ante sus amos del norte.

Tengan la seguridad de que, si es al revés, es decir, si el avión es argentino y resulta detenido en Venezuela, nadie toca ni la aeronave ni a la tripulación. Claro, hablamos de que la Patria de Bolívar es gobernada por un revolucionario de verdad, por un líder, por un guerrero, que no le baja la cerviz a ningún imperio en el planeta.

¡ Qué pena con Alberto Fernández !

Seguramente argumentará que en Argentina la justicia es autónoma y no hay dependencia de poderes, pero con el caso del avión venezolano quedó evidenciado que es un triste apéndice del imperio estadounidense.

El alcalde de Maracaibo gobierna a las comunidades como si fueran hordas de Primero Justicia… No podemos dejar desprotegida a la gente de ese municipio, a esos compatriotas que, dada las circunstancias, votaron por Rafael Ramírez Colina, un guarimbero de marca mayor de la banda hamponil Primero Justicia.

Ramírez –debo admitirlo–, comenzó haciendo una gestión de emergencia que impactó, le valió el elogio de muchos, pero pasó el tiempo y comenzó a largar el papelito con el que lo envolvieron para vendérselo a la gente en las megaelecciones de noviembre de 2021.

Hizo unos siete meses de gestión rodeado de periodistas e influencers, para ganar publicidad, y actualmente quiere continuar la gestión a punta de informaciones manipuladas a su favor en los medios de comunicación y en las redes sociales y, para colmo, amedrentando a la gente.

Ahora meten presos a los que botan la basura en sitios prohibidos y que supuestamente se tragan la luz de los semáforos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dejar bien claro algunos aspectos, entre ellos, que no pretendo fomentar la anarquía en Maracaibo.

Por el contrario, llamo a mis hermanos y hermanas a ser buenos ciudadanos y ciudadanas, a respetar las ordenanzas municipales, pero igualmente hay que decir que el ejemplo debe comenzar por el violento de Ramírez y todas sus autoridades.

El alcalde primero tiene que arreglar los semáforos y recoger la basura de verdad, para que la gente no viole la luz roja ni lance los desperdicios a la calle. Y los semáforos merecen mención aparte, porque recordemos que se trata de los mismos aparatos que él destruyó con sus grupos de granujas durante las guarimbas.

Yo fui alcalde, hice de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela , y puedo asegurar que ninguna persona por muy irresponsable que sea, lanza la basura a la calle si por el frente de su casa le pasa el camión del aseo en un horario establecido.

Lo mismo ocurre con los semáforos, si por lo menos Rafael Ramírez y sus revoltosos no destruyen esos aparatos con su violencia queriendo derrocar al presidente Nicolás Maduro, esos dispositivos estuvieran funcionando y los choferes no irrespetarían la luz. Esa es la realidad.

Encima de eso, el alcalde de marras solo recoge la basura en las vías principales, y no entra para las calles internas de los barrios y urbanizaciones. O lo están engañando como a un imbécil, porque de que no entran no entran. En todo caso, tampoco arregla los semáforos como él le dice a la prensa; eso está a la vista de todos los maracaiberos. Y lo grave es que se encuentra rodeado de bravucones de Primero Justicia que quieren meter presa la gente, cuando el que debía estar en la cárcel es el alcalde por anarquista e irresponsable.

Cúmplale primero a la gente sin mentiras, y después haga cumplir las leyes y las ordenanzas municipales.

Lo peor es que graban a las personas presas y la difunden en los medios y las redes sociales, como para meterles miedo como hacían en las guarimbas.

No podemos permitirle al alcalde de Maracaibo que trate a los vecinos de nuestras comunidades como si fueran hordas de Primero Justicia, a las que drogaban para que salieran a destruir y a quemar a la gente viva.

Los compatriotas de nuestros barrios pueden ser pobres, pero honestos, buenos ciudadanos y ciudadanas, por lo que merecen todo el respeto de la gente que con su voto, lo colocaron en en el cargo de elección popular.

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com