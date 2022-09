El Aissami: Impacto de un rayo produjo el incendio en la refinería de Puerto La Cruz

Entornointeligente.com /

Caracas.- El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, confirmó que el incendio que se produjo en la refinería de PDVSA Puerto La Cruz se produjo como consecuencia del impacto de un rayo.

«Producto de un fenómeno atmosférico, un rayo impactó una laguna de tratamiento de agua de la refinería, y producto que esa laguna tiene restos de hidrocarburos, se produjo un incendio», dijo en contacto telefónico por VTV.

El ministro indicó que hasta el momento no se han afectado las instalaciones, pero admitió que «es un incendio de consideración» que están intentando contener.

«A esta hora están todos los bomberos, los equipos de protección y aseguramiento de las instalaciones, actuando sobre el incendio», dijo.

Informó que hasta los momentos no se tienen reportes de heridos, ya que el incendio fue en las adyacencias de la Refinería José Antonio Anzoátegui (José).

Una fuerte explosión se acaba de registrar en la refinería de Puerto La Cruz. Efectivos civiles y militares proceden a desalojar las viviendas cercanas a la refinería. pic.twitter.com/1iDB6as3f1

— Omar Gonzalez Moreno (@omargonzalez6) September 19, 2022 🚨 #BREAKING : Massive fire reported at the Guaragao oil refinery in Puerto La Cruz, #Venezuela . pic.twitter.com/RAQc7V38j5

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 19, 2022 Urgente: personas evacúan sus hogares en Puerto La Cruz, Venezuela, ante explosión en refinería. Noticia en desarrollo pic.twitter.com/oV7slKqGU8

— Marcos G Morin Aguirre 🌎 (@Mmorin_informa) September 19, 2022 Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones Notas Relacionadas Explosión en refinería de Puerto La Cruz

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com