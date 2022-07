El «aguijón del helado» este verano

Entornointeligente.com /

Helado

Es verano y la probabilidad de haber degustado ya un helado es alta. Pero, ¿ya te ha tocado el «aguijón del helado»? Una frase que describe la sensación que te queda tras elegir uno de la congeladora de una tienda y llevarlo a la caja.

Uno rara vez chequea el precio mientras escoge un helado ya que generalmente este oscila entre 5 y 10 yuanes ($ 0,74 a $ 1,49), pero si tienes que pagar 66 yuanes por uno que no se ve diferente al resto es que te ha picado el «aguijón».

Sin embargo, sus días están contados. El 1 de julio, la Administración Estatal de Regulación del Mercado anunció una nueva normativa para etiquetas claras e inequívocas de los precios, así como de los ingredientes. Desde entonces, los supervisores han visitado supermercados y tiendas en busca de estos productos.

La medida llega en el momento adecuado. Aunque el término «aguijón» es ligero, los consumidores tienen derecho a saber lo que compran y lo que pagan. Además, los helados caros no deben estar al lado de los más baratos puesto que la técnica es una trampa.

No es de extrañar que haya habido quejas contra estos «aguijones». A más de 60 yuanes la unidad, estos helados son considerados un bien de lujo. Si bien puede reflejar una mayor capacidad de consumo de las personas, los precios más altos deben venir aparejados con una mayor calidad.

El martes, Zhong Xue Gao, una marca nacional de helados, creó polémica tras la publicación de un video que muestra un helado no completamente derretido después de estar expuesto a la llama de un encendedor. La firma respondió en Sina Weibo para decir que sus productos contienen carragenano, un agente espesante para helados, y que cumple con los estándares nacionales de seguridad. Si no es diferente de otro helado, entonces seguramente los clientes necesitan saber por qué no se derrite o por qué algunos helados cuestan cantidades exorbitantes.

