El agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del planeta Agosto 2, 2022 por Percha Investigadores de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y la ETH Zúrich (Suiza) publicaron este martes en la revista Environmental Science & Technology un estudio en el que revelan que el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del planeta, ni siquiera en regiones consideradas prístinas, como la Antártida o la meseta tibetana.

