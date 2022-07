El adiós de Felix y el hito histórico de Perú marcaron el inicio del Mundial

Entornointeligente.com /

CARACAS.- La despedida de la legendaria Allyson Felix y el fabuloso logro de Kimberly García, que le dio la primera medalla mundial -un oro- a Perú en su historia, marcaron la primera jornada de los Mundiales de Atletismo, que se celebran hasta el 24 de julio en Eugene (EE.UU.).

— Team USA (@TeamUSA) July 16, 2022 Ganadora de 11 medallas olímpicas (incluidos 7 oros), la estadounidense Allyson Felix, de 36 años, anunció el pasado abril que se retirará al final de esta temporada tras una trayectoria colosal en el atletismo.

La final de relevos mixtos 4×400 fue la prueba en la que Felix dijo adiós en los Mundiales, unos campeonatos en los que nadie en la historia ha ganado más medallas que ella.

Su presea número 19 en los Mundiales (incluidos 13 oros) llegó este viernes en forma de bronce por detrás de República Dominicana, que se alzó con la victoria, y los Países Bajos.

Una soberbia última posta de la dominicana Fiordaliza Cofil dejó sin triunfo a EE.UU., que además vio cómo los Países Bajos le arrebataba la plata en los metros finales por el hundimiento de la última relevista del país anfitrión, Kennedy Simon.

Junto a Fiordaliza Cofil, el cuarteto del equipo dominicano lo formaron Lidio Andrés Feliz, Marileidy Paulino y Alexander Ogando.

Con esta última medalla, Felix cierra su impresionante legado en los Mundiales con 5 preseas de ventaja sobre el segundo en la lista con más éxitos en estos campeonatos, el jamaicano Usain Bolt.

Por su parte, Kimberly García escribió una página dorada para Perú al ganar en los 20 kilómetros marcha y conseguir de esta forma la primera medalla para su país en unos Mundiales.

«Estoy muy feliz y orgullosa de mí misma. He trabajado duro, esperando estar en un buen lugar. No ha sido fácil pero soy una luchadora. He estado concentrada en mi meta de conseguir una medalla», expresó en declaraciones la peruana.

«He soñado con esta medalla desde que era pequeña. Quiero dedicarla a todos los peruanos. Estarán muy orgullosos. Esta es la primera medalla para nosotros en unos Mundiales y espero que no sea la última», añadió.

Por otro lado, el japonés Toshikazu Yamanishi revalidó su título mundial de 20 kilómetros marcha, mientras que el estadounidense Fred Kerley consolidó su condición de gran favorito en los 100 metros al brillar con un registro de 9.79 segundos, el mejor jamás acreditado en las series del torneo.

Además, el catarí Mutaz Essah Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi, que protagonizaron en Tokio 2020 un emotivo momento al compartir de mutuo acuerdo el oro en el salto de altura, se clasificaron para la final, donde el favorito en esta ocasión es el surcoreano Sanghyeok Woo.

