El actor y cantante peruano Diego Bertie murió trágicamente en Lima

Entornointeligente.com /

La víctima fue identificada como Juan Pablo Meza González , de 34 años, quien contaba con prisión domiciliaria y prohibición de salida del país. También, según consta en el acta policial, tenía antecedentes de hurto agravado .

El procedimiento, conforme al acta de la Comisaría 53ª de San Miguel, San Lorenzo, se dio ayer, viernes, poco después de las 17:00 sobre la calle 19 de Noviembre de Laguna Grande, en el barrio Las Mercedes de Luque. Participaron el oficial Héctor Sánchez , el suboficial Rubén González y el suboficial Carlos Vega.

Los agentes intervinientes alegan que estaban realizando una patrulla preventiva y visualizaron a Meza González junto a otras dos hombres en una plaza pública. Posteriormente, solicitaron la identidad de los mismos –cuyo motivo no aclararon- y fue cuando la víctima decidió huir a pie.

El suboficial Vega siguió al hoy fallecido y cuando logró alcanzarlo, Meza González -conforme al acta- sacó un arma blanca de su bolsillo y le produjo al uniformado lesiones en el abdomen y brazo. Fue entonces que el oficial Sánchez efectuó disparos con supuestos perdigones de goma que impactaron en el pecho de la víctima, dejándolo inconsciente en la calle. Posteriormente, el hombre fue auxiliado y llevado hasta el Hospital de Calle’i, donde luego se confirmó su muerte.

Lea más: Policía muere en un tiroteo con maleantes en Vallemí

Testigos captaron parte del procedimiento policial Testigos, quienes se encontraban en la zona, captaron parte del procedimiento policial. En las imágenes se ve a la víctima tirada en el suelo y al parecer inconsciente, tratando de ser alzado por los intervinientes a la patrullera.

Incluso, en el video se oye lo que al parecer sería un disparo y se ve a uno de los uniformados con la escopeta en la mano, apuntando a la víctima que ya estaba tirada en la calle.

Uno de los testigos también indica, según consta en el video, que el disparo efectuado por el interviniente ya estuvo de más, atendiendo que -indicó- ya había logrado reducir al hombre que supuestamente huyó.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial. Intervino por parte del Ministerio Público la agente Fátima Villasboa . La fiscala anunció que solicitará la detención de los tres uniformados intervinientes.

Lea más: «No va a quedar impune», dice director de Policía sobre muerte de oficial

Familia denuncia procedimiento irregular Le hermana de la víctima, Ceferina Meza , denunció a ABC TV que el procedimiento fue irregular, pues alega que no hubo persecución policial como hicieron constar los intervinientes. Además, señala que donde ocurrió el hecho no es jurisdicción de la Comisaría 53ª. «En el video no se ve ninguna persecución, como ellos dicen supuestamente. Tampoco era la jurisdicción de esta Comisaría», manifestó.

Asimismo, comentó que su hermano era perseguido constantemente por agentes de esta comisaría, pues indicó que había sido detenido el martes pasado y abonó G. 800.000 para liberarlo, monto que -denunció- fue exigido por los uniformados.

Incluso, mencionó que en aquella ocasión el oficial detuvo a su hermano por incumplir el arresto domiciliario y hurto de una bicicleta; sin embargo, Ceferina indicó que fue llegando a la sede policial con el dueño de la bici, quien alegó que le prestó la misma al hoy fallecido.

Lea más: Falleció albañil, víctima del mismo agresor de policía en Luque

En ese sentido, solicitó que se investigue al oficial que efectuó el disparo debido a que -alegó- es conocido en la zona por perseguir a jóvenes para llevarlos hasta la comisaría para molerlos a golpes y luego solicitar dinero a cambio de su liberación. También mencionó que temen por represalias por parte de los agentes de dicha comisaría.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com