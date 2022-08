El actor y cantante peruano Diego Bertie murió trágicamente en Lima

Entornointeligente.com /

El director del Shopping Mariscal, Jorge Mendelzon, consideró que el hecho «es un abuso y nadie actúa». Aseguró que los vendedores no tienen comprobantes y ofrecen artículos presumiblemente de contrabando o falsificados. «Este país no tiene instituciones. No actúan la Municipalidad de Asunción ni Hacienda», comentó. Aseveró que vienen realizando esta denuncia desde hace 20 años y que el hecho empeora cada vez más.

Mendelzon recordó que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) hace muchos años hizo un decomiso. «Les sacó sus productos a tres o cuatro ambulantes, pasaron 20 minutos y estaban todos de nuevo acá. No existe una cultura del respeto a las leyes «, consideró. «Acá, si las autoridades no van a actuar, ya vamos a tener que hacer justicia por manos propias, ya es una locura a la que nos llevan», dijo.

Por otra parte, el director indicó que el panorama es desolador y decepcionante para los comerciantes formales. «En vez de motivarnos, lo único que tenemos es ausencia «, expresó.

Sobre cómo les afecta en su trabajo diario , explicó que primeramente les afecta a nivel de imagen. «Porque hacemos un esfuerzo enorme para tener el mejor shopping del país y todo el marketing que hacemos es para ellos. Ellos son como el primer local del shopping, lo primero que la gente ve», refirió Mendelzon.

En segundo lugar, la colocación de mesitas sobre la calle afecta al tránsito . Y, finalmente, los vendedores informales terminan siendo una competencia desleal, ya que no pagan impuestos y venden productos presumiblemente falsificados.

