El actor Eulices Alvarado confesó que tuvo una relación con José Ramón Barreto

El histrión aseguró que para cuidar su reputación Barreto filtró el video sexual que protagonizó con una colega ecuatoriana.

A través de sus historias de Instagram, el actor venezolano Eulices Alvarado aclaró una serie de dudas en una sección de preguntas, sin embargo, pocos se esperaban las declaraciones que haría con respecto a su ex compañero laboral, José Ramón Barreto. Cabe recordar que Eulices y José Ramón trabajaron juntos en la serie juvenil A Puro Corazón , dónde Eulices interpretó a Elías Mujica «El Gato», y José Ramón a Alejandro Rodríguez.

No obstante, uno de los seguidores de Eulices lo cuestionó sobre «¿Qué fue lo que realmente pasó entre José Ramón Barreto y tú?». A lo que el actor hizo una contundente confesión.

«Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro jujú dentro del proyecto de A Puro Corazón, luego terminamos. Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el video con la actriz ecuatoriana» explicó Eulices, haciendo referencia al polémico vídeo sexual de José Ramón con Emma Guerrero.

Aunque no especificó a qué entrevista se refería, cabe recordar que a mediados del año 2020 ambos actores tuvieron un pequeño conflicto luego de que José Ramón confesara públicamente en un capítulo de Entregrados que no estaría dispuesto a volver a trabajar con Eulices.

«Yo no puedo con la indisciplina, no puedo con la falta de seriedad, con la falta de empatía con el trabajo el equipo… Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulices Alvarado» explicó José Ramón en aquel entonces.

«Él sabe que yo no trabajo bajo esos términos en los que no me entiendo, ahí no quiero nada. Y con la mediocridad yo no negocio. Es como es o no es, se acabó» agregó.

Luego de estas declaraciones, Eulices le respondió a Barreto continuando con la disputa.

«Yo estoy seguro, muy claro, que su problema no es ese el que comentó; pero él, su manager y yo, sabemos cuál es el verdadero problema, pero obviamente de eso no estarían dispuestos a hablar…» relató Eulices a Ronda.

«Después de A puro corazón yo tenía un casting en Venevisión para la novela de Mónica Montañés, me llaman un lunes para ir al casting y el viernes me lo cancelan y yo luego me entero que él y su manager subieron a la oficina de Manuel Fraiz Grijalba para decirle que no me metiera porque según él, yo era indisciplinado, que llegaba borracho, que era gay, porque tenían tema con eso y lo dijeron» añadió.

Con esto, Eulices afirmó en ese momento que José Ramón trataba de esconderse con su papel protagónico en la exitosa serie de Netflix «Bolívar» para evitar hablar sobre un tema delicado, el cuál podría tratarse de la confesión que hizo el actor hace algunas horas. Hasta el momento, Barreto no se ha pronunciado para aclarar este asunto.

