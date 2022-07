El accidente que pudo costarle la vida y su devoción por el papa Francisco: el presente de Nek, a 25 años de «Laura no está»

Entornointeligente.com /

Tiene en su haber 18 discos (15 de ellos en estudio), pero en la Argentina es recordado por un hit. Es italiano, pero se lo conoció interpretando temas es español. Su nombre es Filippo Neviani pero se hizo famoso como Nek. A 25 años de «Laura no está», la canción que sonaba en todas las radios y ocupaba los primeros puestos de los rankings, su autor e intérprete continúa abocado a la música pero con un perfil más bajo.

El italiano nacido en Sassuolo que en enero cumplió 50 ya tenía varios años de carrera cuando el tema perteneciente al disco Lei, gli amici e tutto il resto lo hizo cruzar el Atlántico, haciéndose conocido en América Latina. Por esos años sonaban en las radios y en los canales de música, protagonistas de la década, otros temas de él como «Si sé que te tengo a tí».

(@nekfilipponeviani)

Sin embargo, la canción que le dedicó a Laura, en la que habla de un enamoramiento algo obsesivo que busca tapar con otro amor, es sin dudas la más recordada por el público argentino. Incluso en su paso por Hola Susana confesó que el tema le «cambió la vida». De a poco, similar a lo que dice la canción, un hit llena el espacio de otro y «se escapa» como la protagonista del clip, dando la sensación a los locales de que Nek fue uno de los denominados «one hit artist», cosa que no.

Dedicado a la música desde 1989, su primera presentación masiva fue en el festival de San Remo de 1993, y su concierto no pasó desapercibido ya que uno de los temas de su repertorio hacía referencia al aborto, asunto del que prácticamente no se hablaba hace casi veinte años. «Tú no lo quieres hoy, dice aquí estoy. Él vive en ti, se acuna en ti, late dentro de to», decía «En ti».

Cuatro años más tarde en el mismo escenario presentó «Laura no está» y aunque aquella noche no se llevó ningún premio, obtuvo algo que ninguna estatuilla brinda: popularidad y el cariño del público.

Al antes mencionado, le siguieron mas de una decena de discos, el último, Mi juego preferido -Segunda Parte, aunque no todos con el pseudónimo que lo hizo célebre. En el 2017 el artista decidió dar un vuelco rotundo y dejar de lado al joven morocho de ojos turquesa que todos recuerdan y comenzó a hacerse llamar por su nombre real Filippo Neviani.

La foto que Nek eligió para la portada de su libro, Con las manos desnudas

Aquella evolución musical que se reflejó en su nombre, venía acompañada por fuertes cambios personales. Desde hace más de quince años el artista colabora con la fundación Nuevos Horizontes, dando recitales gratuitos para recaudar dinero con fines benéficos. «Ofrezco mi música en conciertos solidarios, fundando mi labor en la esencia espiritual. He podido ver a muchas personas cerca de la muerte que han revivido al encontrar su identidad. Después de todo este tiempo, he llegado a la conclusión de que si estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, mágicamente cambia todo. Si poco a poco conseguimos que el amor se expanda, podemos conseguir una revolución», dijo alguna vez.

En el 2014 cantó en el Partido por la Paz que propuso el Papa Francisco y en el que entre otras estrellas del fútbol participaron Diego Maradona y Lionel Messi. Además, muestra de su fe, fue tres veces al santuario de Medjugorje, en Bosnia donde se alza una cruz que conmemora a Cristo y donde en 1981 se apareció la imagen de la Virgen. También alguna vez expresó públicamente su admiración por Jorge Bergoglio: «Baja el ego a ciertos miembros de la Iglesias y piensa a la institución con humildad y eso es lo que nos hace crecer humanamente».

Nek de niño

Seguramente es esa fe a la que se aferró cuando en noviembre del 2019 un accidente doméstico casi le cuesta la vida. Estaba realizando tareas de mantenimiento en su casa del campo cuando con una sierra circular se cortó la mano. Solo en el lugar y al ver que la hemorragia no cesaba, fue manejando él mismo hasta la sala de emergencias más cercana donde apenas llegó ingresó al quirófano y se sometió a una operación que duró once horas.

Nek y su mujer Patrizia, hoy (@patriziavacondio)

De no haber llegado a tiempo podría haberse desangrado. El éxito de la operación fue tal que no solo no se comprometió el miembro, sino tampoco su movilidad. Varios meses después él mismo compartió una foto de su mano en la que se ven las marcas que rodean sus dedos y escribió, haciendo un paralelismo con la pandemia del coronavirus que azotó en el 2020 al mundo: «Así está mi mano hoy. La siento reaccionar conmigo. La siento despertarse lentamente como de un letargo, como si hubiera nacido de nuevo. Estas dolorosas cicatrices me recuerdan a diario cuánto puede cambiar el curso de la vida en un instante y este año, lamentablemente, se lo ha recordado a muchas personas de diferentes maneras. Planeamos, planeamos seguros en nuestro camino y luego algo inesperado como un puñetazo en el estómago, como un relámpago repentino, lo transforma todo. Sí, volveré a planificar, planificar y proceder, pero a partir de ahora intentaré vivir cada día como si fuera el primero».

Nek mostró las cicatrices del grave accidente que sufrió en su casa del campo y que podría haberle costado la vida

«Me quedé helado», dijo cuando meses después del accidente encontró el guante que estaba usando

La experiencia límite lo inspiró para hacer su libro Con las manos desnudas, título que claramente hace alusión al accidente. «A partir de lo que le ha tocado, se entrega a reflexiones abiertas sobre el dolor, la paciencia, el coraje, el amor, la fe. Cuenta cómo nunca lo hizo, con profundidad, sin filtros y sin miedo a admitir debilidades y fragilidades. Partiendo de los terribles pensamientos en la cama del hospital, Nek vuelve con su mente a lo que ha significado la música en su vida y se pregunta cómo será su vida si no puede volver a tocar nunca más. Y, más aún, se pregunta cómo hubiera sido su vida sin la música», presenta en su página.

Anteriormente ya había editado otra publicación, Carta a mi hija sobre el amor, con reflexiones sobre la vida tras convertirse en papá hace once años fruto de su relación con su esposa Patrizia Vacondio, quien fuera su asistente y con quien se casó en el 2006, luego de años de relación.

Nek, Patrizia y sus hijas Martina y Beatrice

«Hoy hace 22 años nos prometimos amor, incluso más allá de la vida terrenal. Ha habido momentos difíciles y otros en los que nos hubiera gustado que se detuviera el tiempo porque el momento entre nosotros fue maravilloso. Si, nosotros. ¡Y será así todos los días!», escribió el día de su aniversario en sus redes, el 28 de mayo, junto con una foto de la boda. En ese momento ella ya era mamá de Martina, fruto de una relación anterior, y los tres lograron ensamblar a la perfección la familia que se coronó con la llegada de Beatrice.

Nek y Patrizia se casaron en mayo del 2000

Nek y su esposa llevan casi media vida juntos y se muestran muy unidos en sus redes sociales, donde él siempre tiene palabras de amor para ella. «Eres la columna vertebral, la piedra angular sobre la que se asienta nuestra familia que tanto amamos y de la que estamos tan orgullosos. Te pido aquí delante de todos y sobre todo a Dios que te conserve en cada momento tuyo porque tu existencia es sangre para nosotros. Te amo. Te amamos con todo nuestro corazón», le escribió él en cierta ocasión.

Sin embargo, como todo matrimonio tuvieron sus momentos de crisis en los que la relación tambaleó. En el 2015 él confesó en Vanity Fair: «Las veces que tomé este juego a la ligera fueron aquellas en que más daño hice, con el riesgo de duras consecuencias. Ya no miento más. No importa qué fuese, ‘stoy en casa de un amigo’ o ‘estoy en casa solo’. Cuento lo que estoy haciendo de verdad».

¿Dónde está Laura? No lo sabe. «Me lo preguntan pero no sigo en contacto con ella, no sé si está viva o muerta», dijo hace unos años en Para Ti y admitió que fue alguien que formó parte de su vida y que la canción tenía mucho de biográfico. Patrizia tuvo que convivir con ese nombre mucho tiempo, pero él en más de una oportunidad aclaró que «después de Laura llegó otra mujer» con la que ocupaba su presente, en referencia a su actual pareja.

