El 71% de los trabajadores quieren renunciar a sus empleos

En base a Renuncio, la nueva campaña regional que incentiva a las personas a buscar el trabajo que les gusta y dejar atrás otros que no se adaptan a sus vidas, se identificó que los principales motivos por los que se quiere abandonar el puesto son: no tener posibilidad de crecimiento laboral en un 39%, un mal sueldo en un 23%, un mal ambiente en un 11%, y tener jefes que no saben liderar en un 5%.

Informate más El hilo en Twitter que explica cómo cobrar en dólares y euros desde Argentina En detalle, 6.861 personas contestaron las preguntas a nivel territorial. Mientras que entre Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, participaron un total de 33.376 personas a través de los sitios de Bumeran Argentina, Laborum, Multitrabajos, Konzerta y Bumeran Perú.

Si se tienen en cuenta los datos de la región , quieren dejar su trabajo un 59% de las personas encuestadas y un 41% no. En todos los países que forman parte de la encuesta la cantidad de personas que quiere renunciar a su trabajo supera a las que no: 59% frente a un 41% en Chile, 54% frente a un 46% en Ecuador, 60% frente a un 40% en Panamá, y 55% frente a un 45% en Perú.

Trabajo

«Teniendo en cuenta que trabajar de lo que a uno le gusta se volvió una prioridad para muchas personas, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica a reflexionar sobre su empleo actual, con el objetivo de demostrarle a las personas que encontrar un trabajo que se adapta a sus vidas es posible», explicó Carolina Molinaro, Head of Marketing de Bumeran.

Detalles sobre Renuncio A través de la campaña se busca conocer el punto de vista de los especialistas en Recursos Humanos sobre este tema.

En el país, se les consultó a 82 profesionales del sector cuál es el tiempo promedio que tiende a permanecer un talento en sus empresas. Un 48% respondió más de 5 años, un 23% entre 2 y 3 años, un 12% entre 1 y 2 años, un 6% menos de 5 meses, un 6% menos de un año y un 5% menos de 5 años.

«Un 24% de los especialistas respondieron que los talentos en sus organizaciones suelen permanecer menos de 2 años en sus puestos de trabajo y solo un 48% más de 5 años. Esto habla de un alto nivel de rotación y de búsqueda por parte de las personas trabajadoras», afirmó Molinaro. Además, consideró que representa una gran responsabilidad para el área de RRHH , quienes tienen un rol cada vez más importante en las compañías y cuentan con el enorme desafío de constantemente estar en busca de beneficios y compensaciones que permitan retener a los talentos.

