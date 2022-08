El 60% de los puestos en el sector TIC ofrece teletrabajar

Entornointeligente.com /

El teletrabajo se ha convertido en una modalidad laboral preferente en el sector de las TIC. El 61% de los puestos de trabajo ofertados en este ámbito ofrece la posibilidad de trabajar en remoto.

Un informe elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) pone de manifiesto que la tendencia actual consiste en fomentar el trabajo híbrido, aunque hay ciertos sectores, como el tecnológico, que lideran este cambio y están fomentando el teletrabajo.

Por sectores económicos, hay cuatro ámbitos en los que más del 80% de los empleados trabaja en remoto. Uno de los principales es el sector TIC, donde el 87,8% de los trabajadores teletrabaja. Le sigue con un 87,2% el sector inmobiliario; a continuación, con un 86,7%, el sector de las finanzas y seguros y, por último, con un 80,7%, el ámbito de las actividades profesionales, científicas y técnicas.

Cabe destacar que la mayoría de las empresas tecnológicas han apostado por un modelo de trabajo híbrido que sea más flexible, así lo corrobora ONTSI al recalcar que el 61% de todos los puestos ofertados en este sector ofrece la posibilidad de realizar el trabajo a remoto.

Flexibilidad laboral

La Chief People Officer de Keepler Data Tech, Laura Casillas, explica que «el trabajo remoto no es para todos, no todas las profesiones pueden asumirlo en su dinámica de trabajo, pero este cambio de paradigma no quiere decir que todas las compañías tengan que implantarlo de forma obligatoria». Según la experta, cuando se habla de teletrabajo se hace alusión a aquellos puestos de oficina que pueden desarrollarse con un ordenador, una conexión a internet y un teléfono móvil.

«En nuestro sector, el tecnológico, el cambio de mentalidad es fuerte y ofrecer una flexibilidad máxima es un aspecto fundamental para el empleado. Aquellas compañías que consigan apostar por ello, como estamos haciendo nosotros, tendrán una gran ventaja competitiva, al menos por ahora», añade Casillas.

En ese sentido, Casillas recuerda que el tejido productivo español está «muy enfocado a la atención presencial» y aunque algunos puestos laborales sí se pueden desarrollar a remoto, como son los del sector TIC, hay otros como los de la industria del arte o de la logística que tienen que ser presenciales.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com