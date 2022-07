El 55 % de los peruanos quiere renunciar a su trabajo, señala portal de empleos

Entornointeligente.com /

Detalló que en esta encuesta participaron 33,376 personas entre Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, a través de los sitios de Bumeran Argentina, Laborum, Multitrabajos, Konzerta y Bumeran Perú. Es así que, en todos los países que forman parte de la encuesta, la cantidad de personas que quiere renunciar a su trabajo supera a las que no. Variedad de puestos El estudio es parte de la nueva campaña regional de la plataforma de empleo Bumeran denominada «Renuncio», la cual tiene como objetivo incentivar a las personas a buscar el trabajo que les gusta y dejar atrás otros que no se adaptan a sus vidas o no les apasionan, resaltando que el empleo con el que sueñan existe. «El mercado laboral es cada vez más competitivo, pero de la misma manera los trabajadores ahora son más exigentes con sus derechos laborales e incluso con sus beneficios, es por ello, que la retención de talento ha tomado gran relevancia en las empresas, brindando espacios de trabajo más interactivos, mayor flexibilidad y autonomía, mejor línea de carrera, y hasta preocupación por su desarrollo personal», afirma el brand manager de Bumeran Selecta, Mario Bonifaz. Algunas razones Entre los motivos más recurrentes por el cual los peruanos desean abandonar su trabajo, un 39 % respondió que era por no tener oportunidades de crecimiento; le sigue un 14 %, por mal sueldo; mientras que entre las razones menos usuales está la flexibilidad de horarios con un 3 %; y con un 2 %, el no tener la posibilidad de realizar sus labores a través del home office . «Esto último demuestra que, indiscutiblemente, la pandemia ha modificado las preferencias laborales de los peruanos, ya que buscan nuevos formatos de trabajo con mayores libertades para manejar sus tiempos de trabajo y sus necesidades personales», enfatiza Bonifaz. Mencionó que este estudio recoge la opinión de especialistas en Recursos Humanos, los cuales señalan que un 62 % de los talentos en organizaciones suelen permanecer menos de dos años en sus puestos de trabajo, solo un 17 % más de cinco años. «Esto habla de un alto nivel de rotación y de búsqueda por parte de las personas trabajadoras. A su vez, representa una gran responsabilidad para el área de Recursos Humanos, quienes tienen un rol cada vez más importante en las compañías y cuentan con el enorme desafío de constantemente estar en busca de beneficios y compensaciones que permitan retener a los talentos», finaliza Bonifaz. Más en Andina: Banco Central de Reserva ( @bcrpoficial ) emite billetes con nuevos diseños de S/ 20 y S/ 50 con los rostros de José María Arguedas y María Rostworowski.?? https://t.co/Uui5yRkY1E pic.twitter.com/YABCMl8ja6

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 20, 2022 (FIN) NDP/SDD GRM Publicado: 23/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com