El 53.5% de la población mayor de edad tiene alguna cuenta en el sistema financiero

Entornointeligente.com /

A través del informe técnico Condiciones de Vida en el Perú, elaborado con los resultados del segundo trimestre del año 2022 de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), señaló que este resultado es mayor en 1.4 puntos porcentuales respecto al similar periodo del 2021. Asimismo, detalló que de la población ocupada de 18 a más años de edad que tiene cuenta en el sistema financiero, el 55% tiene cuenta de ahorro o cuenta sueldo, el 2.4% tiene cuenta corriente y el 0.6% cuenta a plazo fijo. «Si comparamos los resultados con el similar trimestre del año 2021, a nivel nacional, la población que tiene cuenta de ahorro o cuenta sueldo aumentó en 0.8 punto porcentual», precisó el INEI. Salud De otro lado, indicó que en el trimestre de estudio, el 37.5% de la población con algún problema de salud buscó atención en un establecimiento, registrándose un crecimiento de 3.7 puntos porcentuales, en comparación con similar trimestre del año 2021. Asimismo, detalló que el 17.1% de la población con algún problema de salud buscó atención en una farmacia o botica, el 11% en un establecimiento del Ministerio de Salud, el 5.1% en establecimientos del sector privado, el 3.2% en EsSalud, 0.2% en establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional y el 0.9% buscaron atención en otro tipo establecimiento. «En comparación a similar trimestre del año 2021, se incrementó en 3.3 puntos porcentuales la atención en los establecimientos del Ministerio de Salud, los que buscaron atención en farmacia o botica en 0.9 puntos porcentuales, en EsSalud en 0.4 punto porcentual, entre los principales. En tanto, las consultas en establecimientos de salud del sector privado disminuyeron en 0.7 punto porcentual», explicó. Seguro de salud El INEI también señaló que en el trimestre de referencia, el 84.8% de la población del país contaba con algún tipo de seguro de salud, incrementándose en 5.1 puntos porcentuales, respecto al segundo trimestre del año anterior (79.7%). En el área rural la cobertura fue del 90.2% y en el área urbana alcanzó al 83.4% de la población, aumentando en 2.9 y 5.6 puntos porcentuales, respectivamente. Del total de la población afiliada a algún tipo de seguro de salud, el 58% accedió al Seguro Integral de Salud (SIS). Por área de residencia, en el área urbana el 51.3% y en el área rural el 84.2%. «En relación a similar trimestre del 2021, se incrementó a nivel nacional en 5.1 puntos porcentuales, así como en 5.6 y 2.9 puntos porcentuales en el área urbana y rural, respectivamente», precisó. Desayunos Escolares Por otra parte, el INEI señaló que en el segundo trimestre del 2022, el 78.5% de las niñas y niños de 3 a 11 años de edad que asistió a una Institución Educativa Estatal, se benefició del Programa de Desayuno Escolar (Qali Warma), siendo 3.9 puntos porcentuales superior a similar trimestre del año 2021. «Los más beneficiados fueron los niños y niñas del área rural, que accedieron en un 90.1%, en tanto en el área urbana alcanzaron el 73.8%. En comparación a similar trimestre del año 2021, el incremento fue de 0.7 y 4.9 puntos porcentuales, respectivamente», detalló. Energía eléctrica por red pública También el INEI señaló que durante el segundo trimestre del año en curso, el 96.5% de la población tiene acceso a energía eléctrica por red pública, es decir, 1.1 puntos porcentuales más que en igual trimestre del año anterior. Por área de residencia, el mayor crecimiento se reportó en el área rural con 5.6 puntos porcentual al pasar de 80.5% a 86.1%; mientras que en el área urbana no presenta variación significativa. Se incrementan los hogares que cuentan con motocicleta Finalmente, el INEI indicó que en el segundo trimestre del año 2022, el 13.2% de los hogares tiene motocicleta, aumentando en 2.4 puntos porcentuales respecto a igual trimestre del año 2021. Asimismo, el 18% de los hogares cuentan con bicicleta, el 14.4% con auto y/o camioneta y el 7% mototaxi. Más en Andina: Intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos suma US$ 12,365 millones hasta julio ?? https://t.co/W1R2vXurFg ?? Es el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales. pic.twitter.com/YL3WSkttXo

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 19, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 19/9/2022 Noticias Relacionadas Ingreso mensual creció 6.2 % en últimos tres meses luego de promediar S/ 1,700 Capacitan a funcionarios para la Encuesta Nacional a Pequeñas y Microempresas Empleo en mujeres aumentó 11.3% entre junio y agosto en Lima Metropolitana

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com