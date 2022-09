El 1×1 de Peñarol ante Nacional: Kevin Méndez fue el mejor en una pobre actuación carbonera

Entornointeligente.com /

Nacional derrotó 3-1 a Peñarol en el clásico por la cuarta jornada del Torneo Clausura en el Gran Parque Central . El aurinegro salió a la cancha con un claro 4-1-4-1 con Walter Gargano y Lucas Viatri diferenciados, pero en el transcurso del duelo Leo Ramos tuvo que hacer todos los cambios tras no conseguir una buena dinámica de juego.

El mirasol no encontró soluciones y no propuso muchas ideas. Los delanteros la tocaron poco y alguna fallas en la defensa, que le habían salido baratas en el primer tiempo, hicieron agua y dieron problemas en el segundo tiempo. Lo mejor del mirasol fueron Kevin Dawson y Kevin Méndez . El arquero sacó un balón que iba directo al arco en el inicio del duelo y que poco pudo hacer para despejar los goles que recibió tras errores de la defensa. Quizá en el último podría haber llegado. El autor del gol, que había tenido un acercamiento en el primer tiempo, fue el único que generó peligro verdadero para Rochet.

Kevin Dawson 6 A los cinco minutos retuvo, en dos tiempos, la primera pelota ofensiva de Nacional. Solo cinco después, a los 10′, el guardameta salió del área y Peñarol quedó mal parado cuando Carballo se iba solo, pero, para fortuna del mirasol, estaba el Vasquito Aguirregaray para sacar la pelota tras la jugada que habían armado Suárez y Fagúndez.

A los 24 minutos le pegó un susto a Peñarol cuando cayó al suelo y se tomó el abductor. En ese momento le tiraron algo de la tribuna que le golpeó la cabeza y enseguida Luis Suárez pidió a la hinchada que «piensen».

El cabezazo de Laborda fue muy cerca del área y Dawson no tuvo tiempo para reaccionar y moverse hacia la derecha. En el de Suárez tuvo más tiempo para pensar, pero era difícil llegar a tiempo al golazo del 9 casi en el ángulo. En el tercero se tiró bien, pero tampoco llegó.

Matías Aguirregaray 5 Recuperó una pelota en duelo con Suárez a los ocho minutos y ganó algunos duelos para cortar el trayecto del balón tricolor al área.

Tuvo la oportunidad de definir al cierre del duelo y se apuró al ejecutar sirviéndole el balón a Rochet.

Yonatthan Rak 5 No puedo frenar el pase de Suárez a Fagúndez en una jugada que casi termina en gol sino hubiese sido por el quite de Da Silveira. Pero luego sacó un balón importante.

Agustín Da Silveira 5 Detuvo a Fagúndez en la jugada que podría haber terminado en tanto del tricolor cuando apenas iban 10 minutos.

En el segundo tiempo no logró detener la jugada del tercer gol tricolor que supuso el 3-1.

Juan Manuel Ramos 5 Despejó una pelota en el área en los primeros tres minutos y un par en el transcurso del partido.

Poco más hizo en el segundo tiempo y salió sentido en el minuto 71 para darle ingreso a Facundo Bonifazi.

Nicolás Milesi 4 Colaboró poco en la creación del juego, salvo un balón que robó en los 40 minutos, pero que Peñarol no pudo hacer llegar al arco. En el gol no pudo ganarle la posición a Laborda.

Walter Gargano 5 Aportó más en recuperación que en juego. Frenó algunas pelotas del tricolor, aunque la más importante fue a los 44′ tras robarle el balón a Carballo.

Se retiró luego de que Suárez le ganara la posición en el segundo gol a los 52 minutos. En su lugar ingresó Hernán Rivero.

Ignacio Laquintana 4 Peñarol no llegaba al área tricolor por lo que fue muy participe de los primeros 40 minutos y no bajaba a buscar la pelota. Recién a los 42′ logró que le cobraran una falta por parte de Trezza.

Brian Lozano 5 Al igual que Laquintana, no logró hacerse del balón como para intentar probar en el arco.

Reapareció para poner un buen pase de gol. Esperó, la pasó midiendo bien la distancia y asistió a Kevin Méndez para el descuento.

Kevin Méndez 6 No tuvo apariciones en los primeros 30 minutos. A los 32′ fue la primera clara cuando intentó rematar al arco. Apareció y llegó al área, se la sacaron pero la recuperó sobre el borde del palo derecho de Rochet, pero de nuevo lo marcaron entre tres y esta vez no logró salir.

Tras el segundo gol y sin bajar los brazos, el atacante mejoró y tras una delicada asistencia de Brian Lozano, que se llevó la marca de Diego Rodríguez y dejó libre a Kevin, para que este visualizara enseguida el remate y a los 61′ marcara un golazo contra el palo izquierdo del arquero tricolor.

Lucas Viatri 4 Tras la escasa llegada del mirasol al área tricolor no tuvo chances de colaborar en la creación del juego. Volvió a salir a la cancha tras el descanso, pero no duró mucho. Leo Ramos decidió sustituirlo a los 54′ para darle ingreso a Ruber Bentancourt.

Ruben Bentancourt 5 Ingresó a los 54 minutos por Viatri en busca de un mayor protagonismo en la delantera. A los 86 minutos la bajó de pecho y remató al medio del arco, pero Rochet le negó el disparo.

Hernán Rivero 5 Ingresó a los 71 y a los 80′ logró una de las chances más claras de Peñarol tras una asistencia de Rossi. Rochet le negó el disparo.

Sebastián Cristóforo 5 Ingresó a los 60 minutos en lugar de Nicolás Milesi, no gravitó y no pudo contribuir de gran manera en el juego. No terminó de acomodarse y se notó la falta de actividad.

Facundo Bonifazi – Ingresó a los 71 mintuos por Juan Manuel Ramos. Luego de que Da Silveira perdiese la marca en el tercer gol tampoco pudo frenar al tricolor y llegó el 3-1 de Nacional.

Nicolás Rossi – Entró a los 71′ en lugar de Kevin Méndez y lo hizo de buena manera, asistió el remate de Rivero a los 80, pero el guardameta tricolor volvió a negar el descuento mirasol.

Tuvo otro acercamiento cuando se iba solo en los 86′, pero los tricolores lo detuvieron en el intento. También intentó a través de una chilena, pero no tuvo suerte en el arco de un gran Sergio Rochet.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com