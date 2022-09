Ejército israelí asesina a joven palestino en Cisjordania

Entornointeligente.com /

Al menos un joven palestino resultó muerto y otros tres se reportaron heridos en la mañana de este domingo, tras una emboscada del Ejército de ocupación israelí en la ciudad de Nablus, al norte de la Cisjordania ocupada, según informaron las autoridades de Palestina.

Se trata de Sa’ed al-Kuni, de poco más de 20 años, quien fue ultimado a tiros mientras circulaba a en una motocicleta por el vecindario de Al-Taawon, donde incursionaban las fuerzas israelíes.

Fuentes palestinas confirmaron además que los otros tres nacionales heridos se trasladaron a una unidad de salud cercana, donde son atendidos por los especialistas.

Sa’ed Al-Kuni, the Palestinian young man who was killed by the lsraeli occupation forces this dawn in Nablus city while riding his motorbike. pic.twitter.com/zE794M2s5Z

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) September 25, 2022 Asimismo, se conoció que en el barrio de Masaken, también en Nablus, otros dos palestinos fueron arrestados durante la redada.

Las estadísticas del Ministerio de Salud de Palestina indican que en los territorios ocupados por e Israel, en lo que va de 2022 han resultado asesinados más de 140 palestinos, donde se incluyen las 49 personas ultimadas en la reciente ofensiva de 72 horas que impulsó el país enemigo en la Franja de Gaza.

El pasado viernes, el presidente de Palestina, Mahmud Abbas, intervino ante la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) para denunciar que Israel asesina a palestinos en su territorio con impunidad.

Abbas pidió públicamente al Gobierno israelí que asuma sus responsabilidades económicas, políticas y morales, y se disculpe con el pueblo palestino por las más de 50 masacres que ha cometido desde 1948 hasta la fecha.

