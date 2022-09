Ejército de Taiwán alertó que China acosa tanto como Rusia a Ucrania antes de la invasión

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha compartido más información sobre las actividades militares chinas a medida que las incursiones en su espacio aéreo alcanzaron un récord de 300 vuelos en agosto, según datos hechos públicos.

Desde 2020, el ejército de Taiwán ha compartido información sobre aviones chinos que vuelan a su zona de identificación de defensa aérea, que incluye territorio terrestre y marítimo taiwanés y chino. Los vuelos han variado de un puñado por semana a docenas por día durante períodos tensos.

Los militares rastrearon 444 vuelos en el ADIZ solo en agosto, más del doble del récord anterior de 196 vuelos establecido en octubre pasado, según la información pública compilada por la base de datos Taiwan ADIZ Violations Tracker.

Más alarmante para Taiwán es la escalada de vuelos en su espacio aéreo, definido como el lado este de una «línea mediana» imaginaria que divide el Estrecho de Taiwán en dos.

El ejército chino realizó solo 23 incursiones totales a través de la línea media entre septiembre de 2020 y finales de julio de 2022, según datos públicos, en comparación con los 300 vuelos de agosto.

La línea mediana ha sido vista durante mucho tiempo como una forma de evitar conflictos, pero China ha comenzado a reducirla Bonnie Glaser, directora del Programa de Asia del Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, informó a la Voz de América vía correo electrónico.

«La República Popular China ha borrado la línea central del Estrecho. Los barcos y aviones de la Armada están volando sobre él prácticamente todos los días. Están buscando desgastar a los pilotos y equipos de mantenimiento de Taiwán e inculcar una sensación de desesperación psicológica entre la población», dijo Glaser.

Glaser dijo que China probablemente continuará más ejercicios con el objetivo de «reducir el espacio operativo de Taiwán y cuestionar su reclamo de una ADIZ», así como una zona económica exclusiva.

El cambio sigue a varios días de ejercicios militares chinos a gran escala alrededor de Taiwán del 4 al 7 de agosto después de una controvertida visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Pelosi fue la funcionaria de más alto rango en visitar Taiwán desde que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, viajó en 1997. Su visita fue duramente criticada por Beijing, que considera a la democracia autónoma como su territorio.

Crystal Chen-yi Tu, investigadora asistente del Instituto de Investigación de Defensa Nacional de Taiwán, dijo a la VOA que China podría estar utilizando el viaje de Pelosi como una excusa para cumplir un objetivo a largo plazo de extender sus ejercicios de entrenamiento militar.

«Independientemente de si Pelosi visitaba o no, siempre tratarían de encontrar otra excusa, por lo que siempre iba a suceder, pero parecía que Pelosi era el desencadenante», dijo Tu. «De hecho, China tiene esta idea de planificación por un tiempo, así que es por eso que vemos un aumento en los aviones regulares en el ADIZ».

El ejército de Taiwán no está obligado por ley a revelar toda la actividad china, por lo que es posible que hayan ocurrido más incursiones en el pasado, desconocidas para el público, dijo Wen-ti Sung, politólogo del Programa de Estudios de Taiwán de la Universidad Nacional de Australia.

«Hay buenas razones por las que el gobierno puede optar por no revelar o divulgar en su totalidad, porque puede ser potencialmente escalonado, obligando a nuestro lado a escalar también», dijo a la VOA por teléfono. Compartir información también podría inclinar la mano de la inteligencia militar de Taiwán, dijo.

Sin embargo, desde principios de agosto, el Ministerio de Defensa Nacional ha comenzado a compartir descripciones diarias más detalladas de la actividad aérea y marítima china alrededor de su territorio. incluido el número total de aeronaves en las cercanías y las infracciones de la línea media.

Sung dijo que el cambio sigue a la reacción pública en Taiwán contra el ejército por no revelar que China había disparado misiles sobre la isla durante los ejercicios de agosto. La información fue reportada más tarde por los medios de comunicación en Japón.

Cambios similares incluyeron una importante revisión de la política a fines de agosto para ahora derribar drones no identificados que vuelan al espacio aéreo taiwanés y no responden a las advertencias. La decisión sigue a un video ampliamente compartido de soldados taiwaneses que fueron filmados arrojando piedras a un avión no tripulado chino que volaba sobre la isla periférica de Kinmen.

