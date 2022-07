Ejército de EEUU creo oficina para investigar los fenómenos Ovnis

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

La nueva oficina, conocida como «Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios» (AARO), se anunció días después de que la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, modificara su dirección en noviembre para establecer el Grupo de sincronización de gestión e identificación de objetos aerotransportados (AOIMSG).

Welcome to the official Twitter account for the All-domain Anomaly Resolution Office. Through this channel, we will provide updates and information relative to our examinations of unidentified anomalous phenomena across space, air, and maritime domains. https://t.co/V9yq4cruWh

— All-domain Anomaly Resolution Office (@DoD_AARO) July 20, 2022

La AARO ampliaría esta misión para investigar el origen de los UAP, especialmente aquellos detectados cerca de instalaciones gubernamentales y militares y otras áreas sensibles.

«La misión de la AARO será sincronizar los esfuerzos del Departamento de Defensa y con otros departamentos y agencias federales de los Estados Unidos para detectar, identificar y atribuir objetos de interés en, sobre o cerca de instalaciones militares, áreas de operaciones, áreas de entrenamiento, áreas especiales usar el espacio aéreo y otras áreas de interés y, según sea necesario, para mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad de las operaciones y la seguridad nacional», anunciaron en un comunicado.

«Esto incluye objetos anómalos, espaciales no identificados, aéreos, sumergidos y transmedios», agregaron.

