Ejército chino reafirma soberanía sobre la isla de Taiwán

El ejército chino reportó este domingo que los patrullajes en la isla de Taiwán son para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial al tiempo que la influyente legisladora estadounidense Nancy Pelosi emprendió una gira por la región del sureste asiático.

Sin embargo, en un comunicado de la presidenta del Cámara de Representantes de Estados Unidos no se menciona si la congresista visitará Taiwán, un punto que ha sido el origen de la fuerte protesta del Gobierno chino, que considera a Taipéi una provincia en rebeldía.

En rueda de prensa, el coronel en jefe Shen Jinke, portavoz de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) dijo: «La misión sagrada de la Fuerza Aérea del EPL es salvaguardar el territorio de nuestra patria».

I’m leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022 La Fuerza Aérea ha realizado patrullas con aviones de combate de varios tipos alrededor de la isla de Taiwán, perfeccionando y mejorando la capacidad para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, dijo Shen.

«La Fuerza Aérea tiene la firme determinación, la plena confianza y la capacidad suficiente para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial», dijo Shen.

Shen también dijo que las patrullas del EPL en el Mar Meridional de China son para aumentar su capacidad para hacer frente a todo tipo de amenazas a la seguridad.

El vocero hizo las declaraciones en una conferencia de prensa sobre un evento de puertas abiertas de la Fuerza Aérea del EPL en Changchun, la capital de la provincia nororiental china de Jilin, programado para comenzar del 26 al 30 de agosto.

Por otra parte, Pelosi menciona en un comunica que la gira la llevará por «Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón».

Tanto ella como la delegación que la acompaña «llevarán a cabo reuniones de alto nivel para discutir cómo podemos promover intereses y valores compartidos, incluidos la paz y la seguridad, el crecimiento económico y el comercio, la pandemia de Covid-19, la crisis del clima, los Derechos Humanos y la gobernabilidad democrática».

Pelosi viaja acompañada, entre otros, por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, o el presidente del Comité de Asuntos de los Veteranos de la Cámara de Representantes, Mark Takano.

La posible visita de Pelosi a Taiwán aumentó la tensión entre Estados Unidos y China, luego que Beijing advirtió a Washington que pagaría las consecuencias si la congresista llegaba a la isla, un territorio sobre el que el Gobierno chino reclama históricamente su soberanía.

