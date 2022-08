Ejercitar el cerebro y mantenerse activos en vacaciones – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Ejercitar el cerebro es fundamental en todo momento, incluso estando de vacaciones, pues según los expertos, no se debe abandonar la salud mental en ningún sentido.

Es vital mantenerse activos pues ayuda a prevenir fallas de memoria e incluso la depresión postvacacional .

¿Por qué ejercitar el cerebro? Es clave seguir funcionando tanto a nivel físico como mental durante los días de descanso o las llamadas vacaciones, porque con ello se evita los problemas de memoria a corto o largar plazo, por ejemplo.

Además, ayuda en el aprendizaje , la generación de neuronas, el alzhéimer, la depresión y la ansiedad.

Es decir, con ello mejora el rendimiento intelectual, se regeneran las neuronas, existe menos riesgo de sufrir de alzhéimer, y es un antídoto contra la depresión y la ansiedad.

Importante Especialistas indican que estar de vacaciones es sinónimo de relax, pero ello no debe significar que tengas que abandonarte.

De hecho la pérdida de memoria se debe a muchas razones y una de ellas es la falta de ejercicio mental .

Mantente activo Aunque estés en tus días de descanso académico o laboral, no debes desatender tu salud mental. No agarres las vacaciones de excusa para no seguir aprendiendo y estimulando tu cerebro.

Recuerda que la fuerza de la memoria es como los músculos , cuanto más la uses, más fuerte se vuelve.

Aprender una nueva habilidad es una excelente manera de fortalecer la capacidad de memoria de tu cerebro. Una buena alternativa es aprender un nuevo deporte, un nuevo idioma, o un nuevo instrumento.

Por otra parte, evita recurrir a Google, por ejemplo, en cuanto veas que no se te viene a la cabeza un dato que conoces pero que tarda en llegar.

Es importante que te esfuerces en recordar qué buscabas. Este proceso ayuda a reforzar las vías neuronales de tu cerebro.

Mantente ocupada y sé organizada. Una agenda ocupada puede ayudarte a mantener lo que se conoce como memoria episódica del cerebro.

Estudios relacionan una agenda completa con una mejor función cognitiva. Por otra parte, a una persona organizada le resulta más fácil recordar. Tener una lista de cosas e ir tachando las completadas ayuda a procesarlo todo mucho mejor.

Dormir en horarios regulares, es decir, acostarse y levantarse a la misma hora en vacaciones ayuda a mejorar la calidad del sueño y, en consecuencia, disipar esa niebla mental que aparece tras un mal descanso.

Las vacaciones no son excusa para tener cierto orden en las rutinas vitales.

Evita el sedentarismo, aunque estés de vacaciones debes realizar alguna actividad física, pues el ejercicio mejora el suministro de oxígeno y nutrientes al cuero, y ayuda a crear nuevas células en el cerebro.

Finalmente, mantén una alimentación balanceada y saludable, ya que los alimentos no solo son medicina para el cuerpo, también poseen la capacidad de mejorar la memoria.

¿Qué hacer? ※ Lee libros.

※ Dedica algún tiempo a disfrutar de juegos de mesa.

※ Comparte con familiares y amigos.

※ Conversa con niños, adultos y hasta ancianos.

2022-08-17

