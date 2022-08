Ejecutivo y Legislativo no deben distraer función de trabajar por más necesitados

Entornointeligente.com /

En declaraciones a los medios de comunicación, señaló que lo último que quiere el Parlamento es generar conflictos entre unos y otros, sino que ambos poderes del Estado tienen como principal función atender los pedidos de la gente más necesitada. » Desde el Congreso nosotros estamos tratando de tender los puentes de comunicación , pero no estamos teniendo esta misma receptividad, (…) las investigaciones que ve el Ministerio Público no deben distraer la función real del Ejecutivo y el Legislativo que es trabajar para cubrir las necesidades de la población», manifestó. En ese sentido, precisó que el Ejecutivo está encargado de la mayoría de obras, puesto que el Parlamento no tiene capacidad de gasto, por lo que aquellas investigaciones que se vienen realizando sobre presuntos actos de corrupción, «no debe distraer su atención y pedimos que se dedique a trabajar en la ejecución y supervisión de obras». Lea también: [ Congreso: pleno recibe hoy a presidente del Consejo de Ministros ] «Basta de este azuzamiento, queremos que el Ejecutivo trabaje, que los ministros sean más ejecutivos, que empiecen a ejecutar los proyectos», agregó. Asimismo, exhortó al presidente de la República, Pedro Castillo, a entrar en un clima de reconciliación nacional y no en uno de zozobra «que ahuyenta las inversiones y esa buena imagen que tenemos frente al extranjero». Explicó que el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, fue invitado a la sesión del pleno de esta tarde y que no había la intención de interpelarlo, sino para que explique sobre las declaraciones efectuadas hace unas semanas. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: ?? El pleno del Congreso sesiona hoy a las 16:00 horas y tiene previsto recibir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez. https://t.co/bWr4ld7Tss pic.twitter.com/uu6iqaPwU6

Publicado: 18/8/2022

