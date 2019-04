Einstein tenía razón: Imagen real de un agujero negro confirma la teoría de la relatividad

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

La fotografía del agujero negro M87* supone por sí misma un hito para la ciencia, ya que el equipo que la obtuvo logró mostrar por primera vez en la historia cuál es la apariencia de estos fenómenos astronómicos.

Por Redacción MiamiDiario Pero por si eso fuera poco, la imagen sirve además para confirmar la vigencia de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Así lo estimó el astrónomo Avery Broderick, profesor de la Universidad de Waterloo (Canadá) y miembro del equipo responsable de esta hazaña científica.

“Ahora hemos visto lo que no se puede ver”, dijo el astrónomo sobre la imagen del M87* divulgada este 10 de abril por la red de observatorios conocida como el Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés). “Los agujeros negros se han hecho reales, ya no son solo garabatos en las pizarras de los teóricos, sino que realmente están ahí afuera en la noche”.

En declaraciones a la cadena CBC Broderick se mostró “muy entusiasmado con el futuro porque esto marca el comienzo de una nueva era en la astronomía, en la investigación de la gravedad”. A su juicio, “realmente estamos hoy en el umbral”.

En la imagen el agujero negro se ve como un anillo anaranjado alrededor de una silueta redonda y oscura, en la cual los astrónomos reconocieron el agujero negro supermasivo de la galaxia M87, situada a más de 50 millones de años luz de la Tierra. El agujero no está en el centro exacto de la galaxia, sino que está desplazado aproximadamente 22 años luz hacia un lado, algo que facilitó su reconocimiento en este caso particular.

“Podemos poner a prueba la relatividad general en esta región, a la que nunca se había accedido antes”, valoró Broderick. El científico afirma que haber fotografiado un agujero negro ha dado al mundo científico la sensación de ser “extremadamente poderoso” , pero también se pregunta: “¿Ha pasado la prueba, de momento, la teoría de Einstein?”. Para el investigador canadiense “la respuesta es sí”.

Fuente: RT

También puedes leer: Conoce todos los detalles de Disney+, el nuevo servicio streaming de Disney Monos transgénicos: China y EE UU se unieron para crear primates con genes de cerebro humano Descubren una nueva especie humana, el “Homo luzonensis”

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Maná interpreta a dueto con Pablo Alborán su clásico ‘Rayando el sol’ ¿por qué han aumentado las tarifas? Next → You May Also Like Instagram, Facebook y Messenger dejarán de funcionar en estos celulares abril 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Instagram, Facebook y Messenger dejarán de funcionar en estos celulares Biden intenta apaciguar su primera crisis, sin haber lanzado su candidatura a la presidencia 2020 abril 1, 2019 admin Comentarios desactivados en Biden intenta apaciguar su primera crisis, sin haber lanzado su candidatura a la presidencia 2020 Whatsapp estrena el bloqueo con huella dactilar: así funciona abril 7, 2019 admin Comentarios desactivados en Whatsapp estrena el bloqueo con huella dactilar: así funciona El Tiempo Caracas 21 ° lluvia ligera humidity: 80% wind: 1m/s E H 22 • L 21 27 ° Sun 28 ° Mon 29 ° Tue 27 ° Wed Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Reapertura del Museo del Parque Arquelógico El Caño, en Natá de Los Caballeros en Coclé abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Reapertura del Museo del Parque Arquelógico El Caño, en Natá de Los Caballeros en Coclé CULTURA ¿Quién es Anitta, la sensación musical brasileña que está conquistando el mundo? abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en ¿Quién es Anitta, la sensación musical brasileña que está conquistando el mundo? CULTURA Eduardo Galeano y sus letras para los que no podían leer abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Eduardo Galeano y sus letras para los que no podían leer CULTURA Próximo filme de ‘Star Wars’ se titula ‘The Rise of Skywalker’ abril 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Próximo filme de ‘Star Wars’ se titula ‘The Rise of Skywalker’

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com