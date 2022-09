Entornointeligente.com /

Einstein en 1915 y Maleo 2001. Einstein publicara la teoría general de la relatividad en 1915. Y, en 1919 se comprobara la teoría general de la relatividad en que habría un eclipse de Sol total. Y, tras la demostración de la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein, del universo expansivo einsteiniano de luz curvada propincuo a la vida de la relación simultánea correlativa complementaria entre el campo electromagnético y el campo gravitatorio, de la materia y la energía, de la partícula y la onda, de lo visible y lo invisible, y, no fuera sino en 1927 en que Niels Bohr formulara el principio de la complementariedad de la onda y la partícula, de la radiación y la materia, formas significativas conmovedoras de una misma realidad puestas en 1919 con el eclipse de Sol total, y, con la comprobación de la teoría general de la relatividad de la simultaneidad de campos de ondas y partículas de materia de energía radiante. Con el fenómeno estelar del eclipse de Sol total en 1919, quedara demostrado el principio de la complementariedad de Niels Bohr que enunciara en 1927, y, al mismo tiempo se demostrara que no existiera el principio de la incertidumbre de Werner Heisenberg que descubriera en 1927, jamás de los jamases existiría la indeterminación, la incertidumbre, por la correlativa simultaneidad contradictoria de la materia y la energía, de la partícula y la onda, de lo visible y de lo invisible. Lo rudimentario de 1919, demostrara a mas y a más de la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein 1915, de la complementariedad de Niels Bohr, negara el principio de incertidumbre de Berger Heisenberg, por lo de la tensiva armonía simultánea contradictoria heraclitoiana del ser y no ser de Heráclito, que a mas y a más, quedara demostrada la simultaneidad de los contrarios heraclitoianos del ser y noser del filósofo de Éfeso, Heráclito, y, quedara demostrada la unidad de los contrarios y el antagonismo opositivo de La tercera ley de la dialéctica de Heráclito Hegel Marx, sin olvidar que el padre abanderado de la dialéctica y de las contradicciones fuera Heráclito. Asina, como también quedara demostrada la paradoja de Zenón de Elea de Aquiles y la tortuga, y, todas las paradojas y parábolas del mundo, con lo rudimentario de 1919 del eclipse de Sol total. Asina asín ansí así, quedara demostrada la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña TINACO Cáscara Amarga de Miguel Homero de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el medio maleoiano profundo Maleo 2001 de la perogrullada primera vez de Perogrullo en el punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso de la lemniscata de Bernoulli y de la parábola cúbica de Picasso. O sea, que con lo rudimentario de 1919 del eclipse de Sol total se comprobara la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein 1915 y la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña TINACO Cáscara Amarga de Miguel Homero de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001. Einstein en 1915 y Maleo 2001.

Con digresión y sin digresión, Einstein en 1915 y Maleo 2001. Einstein publicara la teoría general de la relatividad en 1915 y Maleo con la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña TINACO Cáscara Amarga de Miguel Homero Maleo 2001 de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el medio maleoiano profundo Maleo 2001. Y, en 1919 se comprueba la teoría general de la relatividad en que habría un eclipse de Sol total. Y, tras la demostración de la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein, de la relación simultánea correlativa complementaria entre el campo electromagnético y el campo gravitatorio, a mas y a más de la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña TINACO Cáscara Amarga de Miguel Homero Maleo 2001 de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos, con tan buena rudimentaria comprobatoria del rudimentario 1919 eclipse de Sol total, quedara demostrada lo que se puede hacer entre la guerra y la paz, puesto que, si entre el universo expansivo einsteiniano de luz curvada por efecto tenue gravitacional y el universo contractivo maleoiano de luz tragada por efecto poderoso gravitatorio, ha de existir entre dos tensos armónicos simultáneos contradictorios universos mundos espacios temporales natura en el aquí y en el ahora, en el hoy es siempre todavía y el doctor Einstein no lo sabía, y, de saberlo o haberlo sabido, hubiera alcanzado su objeto deseado impretado en 1915 de la publicación de la teoría general de la relatividad, o sea, la teoría del campo unificado, que sí viera y vislumbrara Teilhar de Chardin y su teoría del centro universal unificado reflexivo de unicidad instantánea entre materia y radiación, comprobado del rudimentario 1919 eclipse de Sol total. Y, con esto tosco rudimentario einsteiniano, de la relación simultánea correlativa complementaria, y, como tiénese dicho que quedara demostrada la teoría genérica relativista einsteiniana. Y, en similaricadencia tautológica repetitiva paradigmática platónica, lo que se pudiera tener y hacer entre la guerra y la paz, y, asina, lo expresara Sun Tzu, seis siglos antes de Cristo, contemporáneo de Heráclito y de Buda, y, el Qi Maestro Sun, que afirmara que: «Someter al ejército enemigo sin combatir supone el fin del fin. Ganar cien victorias en cien batallas no es el colmo de la habilidad. El colmo de la habilidad es someter al enemigo sin pelear.» Aquí queda demostrado lo del ojo avizor abismal de don Francisco entre las gracias y desgracias del ojo del culo, en las mesas misas musas, en las mesas de negociaciones de búsqueda de la contradictoria paz maleoiana profunda imperecedera entre la guerra y la paz, que planteara Sun Tzu, mucho antes que Jesucristo, asina como Heráclito y Buda, que plantearon el camino medio entre la guerra y la paz, sino destino comino comido, tensivas armónicas simultáneas contradictorias existentes entre la guerra y la paz en la contradictoria verdad socrática profunda entre lo verdadero y lo falso, entre el sí y el no, entre el teorema directo y el teorema indirecto de Sócrates, en el contradictorio medio aristotélico profundo entre el exceso y el defecto, en la slash diagonal de la optimalidad ortogonal pitagórica del cuadrángulo rectángulo de Pitágoras, contemporáneos de Sun Tzu, Buda, Heráclito. Agora ahora hogaño, con lo rudimentario de 1919 del eclipse de Sol total se comprobara lo de Sun Tzu, Heráclito Buda Pitágoras Sócrates Aristóteles don Francisco, asina asín ansí así la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein 1915 y la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña TINACO Cáscara Amarga de Miguel Homero de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001. Einstein en 1915 y Maleo 2001.

Si Einstein en 1915 y Maleo 2001, fueron develados con lo rudimentario de 1919 del eclipse de Sol total. Entonces sea dicho que lo de Einstein 1915 y Maleo 2001 quedara comprobada la teoría general de la relatividad einsteiniana y la teoría de los correlativos casos límite contradictorios de Maleo 2001. Ergo vergo sea dicho que con lo rudimentario de 1919 del eclipse de Sol total, quedara demostrada la tesis de Teilhar de Chardin, la tesis de don Francisco, la tesis de Sócrates, de Aristóteles, de Zenón de Elea, de Pitágoras, de Sun Tzu, de Buda, y tantos otros ancestrales centrales poscentrales pensadores poderosos portentosos, que mi efímera memoria raquítica no los abarca, que con lo rudimentario de 1919 del eclipse de Sol total, quedara firme demostración demostrada la curvatura y la rectitud espacial del universo expansivo einsteiniano y el universo contractivo maleoiano y asina la teoría general de la relatividad einsteiniana de Albert Einstein 1915 y la teoría inédita novedosa avanzada cojedeña TINACO Cáscara Amarga de Miguel Homero de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001. Einstein en 1915 y Maleo 2001.

