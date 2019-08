Eike Batista nega a CPI ter sido beneficiado pelo BNDES: ‘100% correto’

Entornointeligente.com /

BRASÍLIA — O empresário Eike Batista negou nesta terça-feira que tenha sido beneficiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e disse que há uma percepção equivocada de que ele ainda deve dinheiro ao banco. Eike prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara destinada a investigar possíveis irregularidades no BNDES e classificou seu vínculo com o banco como “100% correto”.

— Existe uma consciência coletiva de que eu usurpei dinheiro público, não paguei de volta e estou devendo até hoje. Tenho certeza de que vossas excelências têm essa visão do grupo até hoje. Está tudo quitado — afirmou Eike.

Segundo Eike, os empréstimos feitos às empresas do seu grupo pelo BNDES contaram com garantias de bancos privados, o que fez com que não houvesse risco para o banco público. O empresário afirmou que deram destaque para sua situação para esconder a “real caixa-preta” do banco:

— Minha conclusão é que usaram meu exemplo no BNDES, onde estava tudo 100% correto, para tirar atenção da real caixa-preta do banco. É muito fácil. Quando a gente olha de hoje para trás, é a única conclusão que eu posso chegar. "Presta atenção no Eike Batista, está sempre exposto na mídia, é fácil, joga para cima dele". E estava tudo certo.

Questionado sobre qual seria essa caixa-preta, Eike afirmou que havia irregularidades no setor de estaleiros no Rio de Janeiro e que tentou alertar o então presidente do BNDES Luciano Coutinho sobre isso.

Ele negou o rótulo de “campeão nacional” e disse que não recebeu nada de “especial” do governo:

Condenação foi ‘total injustiça’ Antes do depoimento, o empresário conseguiu um habeas corpus para poder ficar em silêncio, concedido pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo assim, respondeu a todas as perguntas dos deputados por cerca de três horas e meia.

— Estou aqui pela terceira vez. Posso vir para a quarta. Vim duas vezes à Casa e uma vez ao Senado.

Ele exibiu aos parlamentares uma apresentação com números de suas empresas, que contavam com frases como “risco zero para o bndes!!!” e “a verdade sempre vence a mentira!!!”.

O empresário classificou como “total injustiça” sua condenação a sua condenação a 30 anos de prisão pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo pagamento de propina ao ex-governador Sergio Cabral. Eike exibiu um trecho de um depoimento de Cabral em que o político afirma que não havia “toma lá dá cá” com ele.

O empresário também afirmou que não desconfiava de que Cabral e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudessem ter cometido crimes:

— Se eu não me engano, os dois tinham acima de 60% de aceitação dos brasileiros. Quem sabia que tinha esse enredo todo gigantesco por trás? — disse, acrescentando depois: — Não tinha a mais vaga noção.

— Assim que minha situação na Justiça for resolvida e meus recursos forem liberados, pode me contactar que estou à disposição.

— Me passa seu WhatsApp.

