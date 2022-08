«¡Eh Ave María, cómo le queda ese pelo!»: Karol G reveló su nuevo look; adiós al azul

Entornointeligente.com /

Karol G, la cantante paisa que desde hace un tiempo viene siendo furor en el género urbano y ganando gran crecimiento tanto en los escenarios como en las redes, reveló por fin uno de los cambios que había anunciado a sus fanáticos.

La reguetonera le había anunciado hace unos días a sus seguidores que haría un cambio en su cabello azul que la había caracterizado los últimos años. «Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo», expresó la artista.

Y es que cerrar un ciclo con el color de cabello que la acompañó en momentos tanto de gozo como de tristeza no debía ser como si nada. Para ello, Karol se fue de vacaciones a Santorini, Grecia; Dubai, Emiratos Árabes; y finalmente Kenia, en África, donde estuvo con sus amigos más cercanos.

«Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, ¡NOS DESPEDIMOS POR TODO LO ALTO!», publicó en las redes.

Y tras la anhelada espera, después de la expectativa, vino la revelación. Karol G le dijo adiós al azul y le dio la bienvenida al nuevo color de su cabello: rojo.

«2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar… Pa’ que cuando me vean en la calle me digan: EaAaaa Maria BebEee COMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOO. ¡Los amo pues! Bai», escribió en la descripción del video donde muestra su nuevo look.

Como parte del detalle de este nuevo cambio, la cantante cambió la foto de perfil de su cuenta de Instagram poniendo a ‘Ariel la sirenita’, aludiendo que esta princesa de Disney tiene el cabello rojo.

Este video ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones y casi 150.000 comentarios halagando su nuevo look.

