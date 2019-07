Egas sobre el Piso 17: “Las sanciones se van a imponer”

Entornointeligente.com /

Francisco Egas previo a la rueda de prensa de este miércoles. Foto: Twitter FEF. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dio una rueda de prensa este miércoles en donde anunció la rescisión de contrato con el entrenador de la ‘tricolor’, y en donde además habló sobre el caso de indisciplina del “Piso 17”. El máximo dirigente de la FEF supo empezar manifestando ante los medios que: “Las sanciones se van a imponer, desde que algunos no volverán a la selección y así”. Egas además agregó: “Quedarnos en los nombres de los jugadores que hicieron una y otra sería singularizar un problema que es general… Sería como tumbar un árbol y no ver que hay un bosque atrás”, con respecto a si se darán o no la lista de los futbolistas involucrados. “La investigación del tema no solo se ha llevado a esto, sino a cosas que han pasado en Brasil 2014, eliminatorias, y así. El problema es general, esto no es solo de los que estuvieron en ese piso”, cerró el presidente de la FEF.

