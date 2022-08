Efrannis Borja busca sumar más personas a su labor de regalar sonrisas

Entornointeligente.com /

La venezolana Efrannis Borja, es una mujer de superación, con el pasar de los años no ha parado de trabajar, ella asegura que no tiene límites para alcanzar las metas, nacida en Carora, Venezuela, con el pasar de los años se radicó en el Zulia desde la capital de la gaita no para de trabajar.

Se siente muy contenta de trabajar por la tierra que la vio crecer, actualmente tiene una campaña a favor del reciclaje, a través de su marca busca transmitir un mensaje de conciencia para evitar la contaminación en el mundo, desde la tierra del sol amada y junto a su equipo de trabajo está haciendo llegar el mensaje de concientización.

Además, cuenta con una fundación, desde la que busca en brindarle una mano amiga a las personas que no tienen los recursos necesarios y los más pequeños de la casa no tienen como financiar los gastos médicos, Efrannis busca que muchas personas se unan a esta importante causa para expandirse por todo el territorio nacional, agradece a Dios por llevarle sonrisas a los niños y siente que ver una sonrisa de un hogar venezolano es su mayor recompensa.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

