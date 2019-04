“Game of Thrones”: los peculiares videos con escenas de dragones protagonizadas por gatos

Entornointeligente.com / Hubo alguien que se imaginó lo que pasaría si los personajes de Game Of Thrones en realidad fueran felinos y lo plasmo en video Gatos lanza fuego que someten a millones de personas (Foto: Especial) Muchas personas creen que los gatos dominarán al mundo; mientras eso sucede, hubo alguien que se imaginó lo que pasaría si los personajes de Game Of Thrones en realidad fueran felinos y lo plasmo en video. La artista rusa Svetlana Petrova fue la encargada de realizar el montaje donde aparece su famoso gatoZarathustra en compañía de otros mininos, para personificar algunas de las batallas más épicas de la serie de HBO . Las imágenes muestran a gatos alados que lanzan fuego y aterrorizan a los habitantes; uno de ellos sirve de jinete para el Rey de la Noche , mientras que el otro es montado nada más y nada menos que por Daenerys Targaryen . Estos enfurecidos felinos reciben como ofrenda enormes camarones por parte del ejército derrotado, quienes claman por su vida ante la heredera de la Casa Targaryen y su temida mascota. Nadie nunca habia visto Game of Thrones con dragones gatunos Los videos , publicados el mismo día del estreno de Game of Thrones , son producto de la artista Petrova , quien se ha inspirado en su gato para crear el sitio Fat Cat Art (Arte del Gato Gordo), donde uno puede encontrar desde videos de series a replicas de grandes obras de arte con la imagen de su mascota . La joven rusa y su gato se hicieron famosos luego de que lanzara una selección de cuadros en los que aparece el famoso minimo naranja. La selección resultaba bastante ecléctica; desde tumbas del antiguo Egipto, renacimiento italiano, arte holandés del siglo XVII, flamencas, españolas, francesas, británicas y hasta arte modern o. En esta ocasión fue el turno de la famosa serie de televisión ; para la cual sus fanáticos tuvieron que esperar dos años antes de saber cual será el destino de los personajes de la legendaria historia. La fiebre de Game of Thrones ha alcanzado todos los rincones del entretenimiento; se han compartido memes , mensajes de desesperación y emoción por su estreno, parodias , sitios dedicados a analizar sus mensajes ocultos, y en esta ocasión hasta gatos que reinterpretan el papel de los dragones. La imaginación de los amantes de los gatos no tienen límites Drogon, Rhaegal y Viserion tienen un rol fundamental en la serie, dependiendo de la circunstancia pueden asumir el rol de héroe o villano. No se puede olvidar que uno de ellos fue resucitado por el ejército de los muertos y ahora resulta ser un arma mortal para los vivos. No cabe duda de que todo lo que rodea a Game of Thrones se mide con magnitudes gigantescas . Por ello es que decenas de críticos la han catalogado como la serie más ambiciosa de la historia de la televisión. El mundo entero se encuentra al pendiente de cómo acabará la historia, aunque al mismo tiempo nadie quiere ver concluida su serie favorita . Quizá es por ello que hay un cierto aire agridulce entre sus seguidores al saber que esta temporada solo tendrá seis episodios. Eso sí, estos capítulos durarán más de lo habitual, pues el más corto será de 54 minutos y el más largo tendrá 82 .

