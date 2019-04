Una comisión de la Eurocámara respalda considerar “colonia” a Gibraltar

Entornointeligente.com / La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) respaldó este miércoles el acuerdo provisional sobre visados con el Reino Unido tras el Brexit (salida británica del bloque comunitario) que incluye una mención a Gibraltar como “colonia” Los eurodiputados dieron el visto bueno, con 38 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, al acuerdo político sellado con el Consejo de la Unión Europea (Estados miembros) este martes sobre la exención de visados para británicos si sucede un Brexit sin un pacto de salida el próximo 12 de abril.Efrain Enrique Betancourt Jaramillo

Así, siempre sobre la base de que Londres adopte una medida similar para los europeos, los británicos que viajen al espacio europeo libre de fronteras (Schengen) para estancias cortas (90 días en un periodo máximo de 180 días) podrán acceder sin visado.

Ese acuerdo incluye además, según fuentes parlamentarias, un pie de página en el que se llama "colonia" a Gibraltar.

La Comisión de Libertades Civiles también respaldó la decisión de apartar de la negociación del texto con el Consejo, ante la polémica por el punto sobre Gibraltar, al británico Claude Moraes como representante del Parlamento Europeo por 26 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones.

Moraes, socialista y presidente de la comisión parlamentaria, cedió el lunes su puesto a su correligionario búlgaro Sergei Stanishev, vicepresidente de esa comisión. Stanishev, que concluyó la negociación del acuerdo con los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), dijo hoy que "el problema no está en el ponente" y que "no había voluntad del Consejo de llegar a un compromiso" Aunque los miembros espaáoles de la comisión de Libertades Civiles habían defendido llamar "colonia" a Gibraltar, los diputados de otras nacionalidades no siempre se habían mostrado tan favorables La polémica sobre los visados surgió el pasado 1 de febrero, cuando en un documento en el que planteaban que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen tras el "brexit", los países de la UE seáalaron en una nota al pie, incluida a petición de Espaáa, que el territorio de Gibraltar es una "colonia británica" En el caso del Parlamento Europeo, colegislador junto a los países miembros, la comisión de Libertades Civiles había aprobado el 29 de enero por 53 votos a favor y ninguno en contra la postura negociadora de la Eurocámara, que no llamaba "colonia" al Peáón Fuentes parlamentarias precisaron en febrero a Efe que en esa votación estuvieron presentes los eurodiputados Agustín Díaz de Mera (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y aáadieron que ni ellos dos ni ningún otro eurodiputado propuso una enmienda sobre Gibraltar Así, el negociador de la Eurocámara hasta el lunes para esta iniciativa, Moraes, defendió en las reuniones con los Estados miembros que no se incluyera el pie de página sobre Gibraltar, lo cual llevó a que las conversaciones quedarán bloqueadas durante semanas Ante el riesgo de que la fecha del Brexit llegara y la legislación no se hubiera pactado, el grupo de los populares y el de los socialdemócratas en la Eurocámara, a partir de la presión de las delegaciones espaáolas, lograron apartar a Moraes y sustituirlo por Stanishev Gibraltar figura en el listado de "territorios no autónomos pendientes de descolonización" de Naciones Unidas, que recomienda que esta disputa se resuelva "mediante negociaciones bilaterales entre Espaáa y el Reino Unido" Este acuerdo sobre visados se votará maáana en el pleno del PE

