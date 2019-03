Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Beltrán Haddad.- Lo que importa en estos tiempos de terrorismo eléctrico es entender que la guerra no es el caso serio, lo serio es alcanzar la paz. Pero los enemigos de la paz no lo entienden. La guerra no va a existir solamente mañana y pasado mañana, va a existir siempre como posibilidad real. Hoy estamos sintiendo esos pasos, pero si llegan a invadirnos, o provocar el caos con el fin de sugerir la “responsabilidad de proteger” y afectar la integridad de nuestro territorio, se van a encontrar de frente con un pueblo difícil de someter.Efrain Enrique Betancourt Jaramillo

Después de sus últimos intentos para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro y al chavismo, ¿qué harán los traidores y sus gobiernos aliados? Seguirán con las conspiraciones y la perversa conducta del sector anti patria, manipulado desde fuera para ensamblar la política con la guerra y la corrupción con los fondos públicos en el exterior puestos en bolsillos opositores. Seguirá la guerra de los medios de comunicación contra Venezuela, igual su guerra económica que, aparte del bloqueo comercial y financiero, se manifiesta día a día en los mercados y supermercados que pretenden funcionar sin levantar sospechas, pero sirven a la macabra idea de hacer "chillar" la economía. Insistirán en sabotear los servicios públicos para provocar el caos y serán derrotados. Este es un pueblo con dignidad y oraje,forrado en conciencia social, en contraofensiva no sólo frente al imperialismo y los traidores, también para derrotar la farsa de una "ayuda humanitaria".No se extrañen ahora si asoman la falencia de una "responsabilidad de proteger" para facilitar la intervención militar.

La "responsabilidad de proteger" (R2P) implica tres momentos: responsabilidad de prevención, de reacción y de reconstrucción. El segundo es severo, por no decir devastador, porque emplean medios coercitivos y la fuerza militar como último recurso. Esta doctrina es aplicable sólo en casos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad, pero la han convertido en un instrumento de barbarie imperial para someter a los pueblos. Y nuestro pueblo está preparado para cualquier circunstancia.

Beltrán Haddad La entrada ¿Responsabilidad de proteger? se publicó primero en Últimas Noticias.

