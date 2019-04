Los ultras del Salamanca ensucian el derbi: “UDS o muerte”

Entornointeligente.com / #NuncaNosFuimos contra #UniónSoloHuboUna. Salmantino frente a Unionistas . Un duelo que trasciende mucho más allá de la pura competición. Un cara a cara por el trono vacío de la ciudad, por la permanencia en Segunda División B y por el honor de los herederos de la Unión Deportiva Salamanca. El sábado, a partir de las 20:45 horas en el Helmántico, saltan chispas en la orilla del Tormes .

Será un partido cargado de polémica. Menos que la de temporadas atrás, pero evidenciando la disparidad de opiniones entre ambas aficiones . El primer conflicto llegó cuando el Salmantino publicó un cartel del partido omitiendo el ” In Memoriam UDS ” del escudo de Unionistas. Posteriormente, alegó que había sido un error humano y el asunto no pasó a mayores. Pero la cosa no quedó ahí.

Días más tarde, las Peñas de Unionistas confirmaron en sus redes sociales que no acudirían al derbi , por “el pésimo trato dispensado el año pasado y el elevado coste de las entradas fijado desde antes del inicio de la temporada”. Incluso haciendo un llamamiento a toda la afición de no acudir al partido. En su comunicado, destaca un dardo directo a la gestión del Salmantino: ” Negativa a volver a financiar con nuestro dinero un proyecto que consideramos irrespetuoso con la historia de la Unión Deportiva Salamanca “.

Una anécdota si no fuera porque el club adjuntó el mensaje en sus redes sociales y lo acompañó de los hastaghs #FútbolPopular y #UniónSoloHuboUna , con los que critica los rasgos fundacionales del que es ya su eterno rival. De todos modos, centenares de aficionados de Unionistas estarán presentes en el estadio. El precio de las entradas en la ‘jaula’ (así se denomina la zona reservada para la afición visitante) es igual a la del resto del estadio.

De una manera o de otra, este equilibrio supone que la afición visitante estará más dividida que de costumbre . Según informa la prensa local, con el fin de evitar cualquier contratiempo, se reforzará la presencia de miembros de seguridad y Guardias Civiles tanto en los aledaños como en el interior del estadio. Aun así, el partido no ha sido declarado de alto riesgo.

