¡EFICIENCIA O NADA! Inauguran un puente en el Congo y este colapsa bajo el peso de los asistentes (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022

La inauguración de un puente en la República Democrática del Congo ha terminado en desastre, y es que la estructura se ha derrumbado con un grupo de personas encima, entre ellas la mujer que corta la cuerda roja. En un vídeo que se ha convertido en viral en las redes sociales, se puede ver cómo el puente se viene abajo, y los protagonistas saltan para ponerse a salvo.

El vídeo termina cuando el fotógrafo que estaba filmando las imágenes acude a ayudar a las personas que se encontraban sobre la estructura. Las dos personas que aparecen sujetando la cinta al comienzo del vídeo consiguen saltar, pero no se ve lo que ocurre con el resto de ocupantes.

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com