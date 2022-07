Efemérides del 9 de julio (versión año 2022): En 2004, Senado de USA concluye que fueron «erróneas» informaciones para invadir Irak

Entornointeligente.com /

El 9 de julio es el 190.º (centésimo nonagésimo) día del año en el calendario y el 191.º en los años bisiestos. Quedan 175 días para finalizar el año. Es sábado en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 9 de julio:

Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego . Impulsado a partir de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizó en el año 2001 en las Naciones Unidas. Promueve el desarme de los ciudadanos y la entrega de sus armas de fuego para su destrucción. No obstante, el comercio internacional de armas y los conflictos armados o guerras civiles parecen seguir haciendo incrementar la posesión de armas de fuego y de armas de guerra, aparte de que los estados no cesan en su carrera armamentista y enfrentamientos bélicos, lo cual va en favor de la proliferación. Confrecuencia vemos en algunos países que salen ciudadanos armados y realizan atentados y masacres contra personas desprevenidas e inocentes. El abuso del monopolio de las armas de fuego por los estados para la represión a civiles descontentos o que protestan también induce el armamentismo en la sociedad. En 1747 murió en la pobreza en Viena (Austria), el prolífico compositor y violonchelista italiano Giovanni Battista Bononcini , que cultivó todos los géneros, pero no fue valorado como se merecía en su época. En 1816, Argentina se independiza de España . Decisión tomada en 1816 por el Congreso de Tucumán, que declaró la formal ruptura de la dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española y el Imperio Español. El mismo Congreso proclamó dicha independencia frente a cualquier otra dominación extranjera (vistos los apetitos de Inglaterra, Brasil y otras potencias). La independencia, que se proclama en la sesión presidida por Francisco Narciso de Laprida, es el fundamento a partir del cual José de San Martín impulsará la campaña para liberar Chile y luego Perú (donde converge con Simón Bolívar). Desde aquel momento la nueva nación inició el debate de su organización y futura Constitución. En 1860 en Venezuela fue aprobada la primera Ley de Bancos . En 1871, nació Juan Manuel Agosto Méndez (f. 1944), médico, poeta, periodista y filántropo venezolano , autor de la letra del Himno del Estado Bolívar. En 1901, nace Barbara Cartland, novelista británica (f. 2000 casi centenaria), quien fue una de las más exitosas escritoras inglesas. Escribió 723 novels románticas. Famosa por aparecer en eventos vestida de color rosa y hablando del amor, la salud y los problemas sociales. En 1932, murió King Camp Gillette (n. 1885), empresario estadounidense, inventor de la máquina de afeitar, fabricada en acero y desechable . En 1935, nació Mercedes Sosa (f. 2009), cantante considerada la mayor exponente del folklore argentino . Se la conoció como «La Voz de América Latina». Entre sus discos se destacaron «Canciones con fundamento» (1965), «Yo no canto por cantar» (1966), «Mujeres argentinas» (1969), «Homenaje a Violeta Parra» (1971), «Cantata sudamericana» (1972), «Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui» (1977), «Mercedes Sosa en Argentina» (1982), «Alta fidelidad» (1997), interpretación de la «Misa criolla» (2000) y «Cantora» (2009). Su último trabajo antes de su muerte, es un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes latinoamericanos y cierra con el Himno Nacional Argentino. En 1940, en Venezuela, fue aprobada la Ley sobre la Llave del Arca donde se conserva el Libro de Actas del Congreso de 1811 (de la independencia) en el Salón Elíptico del Palacio Federal. La llave se coloca bajo custodia del Presidente de Venezuela. En 1944 nació Cherry Navarro (f. 1967), cantante y músico venezolano . Estudió solfeo, trombón y piano en la escuela José Ángel Lamas. Cantó en el programa televisivo Club del Twist y luego integró el conjunto de Chelique Sarabia, con quien se inicia en la televisión, en los programas más conocidos, entre ellos los conducidos por el músico y compositor Aldemaro Romero, el presentador Alfredo Ledezma y Renny Ottolina. Perteneció a la orquesta Los Melódicos y luego como solista logró fama internacional. Falleció a los 23 años de edad, por enfermedad. En 1955 en Londres, el filósofo Bertrand Russell presenta el Manifiesto Russell-Einstein sobre desarme nuclear. En 1962, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Starfish Prime, de 1450 kilotones, en el espacio exterior, a 400 km de altura (prueba nuclear altamente cuestionable). En 1979, la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 570.000 km de Júpiter y descubre que el planeta tiene anillos. Transmite fotos de sus satélites. En 1983, nació Miguel Montero, receptor venezolano de béisbol profesional , jugador de los Toronto Blue Jays de las Grandes Ligas y de los Navegantes del Magallanes en la LVBP. Anteriormente jugó con los Arizona Diamondbacks entre 2006 y 2014 y los Chicago Cubs entre 2015 y 2017. En 1991 en Canadá, la Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometida por policías y militares durante la crisis con los indios mohawk en Oka (cerca de Quebec). Los canadienses querían construir un campo de golf sobre un cementerio sagrado indígena. En 1991 Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos, luego de 30 años de exclusión por el racismo. En 1997 en Venezuela, estado Sucre, murieron 81 personas como consecuencia de un terremoto (escala 7,0) que destruyó parte de una ciudad (Cariaco) y también sacudió la capital del estado (Cumaná). En 1997, finalizó en Madrid la mayor cumbre de la historia de la OTAN (precedente de la que ahora se volvió a hacer en Madrid en 2022, superando a aquella). En 2004, la Corte Permanente de Justicia Internacional (con el único voto en contra de Estados Unidos), declara que el muro de contención de Israel es contrario al derecho internacional. En 2004, el Senado estadounidense concluye que había sido un «error» la acusación de posesión de «armas de destrucción masiva» por Irak con la que se había justificado la guerra. La Comisión del Senado sobre los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos resuelve que las afirmaciones de la «tenencia de armas de destrucción masiva» por Irak eran «erróneas», argumento que se había usado para la invasión y guerra contra ese país. Pero, finalmente la comisión absuelve a la Casa Blanca. En 2005 en el zoológico nacional de Washington D. C. Estados Unidos, nació el panda gigante Tái Shān ; la primera cría panda nacida en el Zoológico Nacional de Washington, D.C. que ha logrado sobrevivir luego de los primeros días de nacida y la tercera que aún sobrevive en ese país. En 2006, en Alemania, en la final del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, se enfrentan Francia e Italia, convirtiéndose esta última en el campeona. Ganó por penales, 5-3, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. En 2011, murió asesinado Facundo Cabral (n. 1937), cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino . En 1970, grabó «No soy de aquí ni soy de allá» que consagró su éxito. Conocido en muchas partes del mundo, grabó en nueve idiomas, con cantantes de la talla de Alberto Cortez, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil Diamond, entre otros. La Unesco lo declaró en 1996 «Mensajero mundial de la paz» y fue nominado al premio Nobel de la Paz en 2008. En 2011, se produce la declaración de independencia de la nueva República de Sudán del Sur , (separada de Sudán, en África). Surge así la nación del mundo número 193 para la ONU. En 2019, muere muere el ex presidente argentino Fernando De la Rúa (de la Unión Cívica Radical), quien en 2001 renunciara a su mandato ante severa crisis económica y un estallido social. La represión a las protestas había dejado al menos 39 muertos. En 2020, el campeón olímpico venezolano, Rubén Limardo Gascón, fue postulado al Salón de la Fama de Esgrima mundial por la Federación Venezolana de Esgrima ante La Federación Internacional de Esgrima (FIE), reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como el organismo rector mundial de la esgrima con sede en Lausana Suiza. En 2021, el Tribunal Supremo italiano dicta condena a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano. Los crímenes ocurrieron en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las que militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile cometieron delitos de lesa humanidad en las décadas de 1970 y 1980.

