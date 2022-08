Efemérides del 8 de agosto (versión año 2022): Día Internacional del Gato (otra vez) y del Orgasmo Femenino

Entornointeligente.com /

El 8 de agosto es el 220º (ducentésimo vigésimo) día del año en el calendario y el 221º (ducentésimo vigésimo primero) en los años bisiestos. Quedan 145 días para finalizar el año. Es lunes en 2022.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 8 de agosto:

Día Internacional del Gato . No es la única fecha del año dedicada a estos animales domésticos y de compañía. Hay por lo menos tres fechas al año. Una es el 20 de febrero y el 29 de octubre se celebra en los EEUU. La fecha del Día del Gato el 8 de agosto tiene que ver con su época de mayor fertilidad en el hemisferio norte y fue promovida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Jocosamente comentaremos que quizas como se dice que «los gatos tienen 7 vidas»; entonces hay que celebrarles varias veces. Además de reconocer y celebrar las peculiaridades de los gatos, se pretende generar conciencia en la población, sobre los gatos abandonados y sobre la forma adecuada de tenerlos y cuidarlos, atendiéndolos como corresponde (no descuidarlos) y no pretendiendo «humanizarlos» a nuestro capricho, sino aceptarlos en su particular condición y necesidades como animales. En este día agregamos este reporte y video de aporrea tvi sobre la inconsciencia de algunos conductores de autos y motorizados que atropellan en las vías a perros y gatos. (VIDEO) Luego de que motorizado golpeara a «Mascarita» (una perra) proteccionistas piden mayor conciencia y sensibilización con perros y gatos. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n357768.html

Día Mundial del Orgasmo Femenino , fecha en la que se reconoce el derecho de las mujeres a sentir placer y a los beneficios tanto físicos como psicológicos correlativos. El orgasmo femenino (como el masculino o de cualquier pareja) es muy importante en las relaciones sexuales y en las relaciones amorosas. Esta celebración contrasta con la negación y represión de la sexualidad femenina en algunas culturas y religiones, así como con la abominable práctica que se lleva a cabo en algunos lugares del mundo de mutilar a las niñas con la ablación del clítoris.

Día de Santo Domingo de Guzmán (Fundador de la orden católica de los Dominicos).

En el año 1817 tuvo lugar la Batalla de Juan Griego (segunda). Fue en la isla de Margarita donde se desarrolló esta batalla, en la lucha por la indepoendencia de Venezuela. El Mariscal Pablo Morillo había invadido la isla el 14 de julio de ese año con el fin de acabar con la resistencia de los insulares al poder español, a los que se enfrentó. Juan Griego fue saqueada por los españoles e incendiada, pero los patriotas la defendieron con gran valentía. Había habido otra batalla en Juan Griego el 16 de noviembre de 1815, pero en esa oportunidad triunfara la causa patriota.

En el año 1879 nació Emiliano Zapata (f. 1919). Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución mexicana , además de ser un símbolo de la resistencia campesina en México.

En el año 1900 se realizó la primera edición de la historia de la Copa Davis .

En el año 1902, nació Paul Dirac. Fue un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico. Fue pionero en la física cuántica .

En el año 1919 nació en Torre Annunziata (Italia). Agostino «Dino» De Laurentiis fue un productor de cine italiano . Junto a Carlo Ponti, también productor, llevó al cine italiano a la escena internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Produjo o coprodujo más de 500 películas, de las cuales 38 fueron nominadas a los Oscar. Películas: Arroz amargo 1949, King Kong 1976, Orca la ballena asesina 1977, Barbarella 2014 entre otras.

En 1923, nace en El Callao, estado Bolívar, Isidora Agnes, impulsora de los carnavales de El Callao. La famosa «Negra Isidora» (f. 1986). Fue una promotora de la cultura popular venezolana, también destacada sindicalista, luchadora social y fundadora del Calipso de El Callao.

En 1928, nació Simón Díaz, en el estado Aragua, Venezuela. Simón Díaz, conocido muy cariñosamente como «El Tío Simón» (f. 2014), cantante, compositor, poeta, humorista venezolano. Uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido Venezuela. Contribuyó al rescate de la tonada llanera. Impulsó la proyección universal de la música folklórica venezolana. Entre sus más grandes éxitos está «Caballo Viejo», canción traducida en al menos 12 idiomas, e interpretada por artistas de fama internacional, como Celia Cruz, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Daddy Yankee, Plácido Domínguez, entre otros. Durante sus 59 años de carrera artística conquistó importantes premios dentro y fuera de de Venezuela. En 2008 recibió un Grammy Latino. Alcanzó fama internacional en países del continente americano, tanto en Estados Unidos como en países de Latinoamérica y también en naciones europeas y prestigiosas orquestas del mundo hicieron y hacen sonar sus composiciones, además de numerosos músicos y orquestas venezolanas, por supuesto.

En el año 1931 en Venezuela se fundó el Ateneo de Caracas .

En 1971 Hugo Chávez, que habría de liderizar el levantamiento del 4 de febrero de 1992 y llegaría a ser presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, ingresaba a la Academia Militar https://www.aporrea.org/actualidad/n186245.html

En el año 1974 en los Estados Unidos, Richard Nixon renuncia a la presidencia de ese país a causa del escándalo de Watergate (1974) , que reveló una red de espionaje, sobornos y uso ilegal de fondos durante la campaña del presidente estadounidense. Richard Nixon se ve forzado a dimitir. Varias grabaciones de conversaciones en la oficina de Nixon, desde principios de 1971, fueron las piezas clave para esclarecer el escándalo. Tras revelarse el caso de espionaje, la mayoría de los funcionarios renunciaron a sus cargos. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema acusó al presidente de obstruir las investigaciones judiciales, abuso de poder y ultraje al Congreso, así como de haber usado a la CIA y al FBI con fines políticos. El 8 de agosto de ese mismo año, Nixon renunció a su cargo y abandonó la Casa Blanca en un helicóptero. Pero la política de espionaje ilegal de EE.UU. persiste, como lo revelan las filtraciones de WikiLeaks que señalan que Estados Unidos. En 2013, el exagente de la NSA, Edward Snowden, reveló que la canciller alemana, Ángela Merkel, había sido vigilada de cerca, mientras que el sitio web WikiLeaks informó que esa misma agencia espió a presidentes de Francia. Según el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el 98 % de las comunicaciones en América Latina son interceptadas por la NSA. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n275386.html

En el año 1977 en Venezuela, se creó la Compañía Anónima Metro de Caracas .

En el año 1990, Venezuela debuta en un Campeonato Mundial de Baloncesto al participar en el XI Campeonato Mundial de Baloncesto en Argentina . Se realizó en Argentina entre el 8 y 20 de agosto, bajo la organización de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Confederación Argentina de Baloncesto.

En el año 1999, los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco son ingresados al Panteón Nacional . Fue un militar, estadista, caudillo, diplomático, abogado y político venezolan, partícipe y general durante la Guerra Federal, Vicepresidente, Ministro de distintas carteras y enviado diplomático del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón entre (1 863-1868) y finalmente Presidente de Venezuela en tres ocasiones (1870-1877, 1879 -1884, y 1886-1888.)

En el año 2000 en Chile, la Corte Suprema de Justicia retira la inmunidad diplomática y el cargo de «senador vitalicio» al exdictador Augusto Pinochet .

En el año 2008, Beijing marcó el comienzo de los Juegos Olímpicos de verano con una gran ceremonia de inauguración de cuatro horas que incluyó un espectáculo de luces y fuegos artificiales.

En 2011, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se comunica con el país desde Cuba, donde se encontraba bajo tratamiento del cáncer que volvía a padecer . Desde allí declara: «Sigo recuperando peso, estoy en 86,5, estoy recuperando masa muscular, el ánimo es inmejorable, regulando la marcha, sin desespero»… «Estoy aquí construyendo mi nuevo centro de gravedad, el nuevo Chávez, y concentrado en este cuerpo que aprendí a cuidarlo». Lo dice a través de un programa transmitido por Venezolana de Televisión, y recuerda anécdotas de su ingreso a la Academia Militar de Venezuela hace 40 años. El Jefe del Estado se encontraba en La Habana, Cuba, para su segundo ciclo de quimioterapias. Agregó Chávez, en ese momento que: «Los exámenes sanguíneos salieron muy bien». Reiteró que la decisión de una segunda fase de quimoterapias es para «descartar cualquier amenaza de rebrote. «Vamos bien, la primera etapa de la extracción del túmor salió bien, la primera fase de la quimioterapia salió bien», expresó. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n186251.html

En 2011, se tiene conocimiento de que más de 29 mil menores de cinco años murieron por hambre en sólo 90 días en el sur de Somalia , según estimaciones, reseñadas por Prensa Latina. La ONU advirtió que alrededor de 640 mil niños somalíes sufrían de malnutrición aguda, lo que a su vez aumentaba el riesgo de futuros decesos. Más de 12 millones de personas en esa región del sur del país necesitaban de auxilio alimentario inmediato, en ese momento, incluyendo casi la mitad de la población de Somali. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n186269.html

En 2012, el Ministerio de Agricultura y Cría de México anuncia que se sacrificaron a ocho millones de gallinas y se vacunaron a otras 66 millones en una zona rural del estado de Jalisco (este) ante el brote de gripe aviar que se detectó el 20 de junio de el mencionado año. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n211509.html

En 2012, Israel ordena demoler ocho localidades palestinas «porque sus militares necesitan terrenos» . Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n211511.html

En 2014, por estas fechas, el coordinador de las operaciones humanitarias de la ONU, solicitaba la extensión del cese al fuego en la Franja de Gaza, para que el pueblo palestino pudiera recibir ayuda humanitaria, ante los ataques bélicos de Israel. La situación en el enclave costero demandaba de mucha asistencia humanitaria por los destrozos causados por Israel, para atender a los casi 10.000 heridos causados por la embestida israelí. El «alto al fuego de 72 horas entre Israel y las facciones palestinas, que había entrado en vigor el 5 de agosto, debía continuar, a juicio de la ONU. También actualmente, en 2022 se pacta una tregua despues de bombardeos israelitas sobre Gaza que destruyeron edificaciones palestinas y mataron incluso a niños. La petición de la ONU se hacía cuando estaba por culminar la tregua de 72 horas que frenara temporalmente el ataque contra Gaza, donde fueron asesinados 2.000 palestinos, de los cuales el 90% eran civiles, por los bombardeos israelíes. Según las estimaciones habrían perdido la vida al menos 400 niños en esos ataques ocurridos en 2014. Según la ONU, de unos 520 mil palestinos desplazados, producto de los ataques bélicos de Israel, regresaron luego a sus hogares en la Franja de Gaza, pero unos 65 mil carecían de vivienda por la destrucción que ocasionada por los bombardeos. El ataque invasor del régimen de Tel Aviv se había iniciado bajo la excusa de que uno de los movimientos de resistencia palestina asesinara a tres jóvenes israelíes en Cisjordania, a lo que siguió la respuesta militar altamente desproporcionada contra la población. https://www.aporrea.org/internacionales/n255768.html

En 2016, la organización del activismo ambientalista conocida como Greenpeace, alerta que uno de los efectos del Cambio Climático será la reaparición de enfermedades infecciosas que actualmente están enterradas bajo los terrenos de congelación perpetua, conocidos como permafrost. https://www.aporrea.org/internacionales/n295041.html

En 2017, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), advierte que prefieren «ir solos que apoyar a corruptos o personas que no han cumplido su compromiso con el pueblo» . Dichas elecciones estaban pautadas para diciembre del mismo año. Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n312709.html

En 2018, el presidente Maduro exhibe videos e identifica a los señalados como autores materiales y financistas del atentado en su contra con drones. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n329389.html

En 2019, la compañía petrolera estadounidense, Chevron Corporation, advierte que el bloqueo económico promovido en Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, podría afectar sus ganancias. Ver: https://www.aporrea.org/energia/n345460.html

