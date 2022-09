Efemérides del 5 de septiembre (versión año 2022): Día de la Amazonía (en Brasil y para todo el mundo)

Entornointeligente.com /

El 5 de septiembre es el 248.º (ducentésimo cuadragésimo octavo) día del año, el 249.º (ducentésimo cuadragésimo noveno) en los años bisiestos. Quedan 117 días para finalizar el año. Es lunes en 2022 .

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 5 de septiembre:

Día de la Amazonía, en Brasil y para todo el mundo, por ser el gran pulmón vegetal y reserva de biodiversidad del planeta. El bioma más grande del territorio brasileño y a escala mundial, que alberga a innumerables especies de seres vivos y constituye uno de los mayores patrimonios naturales de la humanidad. Por tanto, se trata de un día en el que se valora la importancia del equilibrio ecológico y ambiental, la protección y preservación de la región del Amazonas; lucha en la cual han perdido la vida activistas ambientales a manos de depredadores y que coloca a las comunidades indígenas entre sus actores fundamentales. En Brasil se han venido librando intensas protestas contra la deforestación y contra la quema de la floresta amazónica por intereses agro-ganaderos, mineros y comerciales, con indulgencia de los políticos a su servicio. Otra amenaza es la construcción de represas hidroeléctricas que afectan a los ríos. La velocidad y amplitud de la deforestación es brutal y verdaderamente ecocida, lo que lesiona a todo el planeta, a la vida y a la especie humana entera. Esta situación contribuye al desequilibrio climático, impacta en la calidad del aire, y trae escasez de agua. Este año, el Día de la Amazonia, coincide con la fecha en que se cumplen tres meses del asesinato del activista indígena Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips. En el último Foro Social Pan Amazónico, celebrado en Belém a finales de julio/22, organizaciones como el colectivo Lucha Ecosocialista lanzaron la propuesta de una campaña internacional en defensa de los activistas ambientales de la Amazonía. Se convocaron actividades frente a las embajadas o consulados brasileños, exigiendo el fin de la violencia contra los defensores del medio ambiente que trabajan en la Amazonía. Ver: https://lis-isl.org/2022/08/25/llamado-en-defensa-del-amazonas/

Día Internacional de la Beneficencia , en reconocimiento del papel de la caridad a la hora de mitigar el sufrimiento humano, así como el papel de las organizaciones de beneficencia y el de los particulares que la practican. Fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, cuyos honores son rendidos en este día. La beneficencia puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia o mitigar el impacto de la pobreza extrema y las consecuencias derivadas de desastres o tragedias de alcance colectivo y masivo. Con sus aportes también puede ayudar a promover el diálogo y el entendimiento, la cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio, la preservación del medio natural, sensibilizar sobre la situación y los derechos de los marginados y desfavorecidos, además de contribuir a tender manos solidarias en situaciones bélicas y de conflicto que pueden generar desplazamientos humanos u otras implicaciones que requieran socorro social y material.

Día Internacional de la Mujer Indígena . Se conmemora para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y para visibilizar sus luchas. Se recuerda la vida de Bartolina Sisa, luchadora por restablecer los derechos de los pueblos Aymara y Quechua en América del Sur. La celebración que nació durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tiahuanaco, Bolivia, en 1983.

Día del Maestro en la India : se conmemora el cinco de septiembre de cada año, en honor al cumpleaños del segundo presidente de ese país Sarvepalli Radhakrishnan quien se preocupó mucho por el sistema educativo de su nación. Fue un filósofo, catedrático y político. Murió en 1975.

Día Mundial del Hermano. Se celebra en varios países en homenaje a quienes después de los padres son nuestros familiares más cercanos, con los que convivimos y crecemos juntos.

Día Mundial contra el Mieloma Múltiple. Es un cáncer que afecta a células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea y son un componente del sistema inmunitario.

En 1646 el obispo de Puebla (México), don Juan de Palafox funda la Biblioteca Palafoxiana, primera biblioteca pública de América. Dona su biblioteca personal de cinco mil volúmenes al Seminario de San Juan, con instrucciones de que además del clero pudiese ser consultada por quienes quisieran estudiar y que permaneciese abierta al público, lo cual le dio el carácter de biblioteca pública.

En 1774 Filadelfia (Estados Unidos), se reúne el Primer Congreso Continental de las colonias británicas en América . En él se aprueba una Declaración de Derechos y Agravios dirigida al pueblo de Gran Bretaña y de las colonias y se nombra Peyton Randolph como el primer presidente del Congreso.

En 1735 muere Johann Christian Bach. Compositor alemán. Conocido como el «Bach de Londres», fue el menor de los hijos de Johann Sebastian Bach . Compuso ópera. Fue maestro de música de la reina de Inglaterra y compositor del King's Theatre. Entre 1765-1781, compuso cerca de noventa sinfonías y oberturas, numerosos conciertos, sonatas y composiciones de cámara, siendo predecesor del estilo clásico.

En Venezuela, se dió la Batalla de Soledad (1811) donde los patriotas fueron vencidos por los realitas, pero lograron impedir que éstos se abastecieran en el poblado.

En Venezuela, tuvo lugar la Batalla de Santa Cruz del Orinoco (1811), que la primera campaña militar ejercida por el ejército republicano en la provincia de Guayana al sur de Venezuela . Luego de que se proclamara la I República, la provincia de Guayana permaneció bajo el poder realista, por lo que la Junta Suprema de Caracas, organizó un ejército en colaboración con las demás provincias de la naciente República con el objetivo de tomar el control de la región por tierra y por vía fluvial a través del río Orinoco.

En 1839, la Primera Guerra del Opio o la primera guerra anglo-china fue un conflicto armado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la China entre 1839 y 1842, en el que se disputaban el comercio del opio en la China continental y fuera de ella. Reino Unido buscaba la apertura del tráfico de opio, mientras que el gobierno imperial de la China intentaba prohibirlo. Con fines comerciales y de dominación, se practicaba la venta de drogas y adictivos a la población. Para 1839, el opio surtido por Estados Unidos, Reino Unido y Francia tenía entre sus consumidores a campesinos aislados y a obreros que gastaban buena parte de sus ingresos en esa adicción. El emperador chino prohibió el opio y expulsó a los comerciantes británicos, que se quejaron ante el gobierno británico, el cual decidió atacar a China con su flota para obligar al país a comprar el opio cultivado en la India británica.

En 1857 en la ciudad de París, muere Augusto Comte, filósofo creador el positivismo . Promovió un área de la ciencia que se especializase en el estudio de la sociedad: La Sociología.

El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa del planeta Marte (1877).

Muere Bartolina Sisa (1782), heroína indígena aymara. Luchó contra los conquistadores españoles , frente al maltrato y el despojo a la mujer indígena. Dejó huella en las comunidades indígenas por su acción y ejemplo. Fue ejecutada por ahorcamiento, bajo acusación de ser culpable de sublevación contra el Rey. La ejecución se produjo de manera pública en la plaza mayor de la ciudad de la Paz, Plaza Murillo (en lo que entoces era el Alto Perú y hoy Bolivia).

En 1866, en México, en resistencia a lo que fue la Segunda Invasión Francesa, las fuerzas mexicanas republicanas comandadas por Porfirio Díaz, derrotan al ejército francés en la batalla de Juchitán.

En 1887 en Estados Unidos, muere asesinado con bayonetas el jefe indio sioux «Caballo Loco» , vencedor del general Custer en Little Big Horn. El asesinato ocurrió cuando soldados trataban de encarcelarlo. Fue un jefe de los indios Sioux, que se resistió a la invasión de su hábitat en las llanuras de América del Norte por los blancos norteamericanos de ascendencia europea.

En 1905 en Estados Unidos se firma el «Tratado de Portsmouth» que pone fin a la guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905 , con la derrota de Moscú. Mediante el tratado se le concede a Japón la mitad sur de la isla de Sajalín y se le arrienda la península de Liaodong, así como el sistema de ferrocarriles ruso en el sur de Manchuria, ampliando por entonces el área de influencia japonesa en Asia continental.

En 1914, en Chile, nace Nicanor Segundo Parra Sandoval, poeta, matemático y físico chileno . En 1937, publica de «Cancionero sin nombre», con estilo denominado «antihermético», dentro de una corriente literaria que propugnará la claridad expresiva. Produjo poemarios y varias antologías.

En 1914, en el marco de la I Guerra Mundial, da comienzo la Batalla de Marne (Francia, nordeste de París) cuando los franceses atacan a fuerzas alemanas que habían invadido a Bélgica y avanzaban sobre el oeste francés, esperando conseguir una rápida victoria antes de que los rusos ganasen terreno sobre el este de Europa. Al cruzar los alemanes el río Marne, el gobierno francés es evacuado, pero su ejército comenjzó a atacar un flanco de las tropas invasoras, y a partir de ahí desplegó un contraataque total, en un enfrentamiento muy cruento. Cuatro días más tarde los alemanes se replegarán. En el campo de batalla quedarán más de medio millón de muertos y de heridos.

La estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste, siendo la primera mujer en lograrlo (1936).

En 1946 nace Freddie Mercury, cantante estrella, compositor, pianista y guitarrista británico de origen parsi e indio, vocalista principal de la afamada y exitosa banda de rock Queen . La banda destacó en los años 70 y los 80 (s. XX), convisrtiéndose en una de las legendarias, como The Beatles y los Rolling Stones. Protagonizaron entusiastas y masivos conciertos con un rock muy evolucionado, combinatorio de diversas tendencias musicales. Freddie Mercury, tuvo papel central.​​​

En 1961 en lo que fuera Yugoslavia, representantes de 24 naciones se reúnen en Belgrado (actual Serbia) en la primera Conferencia de Países No Alineados . Líderes de países que habían logrado salir del colonialismo y ensayaban un desarrollo independiente, se encontraron para analizar y llegar a acuerdos en torno a problemas propios de estas naciones y del mundiales en aquel momento. El Movimiento de Países No Alineados (NOAL o MPNA) se agrupó durante la llamada Guerra Fría, en la segunda mitad del Siglo XX, cuya finalidad era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias en conflicto: la Unión Soviética (URSS) y los Estados Unidos (EE.UU). Tras la disolución de la URSS, se enfocó hacia los intereses del Tercer Mundo, frente a las grandes potencias, en defensa de la independencia de los países, del principio de no intervención y la mútua solidaridad frente al avasallamiento de los países más ricos y poderosos.

En 1972, se produce masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich. El grupo Septiembre Negro ingresa a la Villa Olímpica, secuestra a once atletas israelíes y reclama la liberación de presos palestinos. Los Juegos fueron interrumpidos, pero no se suspenden. En intento de rescate, resultan muertos todos los rehenes, además de un oficial de policía y cinco integrantes de Septiembre Negro. La organización lo atribuye a una trampa en la negociación y proceso de entrega. Israel responde con una operación en la que mata a responsables del ataque terrorista.

En 1977 desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) se lanza la sonda espacial Voyager 1 . A pesar de haber sido lanzada días más tarde que la Voyager 2, alcanzará Jupiter con dos meses de anticipación, con una trayectoria más rápida, que le permitirátambién aproximarse 9 meses antes a Saturno. En septiembre de 2013 se convertirá en el primer artefacto confeccionado por la especie humana en internarse en el espacio interestelar, más allá del sistema solar.

En 1987 en Estados Unidos, el neurocirujano Ben Carson realiza la primera separación de siameses craneópagos unidos por la parte posterior de la cabeza. Es conocido por realizar operaciones de muy alto riesgo, como la separación de los gemelos siameses alemanes Patrick y Benjamin Binder, con un equipo de setenta personas, tras un período de 22 horas. Carson hizo historia siendo el cirujano principal del equipo que realizó exitosamente el complejo procedimiento de separar a los gemelos siameses de siete meses de edad, que estaban unidos por la parte posterior de la cabeza.

En 1991 en Rusia, tras aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la Unión Soviética y dar paso a la Comunidad de Estados Independientes, se autodisuelve el Soviet Supremo de la URSS .

Se crea en Venezuela la Comisión Nacional de Telecomunicaciones / Conatel (1991) .

Muere Teresa de Calcuta (1997) Monja católica de origen albanés, naturalizada india. Fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta.

En 2003, a través de Aporrea, el Círculo Bolivariano de Jóvenes Progresistas alerta sobre planes de privatización de la Isla La Tortuga , para instalar hotel 5 estrellas y mega campo de golf. Aporrea inserta una nota que señala tales los planes como algo que «va en contra del espiritu del proceso de cambios revolucionarios en curso, el cual apunta entre otras cosas hacia la conservación del medio ambiente». Los bolivarianos en su denuncia incorporan las consignas: «¡Otro mundo es posible!… ¡Fuera los adecos de INATUR! ¡No a la privatizacion de la isla La Tortuga! ¡No a la destruccion del ecosistema marino! ¡No a la explotacion de los pobres! ¡Ya basta, no volveran!». El proyecto no se ejecutó, pero 19 años después, vuelve a aparecer en vinculación con los plabnes de Zonas Económicas Especiales. Ver noticia de 2003: https://www.aporrea.org/actualidad/n9603.html

En 2013, el equipo femenino de Aragua Voleibol Club se convierte en el primer equipo campeón de la historia de la liga venezolana de voleibol femenino LVVF.

Una noticia publicada en Aporrea un día como hoy, en 2020, informaba a la comunidad de este medio de comunicación popular-alternativo, el fallecimiento la noche anterior del «Catire Parra» (octogenario), quien fuera un asiduo colaborador de Aporrea y hacía parte del equipo de la Radio Catabre de Barinas. Octavio Marcelino José Parra Parada, era periodista y activo en el movimiento agrario, de militancia comunista de muchos años, valiente en la denucia de la corrupción, por lo que fue víctima de acoso y de graves retaliaciones. Nunca lo doblegaron. En esa nota se hacían llegar las condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de lucha. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n358554.html

En 2020, se da a conocer un informe según el cual los incendios forestales que arrasaron el Círculo Polar Ártico en ese verano, creando niveles récord de contaminación por carbono , ya que las columnas de humo cubrieron un área del tamaño de más de un tercio de Canadá, según científicos del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. «Los incendios del Ártico que arden desde mediados de junio con alta actividad ya han batido el récord de 2019 en términos de escala e intensidad, como se refleja en las emisiones de CO2 estimadas», dijo Mark Parrington, científico principal y experto en incendios forestales del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus de la UE (CAMS). Según los datos recopilados por CAMS en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF), los científicos estimaron que las emisiones de CO2 de los incendios en lo que va de 2020 habian aumentado en algo más del 30 por ciento en comparación con 2019. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358530.html

En 2021, se lleva a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

