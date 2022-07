Efemérides del 22 de julio (versión 2022): Día Mundial contra la Megaminería, y en Venezuela eso es ¡No al AMO!

Entornointeligente.com /

El 22 de julio es el 203.º (ducentésimo tercer) día del año en el calendario y el 204.º en los años bisiestos. Quedan 162 días para finalizar el año. Es viernes en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 22 de julio:

Día Mundial contra la Megaminería . Se refiere principalmente a la minería a cielo abierto. Su objeto es la concientización acerca de los efectos nocivos de la megaminería sobre en el medio ambiente, el ecosistema y la salud de las personas, así como sobre el hábitat de muchos pueblos campesinos e indígenas. Se trata de prácticas altamente contaminante, que afectan a la flora y fauna, a los cursos de agua y a la biodiversidad del planeta, así como a la calidad de vida de las personas, constituyendo una la vulneración de los derechos humanos. Esta actividad minera la realizan principalmente, a gran escala, empresas transnacionales para la extracción de minerales. Además de remover grandes extensiones de tierra, emplean sustancias químicas tales como cianuro de sodio. También hay grupos mineros que desforestan inmisericordemente, socavan los márgenes de los ríos, contaminan con sustancias venenosas y hasta desplazan violentamente a pueblos de las áreas que explotan. Los efectos nocivos son en muchos casos irreversibles. En Venezuela, la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco (AMO), exige la nulidad del Decreto que lo establece por considerarlo anticonstitucional y lesivo tanto para el ambiente como para los pueblos indígenas y la soberanía nacional, consecuencias que se vienen sintiendo en los últimos años. En 2016, en el marco del Día Mundial contra la Mega-Minería y la «Sexta Jornada Internacional de Resistencia», la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco esta alianza de movimientos populares se movilizó al Ministerio de Finanzas para mostrar su rechazo al decreto 2248 que contempla el marco jurídico-político del proyecto del arco minero en Guayana. Lamentablemente las nefastas políticas mineras continúan para nutrir ambiciones en perjuicio del ambiente y del pueblo.

Día Mundial del Cerebro . El cerebro es el órgano rector de nuestro cuerpo y de nuestras facultades mentales. Controla el funcionamiento del organismo en humanos y animales, y nos dota de nuestra vida sensitiva, motora y habilidades cognitivas conscientes. El estudio, conocimiento, cuidado y tratamiento de las enfermedades que afectan al cerebro es fundamental para los seres humanos. La Federación Mundial de Neurología (WFN por sus siglas en inglés) propugnó la proclamación de este día. Cada año, la WFN elige un tema central y este 2022 es la consecución de una buena salud cerebral para todos, reduciendo así los trastornos neurológicos. El cerebro humano está compuesto de células capaces de transmitir impulsos nerviosos y crear enlaces: las neuronas. Almacena nuestra información y la transporta a una gran velocidad. Entre los dos hemisferios del cerebro se reparten funciones como el análisis, la lógica, el cálculo y razonamiento matemáticó, el lenguaje, la creatividad, la vida emocional y sentimental, la imaginación… Es conveniente que cada quien se documente sobre el cerebro y la salud cerebral, las actividades para favorecer su buen funcionamiento.

Día Mundial del Síndrome del Cromosoma X Frágil . Es una enfermedad causada por la mutación de un gen vinculado al cromosoma X. Con esta efeméride se pretende divulgar información acerca de esta patología y promover la inclusión de las personas diagnosticadas con este síndrome, también conocido como el Síndrome Martin-Bell. El gen afectado produce una proteína necesaria para que el cerebro crezca adecuadamente y al fallar produce una discapacidad cognitiva. En 1943 los científicos James Purdon. Martin y Julia Bell descubrieron ciertos rasgos en pacientes que padecían retraso hereditario en el desarrollo, asociado al cromosoma X. En 1991 se descubrió el gen vinculado a la enfermedad. La patología tiene menor prevalencia en el sexo femenino, por poseer dos cromosomas X. Algunas de las características del síndrome son: discapacidad intelectual. retraso en el lenguaje, tendencia a evitar el contacto visual, retardo psicomotor, comportamiento hiperactivo o impulsivo, articulaciones flexibles y tono muscular bajo, pies planos, entre otras… Físicamente también se aprecia un aumento de las dimensiones corporales, en orejas, en la frente, mandíbula prominente, alargamiento facial…

Día Internacional del Trabajo Doméstico . Es una fecha para visibilizar, divulgar, reconocer y valorar la importancia del trabajo doméstico, que permite el manenimiento adecuado de los hogares y la atención de las familias. Requiere esfuerzo, dedicación y experiencia, aunque no se le haya considerado como una actividad profesional y no reciba remuneración, excepto para las personas que se desempeñan como empleadas del hogar. Desde 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 22 de julio como el «Día Internacional del Trabajo Doméstico». Reconocerlo tiene implicaciones para los derechos de las mujeres que se ocupan de él, trabajen o no también fuera del hogar, pero que a menudo tienen dobles jornadas laborales y sobrecarga de trabajo. Cuando una mujer o una madre se ocupa de las labores domésticas, otras personas pueden trabajar o estudiar o dedicarse a otras actividades, por lo que reconocerlo y valorarlo es fundamental y también merece una retribución porque ayuda al sostenimiento de la vida y al funcionamiento de toda la sociedad. Por eso, el trabajo doméstico, debe ser recompensado con el derecho a compensaciones económicas y a una pensión justa uando se llega a cierta edad. Por otra parte, es importante, que eso se tome en cuenta para que el trabajo doméstico sea solidariamente compartido y cada miembro de una familia asuma su responsabilidad.

En 1813 en Venezuela tuvo lugar la Batalla de Los Horcones en Barquisimeto , ganan la batalla las fuerzas independentistas y libertadoras contra las tropas españolas, que ven reducirse sus tropas de manera determinante, a pesar de que superaban en número a los patriotas. Este enfrentamiento se desarrolló como parte de la llamada «Campaña Admirable», impulsada por el Libertador Simón Bolívar.

En 1887 nació Gustav Hertz, físico alemán, ganador del premio Nobel de Física de 1925 por sus estudios, en cooperación con James Franck, sobre el paso de electrones a través de un gas.

En 1903, en Venezuela, la llamada «Revolución Libertadora» de Manuel Matos es derrotada por Cipriano Castro.

En 1905 murió Juan Pablo Rojas Paúl (n. 1826), político venezolano, miembro del Liberalismo Amarillo , abogado, experto en temas fiscales, que fue presidente de la República desde 1888 a 1890, durante el período post-guzmancista (período conocido como Liberalismo Amarillo).

En 1913 murió Eduardo López Rivas (n. 1850), intelectual y periodista venezolano . Fundador y editor de publicaciones (periodísmo político) y figura de la historia del periodismo en Venezuela. Hizo oposición al gobierno de Antonio Guzmán Blanco, que estuvo 18 años en el poder.

En 1918 en España, el macizo occidental de los Picos de Europa es declarado Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (más tarde sería el Parque Nacional de Picos de Europa). En esta zona está la cueva de la Virgen de Covadonga que es un santuario religioso, de importancia arqueológica e histórica.

En 1942, se produce el primer traslado de judíos desde el gueto de Varsovia al campo de concentración de Treblinka (Polonia). En el verano de 1942, alrededor de 300.000 judíos fueron deportados de Varsovia a Treblinka. Se conformó así el mayor gueto judío establecido en Europa por la Alemania nazi durante el la II Guerra Mundial, que hizo parte del Holocausto.

En 1946 se celebró una Conferencia Internacional en la que se decidió la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 1964 en Washington (EEUU) se reúne la OEA para discutir las sanciones a Cuba por su apoyo a los movimientos antiimperialistas en Venezuela y otras naciones de América Latina. También acuerdan la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con la isla caribeña de la Revolución Cubana.

En el año 1987 en Venezuela se fundó la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela .

En 1987 la Unión Soviética pone en órbita la nave Soyuz TM-3 .

En 1991, Nelson Mandela visita Venezuela. A su llegada tuvo palabras de reconocimiento al apoyo del pueblo y gobierno de Venezuela a la lucha contra el apartheid en Sudáfrica . «Venezuela merece un lugar muy particular en nuestro corazón», dijo. Fue condecorado en esa oportinidad con la Orden del Libertador en grado de Gran Cordón.

En 2006, murió José Antonio Delgado Sucre (n. 1965), primer montañero venezolano en alcanzar cinco cumbres de más de ocho mil metros de altura . Delgado, conocido como «El Indio», fue uno de los escaladores con más experiencia en toda Latinoamérica, con más de 15 añosde aspensos a las grandes montañas del mundo, cuyas cumbres coronó. Era ingeniero mecánico. Falleció cuando cuando subía a la montaña Nanga Parbat, en la zona occidental del Himalaya superior.

En 2020, en Venezuela, se inauguró el laboratorio de biología molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) , con el fin de aumentar el procesamiento de pruebas para la detección del virus del Covid-19, cuando la pandemia del coronavirus se diseminó en nuestro país.

En 2020, son desalojados jóvenes estudiantes que se albergan en las Residencias Estudiantiles «Livia Governeur», ubicada en la entrada al boulevard de Sabana Grande (antiguo Edificio Los Andes, zona de Plaza Venezuela, Caracas). Era un espacio cedido por el gobierno de Hugo Chávez, pero en julio de 2020 los estudiantes fueron objeto de un procedimiento de desalojo forzoso, acción que generó un amplio rechazo en la base estudiantil. Se dijo que el desalojo se practicaba para permitir el asilo de enfermos de Covid-19, pero al final empezó a verse que el propósito del retiro de la comunidad estudiantil estaba ligado a intereses de la «economía de bodegones», impulsada por sectores burocráticos con tentáculos en el gobierno de Nicolás Maduro y en la administración local caraqueña.

