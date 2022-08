Efemérides del 21 de agosto (versión 2021): Muere Trotski (1940) y es sofocada la «Primavera de Praga» (1968)

Entornointeligente.com /

El 21 de agosto es el 233.º (ducentésimo trigésimo tercer) día del año en el calendario gregoriano y el 234.º en los años bisiestos. Quedan 132 días para finalizar el año. Es domingo en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 21 de agosto:

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo , a fin de honrar y apoyar a las víctimas y supervivientes del terrorismo, promover y proteger de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas sobrevivientes, a los lesionados e incapacitados, y a los familiares de aquellos que murieron. Incluye el esfuerzo para capturar a los responsables y tomar las medidas para impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. El terrorismo es una forma de lucha política violenta en extremo, que busca lograr sus objetivos a través del terror, la inseguridad, la inestabilidad permanente y caos en los estados, gobiernos y/o la población en general. Sin embargo, también sucede que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, no pocas veces los estados y gobiernos, utilizan el terror o usan la lucha contra el terrorismo como excusa para perseguir y reprimir a sus oponentes con este calificativo, aunque no se trate de organizaciones terroristas propiamente. Cuando las fuerzas militares de grandes potencias o coaliciones internacionales bombardean indiscriminadamente y matan a poblaciones enteras, incluyendo a niños, o destruyendo hasta los hospitales, no suelen ser señaladas como «terroristas», mientras que hay gobiernos que califican de «terroristas» incluso a las protestas obreras y movilizaciones de la ciudadanía, aún siendo pacíficas.

Día de las Infancias, en Argentina, y Día del Futbolista.

En México es el Día Nacional del Trabajo Social.

En 1862 nace en Verona (Italia), Emilio Salgari, escritor y periodista italiano . Sus obras se caracterizarán por personajes que encarnan sentimientos y valores como la justicia, el honor, la amistad o la defensa de los débiles y, por otro lado, la impetuosidad de la acción. Escribirá principalmente novelas de aventuras, como la del pirata Sandokán. Por circunstancias familiares y problemas económicos se quitó la vida en Turín en 1911.

En 1854 un día como hoy, la enfermera británica Florence Nightingale, apodada «el ángel de los heridos» y considerada la madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea . Una vez allí, con sus compañeras de trabajo reformará y limpiará el hospital hasta reducir la tasa de mortalidad del 40% al 2%. Regresará triunfalmente a Inglaterra el 7 de agosto de 1857, y dedicará el resto de su vida a promover su profesión con la fundación de una escuela de enfermeras que llevará su nombre y contribuirá a salvar muchas más vidas.

En 1911 ocurrió el robo en el Museo de Louvre del famoso cuadro La Mona Lisa o La Gioconda de 1503, pintura de Leonardo da Vinci, recuperada en 1913. Vicenzo Peruggia es quien sustrae el cuadro, un artista y trabajador italiano.

En 1937, nace el softbolista Helímenas Romero, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 2003 .

En 1940, tras haber recibido el día anterior un golpe de piolet en la cabeza, asestado por el estalinista español Ramón Mercader, muere en Ciudad de México, el revolucionario ruso Leon Trosky , a los 61 años. Fue compañero de lucha de Lenin durante la Revolución Rusa y tras el ascenso de Stalin al poder, fue encarnizadamente perseguido por éste hasta conseguir su asesinato. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n375978.html

En 1943 muere en Dinamarca el novelista danés, Henrik Pontoppidan, ganador del Premio Nobel de Literatura 1917 , cuyas obras ilustran la realidad social y política de los campesinos de su país en su época. En 1881, publicó su primer libro, Alas Cortadas, y en 1882 inició la trilogía de obras La Tierra Prometida (Det forjcettede Land), conformada por La Tierra, La Tierra Prometida (1892) y Día del Juicio (1895). Su obra considerada como monumental fue Per el Afortunado, de ocho tomos (1904).

En 1950, el territorio de las islas de Hawái en el océano Pacífico, es convertido en el estado número 50 de los EEUU .

Cumpleaños del artista salsero de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, nacido un 21 de agosto de 1962 . Conocido como «El Caballero de la Salsa», es un cantante puertorriqueño, ganador del premio Grammy y de varios Latin Grammy. Ha vendido más de 3 millones de discos en los Estados Unidos y en su tierra natal Puerto Rico, y en toda Latinoamérica.

En 1968 en la noche del 20 para el 21 de agosto, ocupan la capital de Checoeslovaquia (Praga) por orden del presidente de la URSS, Leónidas Breznev . Las tropas de la ex URSS y del Pacto de Varsovia (países de la llamáda égida «comunista»), como ya lo habían hecho en Hungría en 1956, entran con unos 170 mil soldados y más de 4.500 tanques en la antigua Checoslovaquia y hoy República Checa, para sofocar la llamada «Primavera de Praga», proceso de apertura democrática dentro del socialismo. Se producen decenas de muertos y centenares de heridos. Casualmente la fecha del 21 de agosto, pero en 1940, coincide con la muerte de Trotski (tras un atentado fatal contra él en el día anterior), incansable luchador antiestalinista, asesinado en México por un agente de la burocracia rusa.

En 1968, muere en Caracas la escritora e historiadora Mercedes Margarita Álvarez Freytes (n. 1912). Primera mujer de Venezuela en obtener el título académico de Doctorado (Ph.D) en Historia (1963, Universidad de Northwestern, Illinois, Estados Unidos). Fue maestra de educación primaria, profesora de secundaria y catedrática en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Sus investigaciones históricas tratan los aspectos comerciales del régimen colonial y de la independencia, particularmente en el siglo XVIII y primeros años del siglo XIX. También escribió: «Simón Rodríguez tal cual fue: vigencia perenne de su magisterio», 1967.

Nace el cofundador de Google, Sergey Brin (1973), empresario estadounidense de origen ruso .

En 1986 se da un extraño y mortal suceso en el lago Nyos de Camerún, África, que causa muertes masivas y tiñe de rojo las aguas, tras un evento volcánico . Ocurre al liberarse repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono, a consecuencia del cual más de 1.700 personas y más de 5.000 cabezas de ganado en sus orillas mueren en pocos minutos. La coloración se debió a la remoción de los depósitos de hierro oxidado desde el fondo hacia la superficie lacustre, junto con la liberación del tóxico gas.

En 1986, nace en Jamaica el destacadísimo atleta olímpico Usain Bolt , que ganó ocho medallas de oro en Juegos Olímpicos entre 2008 y 2016, incluyendo las preseas en 100 metros lisos, con récord mundial y olímpico. En mundiales de atletismo obtuvo once medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

En 1991 fracasa en la URSS el golpe que había comenzado el día 18 un sector de la burocracia soviética contra el líder de la apertura llamada «perestroika», Mijail Gorbachov . Los conspiradores son arrestados, pero Gorbachov dimitirá antes de finalizar el año y el reformista Boris Yeltsin, que encabezó las manifestaciones contrarias al golpe, de manera oportunista, saldrá reforzado, quedando convertido en el líder más influyente del momento. La vieja burocracia estalinista se convertirá en la nueva burguesía con la reinstauración plena del capitalismo en el país.

En 1998, Venezuela obtiene la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Fútbol, realizados en Maracaibo, estado Zulia.

Muere Robert Moog (2005), inventor estadounidense del sintetizador musical (n. 1934) . Famoso por crear, junto con otras personas, la versión práctica del sintetizador, instrumento musical electrónico con el que se puede crear una gama infinita de sonidos.

En 2011, en Libia, fuerzas rebeldes (auspiciadas por la OTAN) irrumpen en Trípoli y combaten contra las tropas leales al gobierno de Gadafi por el control de la capital. La OTAN bombardea el cuartel general y un aeropuerto en Trípoli. Al día siguiente controlarán casi toda la ciudad y tres de los hijos de Gadafi serán capturados por los sublevados. El líder libio huirá pero será capturado y asesinado. El país quedará envuelto en un caos.

En 2017, muere (con 94 años) el narrador deportivo cubano-venezolano Felo Ramírez (n. 1923). Fue un locutor de deportes, experto en boxeo, que hizo narración de peleas para audiencias internacionales y de otros eventos del deporte.

En 2018 un terremoto de magnitud 6.3 sacude el oriente de Venezuela, con epicentro en el estado Sucre . En Caracas, la capital venezolana, también se sintió, provocando que la Torre de David, un rascacielos inconcluso y afortunadamente desocupado por familias sin vivienda que anteriormente se encontraban allí, sufriese una inclinación de 25 por ciento www.aporrea.org/actualidad/n330145.html

En 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano suspende a la Dirección Nacional (histórica) del partido Patria Para Todos (PPT) , luego de que su principal dirigente, Rafaél Uzcátegui, acentuara las críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro, y nombra nueva Junta Directiva afecta al gobierno, encabezada por Ilenia Medina. La Sala Constitucional del TSJ, decreta la medida cautelar de suspender a la Dirección Nacional del PPT vigente hasta ese momento, y designa una Junta Directiva Ad Hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración del mencionado partido, presidida por la ciudadana Ilenia Medina. Algo similar había ocurrido y siguió cocurriendo con otros partidos que fueron aliados del chavismo y parte del Gran Polo Patriótico, en el momento en que asumieron posturas divergentes de las del PSUV y su gobierno post Chávez.Ver:

https://www.aporrea.org/actualidad/n358151.html

