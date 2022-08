Efemérides del 2 de agosto (versión año 2022): Movimiento popular protesta decisión del TSJ de no enjuiciar a militares golpistas del 11 de abril

Entornointeligente.com /

El 2 de agosto es el 214.º (ducentésimo decimocuarto) día del año en el calendario y el 215.º en los años bisiestos. Quedan 151 días para finalizar el año. Es un martes en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 2 de agosto:

Segundo día de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto). Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, e incluso continuarla de esta manera, cuando el niño aún no ha alcanzado los 2 años. Se ha determinado que la lactancia materna además de nutrir satisfactoriamente al bene, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta, pues la recupera más rápidamente del parto y reduce su propensión a enfermedades. Además es un estímulo que fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla, cosa que se debe tener en cuenta en los hospitales, clínicas o maternidades, desde el primer momento y en los ambientes laborales, además, por supuesto, del entorno familiar y de la actitud de la sociedad. El perído de lactancia debe ser protegido, respetado y apoyado por el Estado y por las fuentes de empleo, para garantizar más niñas y niños sanos, y mejores núcleos familiares. Día del Cajón Peruano. Fiesta que se celebra en Perú como acto de valoración de este instrumento de percusión característico de la música criolla y afroperuana. En 1775 nació José Ángel Lamas, compositor venezolano y uno de los representantes más importantes de la música clásica en Venezuela . Compositor e interprete de los principales valses, como Natalia y Vals Venezolano No 3. Es conocido por su pieza Popule Meus, compuesta en 1801 y estrenadas en la Catedral de Caracas. Fue maestro bajonista, tocaba el tiple y el bajón-chirimía. Varías escuelas de música en Venezuela llevan su nombre. En 1845 en Alemania, el médico Rudolf Virchow se refiere por primera vez su descubrimiento de la «embolia» . En 1859, Pedro Gual asume como presidente provisional de Venezuela al ser destituido Julián Castro . En 1884 nació Rómulo Gallegos, el más sobresaliente de los escritores venezolanos, novelista y político, que fue Presidente de Venezuela en 1948 , por nueve meses, convirtiéndose en el primer mandatario del país en el siglo XX elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo. Le dieron un golpe de Estado y tuvo que irse al exilio. A partir de 1960 fue elegido comisionario y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ejerciendo el cargo hasta 1963. Entre sus novelas, contextualizadas principalmente en el medio rural y en el llano venezolano, se encuentran: El último Solar (1920), 1925 La Trepadora y su obra cumbre, que es Doña Bárbara, publicada en 1929. Obtuvo el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Nacional de Literatura de Venezuela. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX, y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. En 1922, murió Alexander Graham Bell, científico e inventor británico-estadounidense que contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones . En su vida presentó 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido por el teléfono en 1876. En 1880 recibió el premio Volta. En 1941 nació Jules Hoffmann, biólogo franco-luxemburgués, premio nobel de fisiología o medicina en 2011 , junto a Bruce Beutler y Ralph M. Steinman, por sus descubrimientos sobre la activación de la inmunidad innata. En 1896, nace en Caracas el compositor y cantante venezolano de música popular, Lorenzo Herrera (f. 1960) . En 1921, muere en Napóles el tenor italiano Enrico Caruso ,a los 48 años de edad, por afección pulmonar. Fue la gran voz y estrella de la ópera en el siglo XX. Tuvo la suerte de coincidir en su carrera con el surgimiento del fonógrafo, lo que permitió la reproducción de su canto al poder grabar su portentosa voz. Inauguró así las ventas discográficas masivas. En 1942, nace la escritora y dramaturga chilena Isabel Allende , en la ciudad de Lima (Perú), mientras su padre, primo hermano del luego presidente Salvador Allende, cumplía labores diplomáticas allí.Con el golpe militar de 1973 resolvió exiliarse en Venezuela. Una de sus novelas. «La casa de los espíritus» (1982) fue best-seller (libro mejor vendido). Otras de sus obras más conocidas son: «Cuentos de Eva Luna», «De amor y de sombra», «Paula»… En 1990, en Venezuela, la Loma de León es declarada Monumento Nacional , que es un espacio natural protegido localizado en el municipio de Iribarren del estado de Lara. En 1990, Irak (bajo gobierno de Saddam Hussein) invade a Kuwait y precipita lo que en 1991 será la Guerra del Golfo, primer gran conflicto bélico posterior al fin de la Guerra Fría. Saddam Hussein, entonces aliado de los Estados Unidos, ocupa militarmente el emirato petrolero y lo anexa a la nación iraquí. La ONU emite un ultimatum a fin de 1990 para que proceda a la desocupación. En enero de 1991 se lanza la Operación «Tormenta del Desierto», ordenada por el gobierno estadounidense de George Bush y sus aliados, que finalmente consigue el retiro del ejército iraquí de Kuwait, aunque Hussein permanece en el poder hasta la invasión norteamericana que se produjo en 2003 con la excusa de que Irak tenía «armas de destrucción masiva». En 1991 nació José Ramón Barreto, un actor y cantante venezolano que interpreta a Simón Bolivar joven en la Serie de Netflix sobre el héroe nacional venezolano: Bolívar . En 2002, disturbios y protestas en Caracas contra decisión del TSJ por no enjuiciar a militares golpistas del 11 de abril. En diversos puntos de la capital se escenificaron un día como hoy protestas y disturbios por la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia que negaba el antejuicio de mérito contra varios generales implicados en el golpe de estado del 11 de abril contra el presidente Hugo Chávez. Los manifestantes protestaban además la salvaje actuación de la Policía Metropolitana el día miércoles, en una arremetida totalmente parcializada en la cual dejaron a decenas de partidarios del gobierno de Chávez heridos por perdigones. Entre los heridos hubo un diputado de la Unión Europea y varias mujeres que fueron agredidos por un grupo de opositores. La avenida Urdaneta de Caracas estuvo bloqueada a la altura de Puente Llaguno por personas que manifestaban pacíficamente, mientras que en la Av. Baralt grupos otros grupos protestaron con energía, en lucha abierta contra las ballenas (vehículos blindados) de la Policía Metropolitana, vinculada con el alcalde golpista Alfredo Peña, quienes combatían con agua picante, perdigones y bombas lacrimógenas contra las piedras de los manifestantes. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n139.html Los manifestantes pidieron que con urgencia las autoridades nacionales decidiesen intervenir a la Policia Metropolitana (del alcalde Peña, involucrado en el golpe contra Chávez). Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n143.html Vea los reportes de la refriega callejera del movimiento popular ese día con la Policía metropolitana en Caracas: https://www.aporrea.org/archivo/2-8-2002 En 2003 se clausura el «Primer Congreso de Trabajadores y Trabajadoras» de la naciente Unión Nacional de Trabajadores, en Venezuela. El evento reunió a unos mil 300 delegados de todo el país, según el coordinador nacional de la central obrera, Orlando Chirino. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n8726.html Decenas de dirigentes sindicales europeos, enviaron un solidario y entusiasta saludo al congreso de la naciente UNT, que luego pasaría a llamarse UNETE (para evitar la confusión con un partido de los sectores golpistas venezolanos): https://www.aporrea.org/actualidad/n8717.html Posteriormente la UNETE sería dividida y debilitada por sectores burocráticos del movimiento sindical. En 2004, Hugo Chávez aparece y declama un poema de Alberto Arvelo Torrealba al final de una presentación del cantautor cubano Silvio Rodríguez, en Caracas. Cuando el público venezolano pensaba que lo había visto todo, emergió el presidente venezolano Hugo Chávez, en el marco del concierto «Voces por la unidad» que se escenificó en Caracas, y luego de felicitar al trovador cubano Silvio Rodríguez, quien culminaba su presentación, le solicitó que le acompañara para declamarle a los millones de personas que seguían el concierto en vivo y a través de Venezolana de Televisión. «Por aquí pasó», de Alberto Arvelo Torrealba (Autor de Florentino y el diablo) fue declamada de forma impecable y apasionada por el presidente venezolano, quien recibió una atronadora ovación por parte de los asistentes. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n18990.html En 2006, en Venezuela, 45 trabajadores chinos de la transnacional minera Shandongold denuncian que son sometidos a condiciones infrahumanas en el estado Bolívar. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n81661.html En 2007, el Washington Post, da a conocer que el Gobierno de Bush consintió financiamiento de multinacional estadounidense a los narco-paramilitares colombianos. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n98925.html En 2008, es agredido Gonzalo Gómez, cofundador del portal de comunicación popular-alternativa Aporrea y de la corriente Marea Socialista (en ese entonces dentro del PSUV) por seguidores de Leopoldo López en Catia. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n118068.html En 2010, son condenados 15 policías del estado Anzoátegui por la muerte de dos trabajadores de la empresa Mitsubishi en Venezuela, durante una protesta laboral . Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n162592.html En 2011 murió Baruj Benacerraf, médico, biólogo e inmunólogo venezolano de renombre internacional, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1980 por sus descubrimientos y experimentos sobre genética y respuesta inmune . Sus estudios estuvieron relacionados con estructuras en la superficie de la célula que regulan las reacciones inmunológicas. Demostró que la respuesta inmune frente a un antígeno es distinta para cada individuo y es heredada según las leyes de Mendel. En 2015, murió Forrest Bird, aviador, inventor e ingeniero biomédico estadounidense (n. 1921). Fue el creador de los primeros ventiladores mecánicos más seguros para el cuidado cardiopulmonar agudo y crónico. En 2016 murió Ahmed H. Zewail, un químico egipcio–estadounidense, premio Nobel de Química en 1999 por sus estudios de los estados de transición de las reacciones químicas utilizando espectroscopia de femtosegundo. En 2020, en Venezuela, los primeros 50 pacientes con síntomas leves o asintomáticos de Covid-19 fueron recibidos en el hospital intermedio de campaña del Poliedro de Caracas para brindarles atención médica y pasar su cuarentena. En 2021, la venezolana Robeilys Peinado logra pasar a la fase clasificatoria en salto de pértiga, en las diferidas Olimpiadas de Tokio 2020 , con un salto de 4:55 mts. Un día antes, la también venezolana Yulimar Rojas conseguía el oro olímpico en salto triple. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n366621.html

En 2021, la velocista bielorrusa Krystina Tsimanouskaya, que se rehusó volver a su país tras las competencias olímpicas en Tokio por miedo a represalias políticas de su gobierno, obtiene un visado humanitario polaco. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n366631.html

En 2021, la pesista venezolana, Naryury Pérez, fue reconocida por Comité Olímpico Internacional (COI) con un diploma que certifica que su actuación estuvo entre los más notables en los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta levantó 242 kilos en total y ocupó la séptima posición, lo que no le permitió buscar una medalla. Pérez alzó 112 kg en la modalidad de arranque, finalizó su actuación en envión con un levantamiento de 130 kg. La criolla se une a Yusleidy Figueroa, quien también logró un diploma olímpico en la justa universal. Con este resultado, Venezuela cierra una excelete participación en la disciplina de halterofilia durante estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Julio Mayora y Keydomar Vallenilla conquistaron par de medallas de plata. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n366635.html

