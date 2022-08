Efemérides del 18 de agosto (Versión año 2022): «Día en Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo», en Venezuela

Entornointeligente.com /

El 18 de agosto es el 230.º (ducentésimo trigésimo) día del año en el calendario, y el 231.º en los años bisiestos. Quedan 135 días para finalizar el año. Es jueves en 2022.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 18 de agosto:

Día dedicado a la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo, en Venezuela. Tal día como hoy ocurrió una tragedia laboral en espacios de la empresa Provegram, Tejerías (Venezuela), caso emblemático de la negligencia en los asuntos de seguridad y salud en el trabajo. En homenaje a los trabajadores que perdieron sus vidas en el trabajo por negligencia de patrones tanto públicos como privados, en esta fecha coincidente con la tragedia de Provegran (hace 18 años, en 2003), en la que murieron 9 trabajadores en Venezuela en un infortunado accidente laboral, sectores del movimiento obrero y sindical dedican el día a la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo, en Venezuela (Ver información sobre el caso y Provegran y sobre el tema de salud laboral: www.aporrea.org/actualidad/n59635.html , www.aporrea.org/trabajadores/n256036.html , www.aporrea.org/actualidad/n59397.html ). Se celebrarán algunos actos o foros en pro del Descongelamiento del INPSASEL y de la LOPCYMAT (organismo y ley relacionados con la prevención y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo), reivindicando la vigencia de los Consejos de Prevención Laboral y de los Delegados de Prevención en sus Sectores Económicos. Se trata de la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo como una Necesidad Histórica en estos Tiempos de Pandemia, de Crisis, Precarización Laboral y Muerte. Hay quienes reclaman declarar al Covid-19 como una enfermedad laboral, por transmitirse en muchos casos en los espacios y actividades de trabajo. Preocupa especialmente la seguridad y salud laboral cuando se anuncian Zonas Económicas Especiales con privilegios escandalosos para transnacioneales extrangeras, mientras algunas de ellas en suelo venezolano ignoran olímpicamente los derechos laborales en materia de prevención, seguridad y salud laboral de los trabajadores del país, en lo cual incurren tanto las patronales privadas como el propio Estado, que en vez de dar el ejemplo y velar por la aplicación de las leyes pisotea su propia legislación en desmedro de la clase trabajadora venezolana. Se puede conseguir el texto de la Ley Orgánica de Prevención sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la página del Ministerio del Trabajo (MPPPST). Hoy se protesta para exigir respeto a la LOPCYMAT, al reconocimiento de las y los delegados de prevención electos en las empresas, así como el cumplimiento y catamiento de sus competencias. En Internet se puede ir a diversos enlaces en los que se puede consultar sobre el tema de la referida ley, incluídas presentaciones sobre la LOPCYMAT . Otras leyes relacionadas con lo laboral se pueden conseguir en: http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/leyes/

Día de la Solidaridad , se celebra en Chile desde 1952 , en conmemoración del fallecimiento de San Alberto Hurtado Cruchaga, que dedicó su vida a los más desfavorecidos.

Día de la Declaración de la Independencia de Bolivia .

En Argentina es el Día de la Prevención de Incendios Forestales.

En 1480, la isla de Gran Canaria es escenario del desembarco de una expedición organizada por los Reyes Católicos para la conquista del archipiélago , junto a la costa occidental del continente africano.

En 1492, se da la publicación de la primera edición de la «Gramática sobre la Lengua Castellana» de Antonio Nebrija.

En 1830, nace Francisco José I , emperador de Austria y rey de Hungría, autodefinido como «el último monarca de la vieja escuela». Con dieciocho años sucedió en el trono a su tío Fernando, obligado a abdicar por la revolución liberal de de 1848, que luego él aplastó violentamente con la ayuda del ejército.

En 1848, en Argentina, se da la «Batalla de la Chacarilla» , que fue un enfrentamiento de las guerras entre los «Unitarios» y los «Federales», a los dos días de otra, la Batalla de Angaco. Tuvo lugar en la ciudad de San Juan, Provincia de San Juan (Argentina).

En 1863, el gobierno venezolano dicta un Decreto de Garantías que elimina la pena de muerte por primera vez en la historia de la humanidad. Venezuela fue el primer país en abolir la pena de muerte para todos los delitos. Sucedió bajo la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón. Otros países lo hicieron después.

En 1915 en el marco de la Iª Guerra mundial, los alemanes utilizan zepelines para lanzar bombas sobre Inglaterra y cuando un zepelín alemán apareció sobre Holanda, los soldados holandeses abrieron fuego y lo derribaron.

En 1936 durante el periodo de la Guerra Civil española, es asesinado el poeta español Federico García Lorca, a manos del Bando Nacional (los «franquistas»), «por rojo y por maricón», según los argumentos del fascismo . El asesinato fue uno de los más promitentes crímenes cometidos por los enemigos de la República española. Dos días antes había sido detenido en casa del también poeta Luis Rosales y fue fusilado de madrugada. Tenía 38 años. En un informe de 1965 procedente de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, se define a García Lorca como «socialista y masón» y también se le calificó como «espía rojo» (comunista). Fue dramaturgo y prosista, adscrito a la llamada Generación del 27; el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera uno de los más elevados del teatro español del siglo pasado. Su fusilamiento fue tomado como símbolo internacional de la intolerencia fascista hacia la cultura. Pero hoy su figura y obra continúa fresca y vigente, mientras que la dictadura franquista es condenada por la historia, el día de su ajusticiamiento y fallecimiento se ha convertido en el Día de la Insurgencia Cultural. Entre sus más célebres obras teatrales están Bodas de Sangre, Yerma y la Casa de Bernarda Alba.

En 1936, nace en Santa Mónica (California, EEUU), el actor y cineasta estadounidense Robert Redford , ganador de dos premios Óscar y de un Globo de Oro. Filmó más de 50 películas, entre las que se destacan El Golpe, EL Gran Gatsby y Propuesta indecente…

En 1938 se acaba la construcción del Puente de las Mil Islas , que conecta el Estado de Nueva York con Ontario (Estado Unidos con Canadá), pasando sobre el río San Lorenzo (Canadá), dedicado al que fue presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.

En 1941 Adolf Hitler ordena la «eutanasia» impuesta y sistemática de los enfermos mentales, procediendo los nazis al exterminio de muchos de ellos.

En 1943, ocurrió una gran crecida y desbordamiento del río Orinoco, en Venezuela, considerada hasta hoy su cuarta mayor crecida.

En 1955, se publica «Lolita», obra de Vladimir Nabokov, envuelta en una polémica por sus contenidos eróticos. A «Lolita» la rechazaron cuatro editoriales antes aparecer públicada en París. Hasta que Olimpia Pless, una compañía francesa especializada en publicaciones eróticas imprimió dos volúmenes (en inglés), con los el escritor ruso emigró a Estados Unidos y puso en debate los parametros de la «moral» en la literatura.

En1955, nace Eddie Santiago, cantante puertorriqueño .

En 1959, nace en Caracas el músico y compositor Pedro Eustache, también compositor multi-instrumentista de instrumentos de viento, venezolano . Uno de los impulsores del Sistema Ncional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Ha tocado con orquestas nacionales e internacionales de prestigio. Destacado estudioso de los instrumentos de viento.

En 1960, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva .

En 1972, la sonda soviética Luna 24 de la URSS, realiza un alunizaje controlado en el satélite terrestre.

En 1973, en Venezuela, se inaugura la Avenida Boyacá o Cota Mil .

En 1994, muere Richard L. M. Synge, bioquímico británico, premio Nobel de química en 1952 , compartido con Archer Martin, por la invención de la cromatografía de partición.

En 1993, explota un carro bomba en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Caracas, Venezuela .

En 2001, muere Aníbal Nazoa, poeta, periodista y humorista venezolano . Algunos de sus libros son: Aquí hace calor, Obras incompletas, Las artes y los oficios y La palabra de hoy. Tuvo columnas muy leídas en la prensa nacional.

En 2005, muere Magdalena Sánchez, cantante venezolana de música folclórica , conocida como La Reina del Cantar Venezolano.

En 2006, la Corte Suprema chilena confirma el desafuero del dictador Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos . Pinochet, contaba en ese momento con 90 años, pero no se le estaba imputando por sus delitos porincipales de crímenes de lesa humanidad, asesinatos masivos, torturas y desapariciones que ordenara cuando derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en 1973. Pinochet manejaba cuentas ilícitas en el exterior y esta decisión, permitiría interrogar al ex jefe del Ejército sobre el uso de gastos reservados y otros fondos de origen público, pudiendo ser procesado por ello.

En 2017, terroristas intentaban proseguir en Cataluña (Estado Español) con acciones criminales como el atentado realizado el día anterior en Barcelona , cuando atropellaron mortalmente a una mujer, e hiriendo a seis personas más antes de volcar el vehículo.

En 2018, muere Kofi Annan, economista ghanés (de Ghana, África), quien fue secretario general de las Naciones Unidas entre enero de 1997 y diciembre de 2006 . Fue galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001 y en 2012 con el Premio Confucio de la Paz, según la justificación oficial, por «su enorme contribución a la reforma y resurgimiento de las Naciones Unidas» y como enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe en Siria.

En 2020, el Constituyente chavista por el PSUV, Nestor Francia, afirma que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional pautadas para diciembre de ese año «están hechas para que gane el PSUV aún siendo minoría.» De esta manera aparecen críticas internas al manejo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por encima de ella, en este caso a través de una entrevista en la cual también afirmó haberse enterado a través de la televisión de la disolución de la ANC, anunciada por el Presidente Nicolás Maduro: «Si el Presidente anuncia algo que no ha sido discutido por la Constituyente, está usurpando una función que tenemos nosotros como cuerpo. Yo me enteré ayer por televisión y yo soy Constituyente,» manifestó. «Esa Constituyente no ha cumplido con el papel de una Asamblea Constituyente. Esta Constituyente lo que ha servido es para reforzar el poder y control del PSUV. Esa es la verdad y lo lamento mucho y le pido perdón a mis electores por haber sido parte de eso,» … «Ese cuento de la Democracia Participativa y Protagónica, más bien está en retroceso,» dijo en aquella oportunidad, hace ya dos años. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n358069.html

En 2021, en Afganistán, se producen por primera vez manifestaciones de protesta de mujeres afganas, en defensa de sus derechos, luego que que asumieran en poder los Talibanes y comenzaran a restringir drásticamente las libertades y derechos de la población femenina, pocos días después del abrupto retiro de las tropas invasoras de los EEUU. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n367047.html

