Efemérides del 17 de julio (versión 2022): Día del Niño y la Niña en Venezuela

El 17 de julio es el 198.º (centésimo nonagésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 199.º en los años bisiestos. Quedan 167 días para finalizar el año .

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo [email protected]

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 17 de julio :

Día Mundial del Emoji . El Emoji es una imagen digital utilizada para simbolizar estados emocionales o comunicar ciertas ideas, sobre todo en las redes sociales. En la Emojipedia podemos encontrar todos los iconos registrados y sus nombres oficiales. El Día del Niño y la Niña en Venezuela. Es el tercer domingo de julio y en 2022 es el día 17 del mes. Se suele celebrar con festejos infantiles, promovidos generalmente instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es costumbre regalar juguetes y ofrecer actividades recreativas. También se utiliza este día para la educación en torno a los Derechos del Niño (que en Venezuela, además de la Constitución, están recogidos en la LOPNA), a la atención social y a la ptrevención enfocada sobre la infancia. Venezuela promulgó la Ley Aprobatoria de la Convención (Internacional) sobre los Derechos del Niño en 1990. El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace énfasis en el respeto y cumplimiento de los derechos, y especialmente en el BuenTrato hacia los niños, niñas y adolescentes de ambos sexos. Día Internacional del Tatuaje. Fecha propuesta inicialmente por Estados Unidos con el nombre de 'National Tatto Day', se convirtió en celebración internacional. Los primeros tatuajes conocidos se remontan a más de 2000 e incluso 3000 años a. de C, encontrados, por ejemplo, en algunas momias egipcias. Se usaron en la antigüedad con diversos significados, ya fuesen mágico-religiosos o para la identificación de linajes y jerarquías sociales, códigos guerreros, mero ornato personal o estigmas para señalar a indivíduos y grupos. Se le atribuye a Thomas Alva Edison el invento de la primera máquina de tatuar a finales del siglo XIX. En el siglo XX se comenzaron a aplicar la técnicas de micropigmentación, y se usaron mucho para tatuar cejas de las mujeres. En el siglo XXI se hicieron aún más populares. Su utilización puede requerir prevenciones sanitarias y de salud. Día del Investigador Neurocientífico y Día del Automovilismo Deportivo , en Argentina . En 1790 muere Adam Smith, economista y filósofo escocés. Es uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. En 1792 nace Justo Briceño Otálora, quien fue un militar venezolano que participó en la Independencia de Venezuela y la Nueva Granada (actual Colombia). En 1817, en Venezuela, tuvo lugar la segunda Batalla de Angostura . En 1821, España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos por cinco millones de dólares, que finalmente no fueron pagados. Hay que recordar que hubo un corto episodio bolivariano de liberación de la Florida. En1891 muere Vicente Marcano, ingeniero, químico, geólogo y profesor venezolano . En 1932 nace Quino (Joaquin Salvador Lavado), humorista y dibujante argentino de proyección universal, creador de Mafalda . La creación de su más famoso personaje y tira cómica, Mafalda, fue en 1964. Se trata de una niña, su grupo familiar y un grupo de amigos/as que, con otros variados personajes, le sirven a Quino para exponer situaciones sociales, crítica política, inquietudes filosóficas o dilemas humanos e incluso reflexiones altamente concentradas, como si fuesen proverbios, a través de la sátira y hasta del humor negro. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014. Falleció el 30 de septiembre de 2020. En 1937 nace José Ignacio Cabrujas, escritor, dramaturgo, director, libretista y guionista venezolano . En 1943, nace el actor hispano-venezolano Alejo Felipe Vargas (f. 2015). Oriundo de Santa Cruz de La Palma, Canarias). Actuó en televisión y cine e hizo doblaje y la locución. Intervino en varias telenovelas, entre ellas «Por estas calles» (1994), así como en un conjunto de películas, como «Libertador» (2013). En 1944, en Venezuela, se funda la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela Fedecámaras , que es el principal gremio de los empresarios en el país. En 1949, nace en Maracaibo el actor Jean Carlos Simancas, fundamentalmente de televisión y de teatro venezolano . Tuvo su primer papel protagónico en la telenovela Tormento junto a Mayra Alejandra y José Luis Rodríguez (El Puma). En teatro, en 1979, interpretó al cantante de tangos Carlos Gardel. También interpretó al Conde Drácula. Intervino en muchas otras obras y telenovelas en los papeles más destacados. En 1955 se inaugura el Parque Disneyland, en Estados Unidos . En 1967, se funda la Universidad Simón Bolívar (USB) . Es una universidad pública venezolana centrada en la investigación científica y tecnológica, de gran prestigio en Venezuela. Por su calidad académica ha sido considerada como la primera Universidad de Venezuela y una de las principales de América Latina. En 1979, la francesa Simone Veil, es la primera mujer elegida presidenta del Parlamento Europeo . En 1975, una nave módulo Apolo estadounidense se acopla a una cápsula soviética Soyuz , convirtiéndose en la primera unión de naves espaciales de las dos naciones (EE.UU y URSS). En 1980, el general Luis García Meza derroca al Gobierno provisional de Lidia Gueiler en un golpe de Estado, que recibió el apoyo de la dictadura militar argentina . El golpe, seguido de una tremenda represión al movimiento obrero, campesino, popular e indígena, así como a los factores de izquierda, evitó la asunción como presidente de Hernán Siles Zuazo. Algo que suele suceder frecuentemente en Bolivia cuando hay o le toca asumir a un gobierno progresista o de izquierda. Pero el pueblo boliviano está acostumbrado a la resistencia y a la lucha, por lo que García Meza gobernó un año y Siles Zuazo pudo asumir la jefatura del estado en 1982. En 1992 se crea la Parroquia Coche en Caracas, Venezuela . En 1994, en el estadio Rose Bowl (Pasadena, Estados Unidos), la selección de Brasil se entroniza por cuarta vez como campeona del mundo en fútbol , al vencer a Italia. El partido se define por penales. En 1998, en Italia, se firma el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional . En 2006, ocurre un terremoto en la isla de Java (Indonesia) de 7.9 grados, que es seguido por un tsunami, que causa la muerte a más de 1.000 personas . En 2007, en Brasil, un avión derrapa al aterrizar y choca con un depósito de combustible en el aeropuerto de Congonhas (São Paulo), produciéndose la muerte de 200 personas . En 2017, un misil derriba un Boeing 777 en el este Ucrania, causando 298 muertos , cuya responsabilidad se atribuyen unos a otros entre separatistas prorrusos y el ejército de Ucrania. Sucedió casi 5 años de estallar la guerra por la invasión rusa al país ucraniano. En 2020 la Misión Solar Orbiter muestra las fotografías más cercanas del Sol nunca antes vistas . Se conoce información con las primeras imágenes de la sonda Solar Orbiter recibidas en la Tierra, que mostraron minierupciones de plasma que podrían esclarecer uno de los enigmas que más intriga a los astrónomos: por qué en la superficie de la estrella la temperatura es de unos pocos miles de grados y en la corona, a cientos de miles de kilómetros, llega a millones. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n357164.html

Búsqueda de Efemérides en Aporrea : Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

