Efemérides del 10 de septiembre (versión año 2022) : Día Internacional de Acción contra la OMC, FMI y TLCs

El 10 de septiembre es el 253.º (ducentésimo quincuagésimo tercer) día del año y el 254.º en los años bisiestos. Quedan 112 días para que finalice 2022. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo [email protected]

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 10 de septiembre:

Día Internacional de Acción contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Tratados de Libre Comercio (TLCs). Como se ha convertido en costumbre los días 10 de septiembre de cada año, el activismo social y político progresista se moviliza en este día, en resistencia a la aplicación de políticas nefastas que afectan a la clase trabajadora, al campesinado y la soberanía de los países. Entre las principales organizaciones que toman la fecha para sus movilizaciones, protestas y difusión de planteamientos alternativos, están los miembros y aliados de La Vía Campesina, que recuerdan un suceso emblemático referencial para esta jornada, que es el sacrificio de su propia vida por parte del agricultor coreano Lee Kyung Hae, quien en ocasión de la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, realizada en 2003, se suicida en protesta por al impacto negativo de esta entidad en la vida del campesinado en su país y todo el mundo. En honor a Lee hoy diversas organizaciones campesinas, acompañadas de agrupaciones sindicales, juveniles y de colectivos sociales se movilizan contra las políticas destructivas que se imponen a los pequeños productores de alimentos a través de los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, y al mismo tiempo, contra los paquetes de ajuste económico neoliberal, contra las odiosas deudas externas que someten a los pueblos y contra esos TLC que expresan la ventaja de las grandes potencias económicas y las transnacionales sobre los países con economías sujetas a sus dictados. Día Mundial para la Prevención del Suicidio (DMPS), es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP ) y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene el objetivo general de crear conciencia para la prevención del suicidio en el mundo. El tema del DMPS 2022 es: «Crear esperanza a través de la acción», refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este problema urgente de salud pública. Todos nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos, podemos tomar medidas para prevenir el suicidio. El suicidio es un problema de salud pública y de bienestar humano muy importante, que afecta gravemente no sólo los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. Se estima que cada año en el mundo, más de 700.000 personas se quitan la vida, a menudo tras numerosos intentos precedentes, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentaron con mayor frecuencia e intensidad situaciones de pérdida de seres queridos, sufrimiento y estrés, y se vieron más expuestos al riesgo de cometer suicidio, aunque la pandemia en muchos países ha bajado bastante. Pero esto ha sido sólo un agravante, y el suicidio sigue siendo la trágica y falsa «salida» que no pocas personas toman para escapar de lo que les agobia. Para la prevención del suicidio es preciso contribuir a que las personas puedan crear vínculos sociales positivos, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. Y hay que tomar en cuenta los intentos previos y las amenazas o avisos, porque no es cosa de juego, y es preferible procurar la ayuda oportuna. Ver: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-prevencion-suicidio-2022 Día Mundial de los Primeros Auxilios , que se celebra el segundo sábado del mes de septiembre, por parte de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todas partes del mundo. La principal finalidad de esta fecha es invitar a los gobiernos de todo el mundo a divulgar la práctica y técnicas de primeros auxilios, a fin de preparar a la población con conocimientos básicos ante la ocurrencia de una emergencia mientras esperan por la asistencia médica y de esta manera ayudar a salvar vidas. En 2022 el 2do sábado de septiembre es el día 10, aunque algunas convocatorias colocan el día 11 o el 12 de septiembre (que no es sábado). Día del Bienestar en el Caribe . En 2022, se celebra el 10 de septiembre, fecha que coincide con el segundo sábado de este mes. En el año 2007 jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), emitieron una declaración conocida como Declaración de Puerto España, donde se comprometieron a trabajar juntos para detener las epidemias de enfermedades no transmisibles que suelen propagarse en estos países. De ahí el auspicio de una serie de actividades de esparcimiento que ayuden y eduquen a los ciudadanos sobre la atención y cuidado de su salud. Una enfermedad no trasmisible (ENT), es una condición médica considerada no infecciosa o contagiosa hacia otras personas, como lo son las enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, el derrame cerebral, el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, la osteoporosis, el alzhéimer, las cataratas o cualquier otra que cause el deterioro de una parte del cuerpo de manera no natural. Se pone atención también a los factores de riesgo que puedan dar origen o empeorar este tipo de enfermedades, como la inactividad física, el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol… Aunque esto no lo expresa la promoción que hace el CARICOM, es indudable que hace falta mucho más para alcanzar el «bienestar» entre los pueblos del Caribe. Nos parece que uno de los mayores y principales «factores de riesgo» que atentan contra ese «benestar», es la pobreza y los salarios miserables, y en esto hay bastantes gobiernos y empleadores que se están quedando muy atrás. Si no puedes cubrir la canasta básica y ni siquiera la canasta alimentaria estarás más expuesto o expuesta tanto a las ENT como a las transmisible. Así que… empecemos por ahí, porque un día no hace una vida. Lo que fue inicialmente un «Arepazo Mundial» en julio de 2012, se convirtió a partir del 2013, cada segundo sábado del mes de septiembre, en el Día Mundial de la Arepa . Esta actividad fue iniciativa de la Organización Venezolanos en el Mundo (VenMundo), destinada a buscar el apoyo a los venezolanos y venezolanas que se encuentran en el exterior y favorecer la integración y la unión entre sí, dondequiera que se encuentren. La organización tiene como antecedente que en el año 2011, se propuso la misión de promover el voto y la participación política de los venezolanos en el exterior y a partir de ahí se fueron tejiendo lazos. La vinculación y solidaridad entre los venezolanos emigrantes (forzada por un conjunto de causas y especialmente en los últimos años) tiene, más allá de cualquier connotación política, una gran importancia para la defensa de sus derechos, para superar cualquier clase de discriminación y para conservar sus costumbres criollas. Los pioneros de esta celebración han investigado para hacerse de um mapa de la dispersión de venezolanos en el mundo y conocer sus emprendimientos, como algunos que permiten la venta productos venezolanos o de ingredientes de la comida típica del país, tomando especialmente en cuenta la arepa venezolana, hecha a base de harina de maíz, amasada para formar una pequeña torta circular que se asa o se frie y se rellena de manera muy variada. En Argentina es el Día del Terapista Ocupacional y el Día del Auxiliar de la Educación . Día del niño en Honduras . Simón Bolívar recibe en Perú la suprema autoridad militar por el Congreso (1823) . Se le confiere un «poder dictatorial» con el fin de que pudiese hacer frente a los enemigos de la independencia y consolidar la nueva nación. La suprema autoridad política y militar de la República queda concentrada en el Libertador Simón Bolívar, argumentando que «la extensión de este poder es tal, cual lo exige la salvación de la República». Se dispone que: «Desde que el Libertador se encargue de la autoridad (…) queda suspensa en su ejercicio la del Presidente de la República, hasta tanto que se realice el objeto que motiva este decreto; verificado el cual a juicio del Libertador, reasumirá el Presidente sus atribuciones naturales, sin que el tiempo de esta suspensión sea computado en el periodo constitucional de su Presidencia». Nace Eduardo López Rivas (1850) Intelectual y periodista venezolano . Considerado uno de los más destacados intelectuales de la Venezuela del siglo XIX y un revolucionario de las artes editoriales y tipográficas en su país. Nace Luis Razetti (1862), médico cirujano que logró avances en la medicina venezolana . Se graduó de Doctor en Medicina en la Universidad Central de Venezuela, es el que impulsa el llamado Renacimiento de la medicina venezolana, Una de las dos escuelas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela lleva su nombre. Se hallan en la Catedral de Santo Domingo, República Dominicana, los restos de Cristóbal Colón (1877) . Muere asesinada Isabel de Austria (1898), princesa bávara que llegó a ser emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría, conocida como Sissí. Contrajo matrimonio con su primo el emperador de Austria. Se incorporó a la corte austríaca en 1854, con apenas con dieciséis años, y más adelante se involucró en temas políticos. Dotada de una gran belleza física, se caracterizó por ser una persona rebelde, culta y en varios sentidos avanzada para su época. Hablaba varios idiomas. Hizo uso de su influencia política y contribuyó al compromiso que llevó a la formación de la monarquía dual de Austria – Hungría. Proporcionó la indulgencia hacia los prisioneros políticos y la atención de los enfermos mentales. Mostró interés y compasión por los niños de la guerra. Dejó parte de su fortuna a causas benéficas después de su asesinato en Ginebra, Suiza por el anarquista italiano, Luigi Lucheni. La emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach, «Sissi», es asesinada por un joven anarquista italiano de 25 años de edad, Luigi Lucheni, cuyo plan inicial era asesinar a Felipe de Orleans, objetivo que se vio frustrado y escogió asesinar a Isabel como símbolo monárquico, por circunstancias casuales que hicieron coincidir su presencia. El asesino se suicidó en la celda en 1910. La dramática muerte de «Sisi» acentuó la mitificación de esta mujer. El autor del crimen confesó que: «Soy un anarquista por convicción… Vine a Ginebra para matar a un soberano, con el objetivo de dar un ejemplo a aquellos que sufren y aquellos que no hacen nada por mejorar su posición social; no me importaba qué soberano era el que debía matar… No era a una mujer a quien ataqué, sino a una emperatriz; era una corona que tenía a la vista». La emperatriz de Austria era conocida por no soportar el protocolo de la corte, entró en contradicción con su esposo y la madre del Emperador, al ser partidaria de los independentistas húngaros y profesar ideas liberales, además de mostrar una mayor sensibilidad social. Analistas consideran que gracias a su influencia logró moderar la política centralista que se ejercía desde Viena. Nace Alfredo Augusto Torero F. de Córdoba (1930). Fue un antropólogo y lingüista peruano que fundó la lingüística Andina en el Perú con su artículo «Los dialectos quechuas» , en 1964 investigó e hizo trabajos de campo en contacto con comunidades indígenas. Además de estudiar, analizar y describir la lengua quechua y la aimara, también describió lenguas extintas como la mochica, puquina, quingam y cholón. Nace Karl Otto Lagerfeld (1933), diseñador de moda alemán, considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX . Debía gran parte de su popularidad a su labor para la firma Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas, en las que por lo general estaba rodeado de celebridades del espectáculo y supermodelos. En 1939 Canadá le declara la guerra a Alemania, uniéndose a Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia en el bando aliado. En 1945, nace José Feliciano, cantautor y músico, guitarrista, puertorriqueño -estadounidense de condición invidente (José Monserrate Feliciano García). Ha vendido decenas de millones de copias discográficas. Sus mayores éxitos son boleros y baladas, en español y en inglés. Reconocido como un destacadísimo ejecutante de la guitarra, con influencias del soul, el jazz, el rock y los ritmos latinos. En Venezuela se crea el Consejo Supremo Electoral (1946), hoy Consejo Nacional Electoral (CNE) Mickey Mantle conecta el jonrón más largo de las Grandes Ligas de Béisbol con 634 ft. o 193 m. Fue conectado cuando jugaba para los Yankees de Nueva York contra los Tigres de Detroit en el estadio Briggs en Detroit, Michigan (1960). En 1960, el etíope Abebe Bikila gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma corriéndolo en su totalidad descalzo. El corredor africano, de Etiopía, consiguió alcanzar el primer oro para África en unos Juegos Olímpicos, batiendo el récord del mundo y luego pudo repetir victoria a los cuatro años de aquel evento, esa vez en Tokio, también acortando la plusmarca mundial. Logró la victoria en un país que, como Italia, había sido ocupante y opresor colonial de su pueblo, bajo el régimen de Mussolini (en tiempos de la II Guerra Mundial). Simbólicamente, Bikila demostró la capacidad africana para medirse con las potencias de «Occidente» y los blancos en el deporte, en momentos en que el continente lo hacía con revoluciones y luchas por la independencia frente a los colonizadores europeos (los años 60 del s. XX). En 1963 en Alabama (EEUU), 20 estudiantes afroamericanos entran por primera vez en escuelas públicas fuertemente custodiados por fuerzas policiales y en medio de una gran tensión social en el país. Alabama era uno de los reductos de Estados Unidos que se resistía a bandonar la segregación racial. En Alabama, en el marco de esa segregación racial, todavía se mantenía un sistema de asientos diferenciados para blancos y negros en el transporte público. Se crea la Biblioteca Ayacucho en Caracas (1974) . En 1977, en Francia se produce la última ejecución en la guillotina . Hamida Djandoubi fue la última persona en ser ejecutada en el país. En 1981 es entregado a España el cuadro «Guernica», de Pablo Picasso, pintor español, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York , junto a los 23 bocetos que lo completan. Guernica es un cuadro emblemático de Picasso que representa los crímenes cometidos en la Guerra Civil Española con el bombardeo de esa población vasca con participación de aviones del nazismo en apoyo al bando fascista dirigido por el general español Francisco Franco. Por razones obvias, durante la dictadura franquista no podía ser exhibido en España. Muere Alfredo Kraus (1999), destacado tenor y profesór de canto español . Es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Werther, de la ópera homónima de Jules Massenet. En 1999 un trillizo nace tras gestarse fuera de la matriz de su madre , aunque dentro del cuerpo de ésta. Sucedió en el Hospital King's College de Londres. Jane, una joven de 32 años que quedó embarazada de manera natural, supo a las 18 semanas de gestación, que esperaba trillizos, pero diez semanas después se enteró de que el trillizo al que llamaría Ronan, había «creado» su propia matriz y se desarrollaba fuera de la materna, en la cavidad intestinal de la embarazada, donde se acopló a las paredes externas del útero y la vejiga. En 2002, Suiza, país europeo tradicionalmente neutral, se incorpora a las Naciones Unidas (ONU) . El país, una de democracias más antiguas, pasa de la condición de observador a la de miembro de pleno derecho. En 2004, la Cámara Federal de Buenos Aires anula el sobreseimiento de la causa contra el expresidente Carlos Menem por desvío de 20 millones de dólares. En 2006, el piloto Michael Schumacher, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, anuncia su retirada. En 2008, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN (en Suiza), se lleva a cabo un experimento en el mayor acelerador de partículas, el LHC (27 kilómetros de largo), para simular, a muy pequeña escala, el «big bang» que originó el Universo (según las teorías físicas más aceptadas), con la explosión que habría ocurrido hace 15.000 millones de años dando origen al espacio conocido. Algunas noticias habían esparcido el temor de que pudieran causarse agujeros negros que acabaran con el mundo. Muere William Lara (2010), periodista y político venezolano (n. 1957). Se desempeñó como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ministro de Información y Comunicación y gobernador del estado Guárico. Con estudios de comunicación social en la UCV y posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, en la que fue profesor. Acompañando a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana, militó en el partido Movimiento V República, que después sería el PSUV. Falleció en un accidente automovilístico. Recibió el 11 de septiembre de 2010, la Orden Libertador en primera Clase Gran Cordón Post Mortem. En 2021, Hugo Armando Carvajal «Pollo Carvajal», exgeneral chavista venezolano detenido en Madrid y fugitivo buscado por EEUU bajo acusación de tráfico de drogas, ingresa en la prisión madrileña de Estremera.

Búsqueda de Efemérides en Aporrea

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

