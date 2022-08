Efemerides del día 28 de agosto: En 2016 fallece el cantautor mexicano Juan Gabriel, pero sigue sonando

Entornointeligente.com /

El 28 de agosto es el 240.º (ducentésimo cuadragésimo) día del año en el calendario y el 241.º en los años bisiestos. Quedan 125 días para finalizar el año. Es domingo en 2022.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 28 de agosto:

Día Mundial del Síndrome de Turner. Es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. Recibe su nombre del endocrinólogo Henry Turner, que en 1938 describió la patología. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada. La detección precoz (incluso antes del nacimiento) y los tratamientos oportunos pueden ayudar a las personas con el síndrome a mejorar su calidad de vida, aunque el síndrome en sí no es curable. La combinación de tratamientos con hormonas de crecimiento y hormonas sexuales, para desarrollar su talla y los caracteres sexuales, les ayuda a atenuar los efectos del trastorno junto con la atención psicológica. Día de los Abuelos y las Abuelas, en México. En otros países, como Argentina y España, es el 26 de julio. En Venezuela se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor el 29 de mayo. La celebración del 26 de julio, está referenciada a la tradición católica (por los abuelos de Jesús). En 430, muere San Agustín, en la ciudad de Hipona (actual Argelia), autor de «Las Confesiones» y «La Ciudad de Dios», obispo de Hipona desde el año 396 hasta su muerte, uno de los más importantes pensadores cristianos junto a San Pablo y gran doctor de la Iglesia. La ciudad se encontraba sometida al asedio de las tropas vándalas. En 683, en lo que era la actual zona arqueológica de Palenque (México), muere Pacal II o Pacal El Grande, gobernante del estado maya de B'aakal , bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles su civilización. Su tumba será uno de los mayores hallazgos arqueológicos de Centroamérica. En 1604 en Londres, el rey Jacobo I de Inglaterra y el rey Felipe III de España firman una paz perpetua , que incluye el fin de la piratería y el compromiso de que los ingleses no prestarán su apoyo a la rebelión holandesa contra el dominio español. En 1749 nace Johann Wolfang von Goethe, considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos . Escribió el drama «Fausto» y otras obras altamente reconocidas. Nace Amadeo Bonpland (1773), naturalista, médico y botánico francés fallecido en Argentina (f. 1858). Junto a Humboldt fue uno de los grandes eploradores de América, que registró y describió con su colega muy numerosas especies de flora y fauna, así como datos geográficos. Estuvo con Humboldt en Venezuela. En lo que hoy es Uruguay, antes conocida como la Banda Oriental en Sur América, comienza la invasión luso – brasileña del territorio , cuando el ejército de Carlos Federico Lecor toma la Fortaleza de Santa Teresa (1816). En 1833 la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y en sus colonias . Tras la prohibición del comercio de esclavos en 1807, el Parlamento británico aprueba el Acta de Emancipación, que dispone la abolición la esclavitud en todo el Reino Unido y sus colonias de ultramar. En 1879 en África, en el marco de la Guerra Anglo-Zulú, Cetshwayo, último rey nativo, de Zululandia, es capturado por los británicos , tras haber huido después de su derrota en la batalla. Más tarde será desterrado. En 1916 en San Francisco, Estados Unidos, nace quien será un autor referencial en el género de la ciencia ficción: Jack Vance . En sus novelas plantea el futuro evolutivo de la sociedad humana. Entre sus escritos: «La tierra moribunda» y la tetralogía «Ciclo de Tschai». 1929 el Gobierno de Chile devuelve la ciudad de Tacna al Perú y parte de la provincia , de acuerdo con el Tratado de Lima, medio siglo después de ser tomada durante la guerra del Pacífico. Desde entonces se celebra en el Perú como una fiesta patriótica. En 1963, el reverendo baptista Martin Luther King, en el marco de su lucha por la igualdad racial y los derechos civiles en los Estados Unidos, habla ante una multitud de más de un cuarto de millón de manifestantes . En su célebre discurso expresa: «Tengo un sueño… Mi sueño es que un día esta nación resurja y viva según el verdadero sentido de su credo, asentado en la evidente verdad de que todos los hombres han sido creados iguales. Mi sueño es que un día, en las amarillentas colinas de Georgia, los descendientes de los esclavos de otros tiempos y los de sus antiguos propietarios se encuentren juntos, sentados en la mesa de la fraternidad. Mi sueño es que también un día el Estado de Mississippi, hoy atormentado por la violencia de la injusticia y de la opresión, se transforme en un oasis de paz y de justicia». Unos años después, el 4 de abril de 1968, será asesinado en Memphis. En 1977 en la ciudad de Caracas (Venezuela) comienza a construirse el metro . Está conformado por un sistema de ferrocarril metropolitano (el Metro propiamente dicho), un sistema de transporte superficial (Metrobús), un sistema teleférico (Metrocable), un movilizador automático de personas (Cabletrén) y una red de autobús de tránsito rápido (BusCaracas). Fue inaugurado en 1983. Muere Miguel Otero Silva (1985), escritor, periodista, humorista y político venezolano . Algunas de sus obras más importantes fueron: «Fiebre», primera novela publicada en 1939; «Casas Muertas», libro que ganó el Premio Nacional de Literatura y Premio de Novela Arístides Rojas; Oficina número uno, y «Cuando quiero llorar no lloro». En 1988: se producen 70 muertos y 500 heridos, durante la exhibición aérea Flugtag '88 en la base militar estadounidense de Ramstein (entonces Alemania del Oeste), al chocar tres aviones y caer sobre el público . En 1993.- Una imagen tomada por la sonda Galileo revela que el asteroide Ida posee una luna propia de solo 1,4 km de diámetro. En 2014.- Ucrania exige ante el Consejo de Seguridad de la ONU la retirada de tropas rusas de su territorio. En 2016 muere el muy famoso cantautor mexicano Juan Gabriel , a quien se le denominaba como «El Divo de América». Fue actor, cantautor, compositor, productor y filántropo. Hizo muy numerosas composiciones con canciones de música popular en español, en diferentes géneros: balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna. Compuso para otras grandes estrellas artísticas. Fue el principal exponente de la música regional mexicana contemporánea de finales del siglo XX y hasta el momento de su muerte, ya entrado el siglo XXI. En 2017, Just Pel Si y la Cup, organizaciones pro-independencia catalana, registran en el Parlamento catalán la Ley que prevé amnistiar a los condenados por el proceso soberanista de Catalunya frente al estado español (Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República). La zuliana Lisbeli Vera gana medalla de plata en la competencia de 400 metros de atletismo categoría T47, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 . Lisbeli, de 19 años, logró un tiempo de 57,32 segundos, tras la competidora de Sur África, Anrune Weywers, quien obtuvo la medalla de oro . Lisbeli es oriunda del estado Mérida, pero creció y ha vivido en el estado Zulia. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n367336.html

