EFE: Banquero venezolano y el jefe de gabinete de Liz Truss investigados por «sobornos» en Puerto Rico

MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 19: British Foreign Secretary and Conservative party leader candidate Liz Truss is seen during the Conservative Leadership hustings on August 19, 2022 in Manchester, England. Foreign Secretary, Liz Truss and former Chancellor Rishi Sunak are vying to become the new leader of the Conservative Party and the UK's next Prime Minister. (Photo by Leon Neal/Getty Images) El El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos investigó a Mark Fullbrook, actual jefe de gabinete de la primera ministra británica, Liz Truss, en relación a un supuesto esquema de «sobornos» durante la campaña electoral de 2020 en Puerto Rico, según revela este domingo el diario británico «The Times».

Fullbrook, que ha liderado la campaña de Truss para ganar las primarias del Partido Conservador y asesoró antes a jefes de Gobierno británicos como Boris Johnson y John Major, ha formado parte de las pesquisas sobre una presunta «conspiración para subvertir la democracia» en la isla caribeña, administrada por Estados Unidos, indicó el periódico.

En abril, el FBI contactó con la Agencia Nacional del Crimen (NCA) británica y la Policía Metropolitana de Londres para llevar a cabo un interrogatorio formal con Fullbrook, que asistió de manera voluntaria.

Tras ser «obligado a entregar cientos de correos electrónicos confidenciales», el jefe de gabinete de Truss, que asumió el cargo de primera ministra hace menos de dos semanas, «ha firmado un acuerdo con el FBI y está colaborando como testigo» en la investigación.

Las pesquisas se centran en un presunto soborno por parte del venezolano Julio Herrera Velutini , banquero internacional y donante del Partido Conservador británico.

Velutini, de 50 años, supuestamente prometió a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, 300.000 dólares (299.500 euros) para su campaña de 2020 bajo la condición de que despidiera al responsable de regulación financiera de la isla, detalla «The Times».

El venezolano, que también tiene pasaporte italiano, no tiene el estatus necesario para hacer donaciones políticas en campañas estadounidenses, pero pudo entregar fondos a la firma CT Group, fundado por el estratega político Lynton Crosby, involucrado en numerosas campañas en el Reino Unido, para que hiciera de intermediaria.

Fullbrook, que entonces era jefe de proyectos globales de la firma, tuvo el control de esas operaciones, según el diario británico, lo que le ha implicado en las investigaciones del FBI.



