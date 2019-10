EEUU y administración de Guaidó firman su “primer acuerdo bilateral”

El Gobierno de Estados Unidos y representantes del presidente de la Asamblea Naional (AN), Juan Guaidó , firmaron este martes lo que consideran como el “primer acuerdo bilateral” en 65 años. “Este es el primer acuerdo bilateral firmado entre EEUU y el Gobierno de Venezuela en más de 65 años. Es reflejo de la colaboración vital y única entre nuestros dos países”, dijo durante la rúbrica del pacto la encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Carrie Filipetti.

El acuerdo, que servirá para dar 116 millones de dólares a Venezuela , fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) por su director, Mark Green , y el venezolano Carlos Vecchio , el máximo representante de Guaidó en EEUU.

Entornointeligente.com /

El Gobierno de Estados Unidos y representantes del presidente de la Asamblea Naional (AN), Juan Guaidó , firmaron este martes lo que consideran como el “primer acuerdo bilateral” en 65 años. “Este es el primer acuerdo bilateral firmado entre EEUU y el Gobierno de Venezuela en más de 65 años. Es reflejo de la colaboración vital y única entre nuestros dos países”, dijo durante la rúbrica del pacto la encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Carrie Filipetti.

El acuerdo, que servirá para dar 116 millones de dólares a Venezuela , fue suscrito en la sede de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) por su director, Mark Green , y el venezolano Carlos Vecchio , el máximo representante de Guaidó en EEUU.

Today at @USAID , I signed a historic Development Objective Agreement with @CarlosVecchio on behalf of Interim President @JGuaido to reaffirm our commitment to freedom, prosperity, and democracy in #Venezuela #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/RCWMbnkUD0

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) October 8, 2019 Mediante ese acuerdo, Washington ayudará financieramente a organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, medios independientes, asociaciones dedicadas a supervisar elecciones y a grupos que ofrecen ayuda sanitaria y alimentos a los venezolanos, detalló Green. De los 116 millones, 98 irán a grupos que se encuentran dentro del país , aunque Green no detalló cómo EEUU les hará llegar esa ayuda. Durante la firma del acuerdo, se mostró un vídeo en el que aparecía Guaidó sentado en una oficina con un mapa de Venezuela a la espalda. “Este -aseguró- es un acuerdo que significa mucho. Es la oficialización de la condición de aliados entre los Gobiernos de EE.UU. y Venezuela, de sus parlamentos legítimos y su presidente”. A nivel diplomático, la firma del acuerdo bilateral supone la reafirmación del reconocimiento de EEUU a Guaidó.

2019-10-08

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com