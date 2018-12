EEUU 'urge' a Venezuela a respetar “soberanía” de sus vecinos

Entornointeligente.com / 24-12-18.-El Departamento de Estado de Estados Unidos urgió a Venezuela a respetar la “ley internacional y la soberanía de sus vecinos” después de que Guyana denunciara que las autoridades venezolanas violaron su soberanía al interceptar un barco de la petrolera estadounidense Exxon Mobil, reseñó la agencia Efe.

“Estamos supervisando los reportes de que la Armada Venezolana pudo haber interferido con los buques que operan en nombre de Exxon Mobil. Subrayamos que Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar recursos en sus aguas territoriales y zona económica exclusiva”, dijo en Twitter uno de los portavoces de la diplomacia estadounidense, Robert Palladino.

“Llamamos a Venezuela a respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos”, añadió.

Según el Ministerio de Exteriores guyanés, el incidente este sábado ocurrió cuando una nave militar venezolana interceptó al barco de exploración Ramform Tethys, que había sido contratado por Exxon Mobil y que tenía 70 personas a bordo.

Guyana asegura que el incidente se produjo en sus aguas; pero el Ejecutivo venezolano afirma que ocurrió en su territorio y supone una violación de su soberanía.

We are monitoring reports that the Venezuelan Navy may have interfered with vessels operating on behalf of ExxonMobil. We underscore that Guyana has the sovereign right to explore and exploit resources in its territorial waters and Exclusive Economic Zone.

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 de diciembre de 2018

El ministro guyanés de Exteriores, Carl Greenidge, anunció que presentará una queja ante la ONU por el incidente con los buques, que calificó de “agresivo”, “ilegal” y “hostil”… Fuente de Informacion

