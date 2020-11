EEUU superó su récord con más de 200 mil casos diarios de Covid-19

Source: La Patilla

Entornointeligente.com /

Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del miércoles) es de 1.535 muertes más que el lunes y de 201.961 nuevos contagios, unos números más altos de los reales debido a que ayer faltaban datos. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Estados Unidos superó su récord de casos nuevos de Covid-19 en 24 horas con 201.961, según datos difundidos por la Universidad Johns Hopkins el martes a las 20H30 hora local (01H30 GMT del miércoles).

La primera potencia mundial es el país más afectado por la pandemia con más de 10 millones de casos y cerca de 240.000 muertos.

El récord del martes se debe en parte a la suma de datos del fin de semana que no se habían contabilizado, pero es un reflejo de la tendencia al alza que registra Estados Unidos.

Desde hace una semana, el número de casos nuevos diarios ha superado regularmente los 100.000, niveles nunca alcanzados hasta ahora. La situación más crítica se vive ahora en el Medio Oeste y el norte del país.

Aunque el número de muertes diarias de covid-19 aún está lejos de volver a los niveles de primavera, en las últimas 24 se registraron más de 1.500 fallecidos. El número de hospitalizaciones también está batiendo récords.

Unas 62.000 personas se encuentran internadas por covid-19 en Estados Unidos, según el Covid Tracking Project, la cifra más alta desde que se registrara el primer caso oficial en el país a finales de enero.

Regularmente subestimada por el presidente saliente Donald Trump, la pandemia provocó la peor crisis sanitaria en el país desde la gripe española, en 1918, y la recesión más brusca desde la Gran Depresión, desatada en 1929.

El presidente electo Joe Biden, anunció a principios de esta semana su plan para combatir la pandemia, un punto que considera prioritario desde primer día que tome el mando, el 20 de enero próximo.

Este lunes dio a conocer los nombres de los integrantes de la unidad de crisis dedicada a manejar la pandemia. Gran parte de las esperanzas para frenar la pandemia están puestas en el anuncio hecho este lunes por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

Las dos compañías aseguraron que su vacuna contra el covid-19 tiene una efectividad del 90%. El gobierno de Estados Unidos firmó un contrato de 1.950 millones de dólares con Pfizer para suministrar 100 millones de dosis en caso de que la vacuna sea aprobada. /AFP

The post EEUU superó su récord con más de 200 mil casos diarios de Covid-19 appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

Entornointeligente.com