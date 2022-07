EEUU sancionó a exgobernante paraguayo Horacio Cartes por corrupción

Entornointeligente.com /

ASUNCIÓN.- EE.UU. sancionó este viernes al exgobernante y empresario paraguayo Horacio Cartes por «actos de corrupción significativos» durante su mandato 2013-2018 , una decisión que agitó las aguas de la política en el país suramericano, inmerso en una dura campaña por el liderazgo del oficialista Partido Colorado.

La decisión fue anunciada en Twitter por el secretario de Estado, Antony Blinken, y dada a conocer casi en simultáneo en Asunción por el embajador de Washington en el país, Marc Ostfield.

«Hoy el Departamento de Estado designa al expresidente paraguayo Horacio Cartes inelegible para ingresar a Estados Unidos debido a sus actos de corrupción mientras estuvo en el cargo. Estamos comprometidos a apoyar la democracia y promover la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos», publicó Blinken.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 22, 2022 Cartes, por su parte, negó las acusaciones y las tachó de «infundadas».

— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) July 22, 2022 Ostfield detalló que, durante su mandato, Cartes utilizó la Presidencia «para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio», cuya identidad no reveló, en una maniobra que, aseguró, fue «diseñada para mitigar el riesgo político y legal» del expresidente.

La decisión del Departamento de Estado supone que el exmandatario y sus familiares inmediatos «no sean elegibles» para ingresar a EE.UU.

